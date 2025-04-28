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Рост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин

Рост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Рост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин

Рост валового внутреннего продукта России больше, чем в среднем у развитых стран. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T14:09

2025-04-28T14:09

2025-04-28T14:14

михаил мишустин

россия

ввп (валовый внутренний продукт)

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Рост валового внутреннего продукта России больше, чем в среднем у развитых стран. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что на данный момент Россия находится в четверке крупнейших экономик мира. Экономика нашей страны преодолела санкционное противостояние и доказала, что "для будущих побед России следует опираться только на свои силы", - подчеркнул глава правительства.На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что в 2025 году динамика роста ВВП снизится по сравнению с прошлогодними показателями, как к этому и стремились. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и, прежде всего, побороть инфляцию.В марте премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, отмечал, что валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель вырос в два раза с 2020 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет РФ позволит защитить экономику страны от внешних шоков - МинфинРост экономики России превысил европейскую в шесть разСанкции Запада против России – Путин назвал точную цифру

россия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, россия, ввп (валовый внутренний продукт), экономика, новости