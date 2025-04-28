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Рост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Рост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин
Рост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Рост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин
Рост валового внутреннего продукта России больше, чем в среднем у развитых стран. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T14:09
2025-04-28T14:14
михаил мишустин
россия
ввп (валовый внутренний продукт)
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Рост валового внутреннего продукта России больше, чем в среднем у развитых стран. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.Он подчеркнул, что на данный момент Россия находится в четверке крупнейших экономик мира. Экономика нашей страны преодолела санкционное противостояние и доказала, что "для будущих побед России следует опираться только на свои силы", - подчеркнул глава правительства.На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что в 2025 году динамика роста ВВП снизится по сравнению с прошлогодними показателями, как к этому и стремились. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и, прежде всего, побороть инфляцию.В марте премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, отмечал, что валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель вырос в два раза с 2020 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет РФ позволит защитить экономику страны от внешних шоков - МинфинРост экономики России превысил европейскую в шесть разСанкции Запада против России – Путин назвал точную цифру
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михаил мишустин, россия, ввп (валовый внутренний продукт), экономика, новости
Рост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин

Рост ВВП России превышает 4 процента – Мишустин

14:09 28.04.2025 (обновлено: 14:14 28.04.2025)
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Рост валового внутреннего продукта России больше, чем в среднем у развитых стран. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.
"Рост валового внутреннего продукта превышает 4% у нас, он существенно больше, чем в среднем у развитых стран", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
Он подчеркнул, что на данный момент Россия находится в четверке крупнейших экономик мира. Экономика нашей страны преодолела санкционное противостояние и доказала, что "для будущих побед России следует опираться только на свои силы", - подчеркнул глава правительства.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин отметил, что в 2025 году динамика роста ВВП снизится по сравнению с прошлогодними показателями, как к этому и стремились. Он пояснил, что это необходимо для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и, прежде всего, побороть инфляцию.
В марте премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина, отмечал, что валовый внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2024 года впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, тем самым показатель вырос в два раза с 2020 года.
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Михаил МишустинРоссияВВП (Валовый внутренний продукт)ЭкономикаНовости
 
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