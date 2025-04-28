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В Феодосии горит многоэтажка: что известно
В Феодосии горит многоэтажка: что известно - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Феодосии горит многоэтажка: что известно
В Феодосии горит квартира в жилом многоэтажном доме на улице Первушина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T13:21
2025-04-28T13:21
2025-04-28T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии горит квартира в жилом многоэтажном доме на улице Первушина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на втором этаже. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте работают несколько пожарных расчетов и три единицы техники."На пожаре спасен один человек, еще эвакуировали пятерых", - уточнили в МЧС.Пожар локализован в 12:54. По последним данным, открытое горение удалось ликвидировать в 13:05. Спасатели продолжают работы по ликвидации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пожар, гу мчс рф по республике крым, феодосия, происшествия, новости крыма, срочные новости крыма
В Феодосии горит многоэтажка: что известно
В Феодосии горит квартира в многоэтажном доме на улице Первушина
13:21 28.04.2025 (обновлено: 13:23 28.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии горит квартира в жилом многоэтажном доме на улице Первушина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.
По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на втором этаже. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте работают несколько пожарных расчетов и три единицы техники.
"На пожаре спасен один человек, еще эвакуировали пятерых", - уточнили в МЧС.
Пожар локализован в 12:54. По последним данным, открытое горение удалось ликвидировать в 13:05. Спасатели продолжают работы по ликвидации.
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