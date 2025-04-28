https://crimea.ria.ru/20250428/v-rossii-rastet-proizvodstva-bespilotnykh-aviasistem-1146038885.html
В России растет производства беспилотных авиасистем
В России растет производства беспилотных авиасистем - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В России растет производства беспилотных авиасистем
В России растет объем выпуска беспилотных авиасистем, развитие этих технологий продолжится. Об этом в рамках федерального просветительского марафона "Знание... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T14:41
2025-04-28T14:41
2025-04-28T14:46
михаил мишустин
беспилотник (бпла, дрон)
россия
производство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В России растет объем выпуска беспилотных авиасистем, развитие этих технологий продолжится. Об этом в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" российского общества "Знание" заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По информации Мишустина, в их изготовлении участвуют более шестисот компаний."Вместе с ними продолжим развивать подобные технологии, создавая очень нужную инфраструктуру во всех регионах страны для этого, а также единое цифровое воздушное пространство", - подчеркнул он.Мишустин также отметил, что Россия должна открывать небо для гражданских беспилотников, но при этом необходимо учитывать существующих на сегодняшний день рисков."Мы должны открывать небо для гражданских беспилотников, но, конечно, с учетом существующих сегодня рисков и ограничений", - сказал премьер-министр.В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что производство беспилотных летательных аппаратов в России увеличат в 10 раз. По словам президента, в России создаются беспилотные авиасистемы разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. Это, по его словам, и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы саперы, минеры и истребители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил мишустин, беспилотник (бпла, дрон), россия, производство, новости
В России растет производства беспилотных авиасистем
В России объем производства беспилотных авиасистем вырос за год в три раза - Мишустин
14:41 28.04.2025 (обновлено: 14:46 28.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В России растет объем выпуска беспилотных авиасистем, развитие этих технологий продолжится. Об этом в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" российского общества "Знание" заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Объем отечественного выпуска беспилотных авиасистем у нас последовательно растет, за прошлый год он вырос практически в три раза", - сказал глава правительства.
По информации Мишустина, в их изготовлении участвуют более шестисот компаний.
"Вместе с ними продолжим развивать подобные технологии, создавая очень нужную инфраструктуру во всех регионах страны для этого, а также единое цифровое воздушное пространство", - подчеркнул он.
Мишустин также отметил, что Россия должна открывать небо для гражданских беспилотников, но при этом необходимо учитывать существующих на сегодняшний день рисков.
"Мы должны открывать небо для гражданских беспилотников, но, конечно, с учетом существующих сегодня рисков и ограничений", - сказал премьер-министр.
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что производство беспилотных летательных аппаратов в России увеличат в 10 раз.
По словам президента, в России создаются беспилотные авиасистемы разных типов
: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. Это, по его словам, и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы саперы, минеры и истребители.
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