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В Евпатории покажут военные фильмы

В Евпатории покажут военные фильмы - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В Евпатории покажут военные фильмы

С 28 апреля в Евпатории стартует серия уличных кинопоказов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T17:09

2025-04-28T17:09

2025-04-28T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. С 28 апреля в Евпатории стартует серия уличных кинопоказов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации города.Первым фильмом, который покажут в рамках патриотического проекта, станет знаменитая экранизация рассказа Михаила Шолохова "Судьба человека". Евпаторийцы смогут увидеть его уже вечером в понедельник, 28 апреля.Кроме того, посмотреть исторические ленты можно будет 30 апреля, 5 и 7 мая. Начало сеансов в 19.30.В марте в России началась акция "Кино Победы", в рамках которой школьники могут бесплатно посмотреть на больших экранах фильмы о Великой Отечественной войне. Как уточнял министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, что показы пройдут до 30 апреля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуостровеФильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в РоссииКорчевников в Симферополе презентовал фильм о Луке Крымском

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, 80 лет победы, история, кино, кинематограф, искусство , культура, новости крыма, общество