https://crimea.ria.ru/20250428/v-rossii-rastet-proizvodstva-bespilotnykh-aviasistem-1146038885.html

В России растет производства беспилотных авиасистем

В России растет производства беспилотных авиасистем - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В России растет производства беспилотных авиасистем

В России растет объем выпуска беспилотных авиасистем, развитие этих технологий продолжится. Об этом в рамках федерального просветительского марафона "Знание... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T14:41

2025-04-28T14:41

2025-04-28T14:46

михаил мишустин

беспилотник (бпла, дрон)

россия

производство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. В России растет объем выпуска беспилотных авиасистем, развитие этих технологий продолжится. Об этом в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" российского общества "Знание" заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По информации Мишустина, в их изготовлении участвуют более шестисот компаний."Вместе с ними продолжим развивать подобные технологии, создавая очень нужную инфраструктуру во всех регионах страны для этого, а также единое цифровое воздушное пространство", - подчеркнул он.Мишустин также отметил, что Россия должна открывать небо для гражданских беспилотников, но при этом необходимо учитывать существующих на сегодняшний день рисков."Мы должны открывать небо для гражданских беспилотников, но, конечно, с учетом существующих сегодня рисков и ограничений", - сказал премьер-министр.В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что производство беспилотных летательных аппаратов в России увеличат в 10 раз. По словам президента, в России создаются беспилотные авиасистемы разных типов: от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. Это, по его словам, и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы саперы, минеры и истребители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250423/prioritet-rossii--razvitie-vysokotekhnologichnykh-voennykh-napravleniy-1145900804.html

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, беспилотник (бпла, дрон), россия, производство, новости