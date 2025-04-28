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В Евпатории покажут военные фильмы - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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В Евпатории покажут военные фильмы
В Евпатории покажут военные фильмы - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Евпатории покажут военные фильмы
С 28 апреля в Евпатории стартует серия уличных кинопоказов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T17:09
2025-04-28T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. С 28 апреля в Евпатории стартует серия уличных кинопоказов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации города.Первым фильмом, который покажут в рамках патриотического проекта, станет знаменитая экранизация рассказа Михаила Шолохова "Судьба человека". Евпаторийцы смогут увидеть его уже вечером в понедельник, 28 апреля.Кроме того, посмотреть исторические ленты можно будет 30 апреля, 5 и 7 мая. Начало сеансов в 19.30.В марте в России началась акция "Кино Победы", в рамках которой школьники могут бесплатно посмотреть на больших экранах фильмы о Великой Отечественной войне. Как уточнял министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, что показы пройдут до 30 апреля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в роли себя самого: лучшие военные фильмы о полуостровеФильмы об СВО произвели революцию в документальном кино в РоссииКорчевников в Симферополе презентовал фильм о Луке Крымском
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, 80 лет победы, история, кино, кинематограф, искусство , культура, новости крыма, общество
В Евпатории покажут военные фильмы

В Евпатории начинаются уличные показы военных кинолент

17:09 28.04.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра ЮрьеваЕвпатория
Евпатория
© Telegram-канал главы администрации Евпатории Александра Юрьева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. С 28 апреля в Евпатории стартует серия уличных кинопоказов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в администрации города.
Первым фильмом, который покажут в рамках патриотического проекта, станет знаменитая экранизация рассказа Михаила Шолохова "Судьба человека". Евпаторийцы смогут увидеть его уже вечером в понедельник, 28 апреля.
"Главная площадка показов расположится возле городского ЗАГСа. Зрители смогут увидеть любимые фильмы, проецируемые прямо на фасад здания", - уточнили в пресс-службе.
Кроме того, посмотреть исторические ленты можно будет 30 апреля, 5 и 7 мая. Начало сеансов в 19.30.
В марте в России началась акция "Кино Победы", в рамках которой школьники могут бесплатно посмотреть на больших экранах фильмы о Великой Отечественной войне. Как уточнял министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, что показы пройдут до 30 апреля.
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КрымЕвпатория80 лет ПобедыИсторияКиноКинематографИскусствоКультураНовости КрымаОбщество
 
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