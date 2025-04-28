Рост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин
Рост ВВП России превышает 4 процента – Мишустин
14:09 28.04.2025 (обновлено: 14:14 28.04.2025)
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Рост валового внутреннего продукта России больше, чем в среднем у развитых стран. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.
"Рост валового внутреннего продукта превышает 4% у нас, он существенно больше, чем в среднем у развитых стран", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
Он подчеркнул, что на данный момент Россия находится в четверке крупнейших экономик мира. Экономика нашей страны преодолела санкционное противостояние и доказала, что "для будущих побед России следует опираться только на свои силы", - подчеркнул глава правительства.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что в 2025 году динамика роста ВВП снизится по сравнению с прошлогодними показателями, как к этому и стремились. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и, прежде всего, побороть инфляцию.
В марте премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, отмечал, что валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель вырос в два раза с 2020 года.
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