https://crimea.ria.ru/20250428/v-feodosii-gorit-mnogoetazhka-chto-izvestno-1146037831.html

В Феодосии горит многоэтажка: что известно

В Феодосии горит многоэтажка: что известно - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В Феодосии горит многоэтажка: что известно

В Феодосии горит квартира в жилом многоэтажном доме на улице Первушина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T13:21

2025-04-28T13:21

2025-04-28T13:23

пожар

гу мчс рф по республике крым

феодосия

происшествия

новости крыма

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95c608cf79966b33a2de0e0846bffa14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Феодосии горит квартира в жилом многоэтажном доме на улице Первушина. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.По предварительным данным, возгорание произошло в квартире на втором этаже. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на месте работают несколько пожарных расчетов и три единицы техники."На пожаре спасен один человек, еще эвакуировали пятерых", - уточнили в МЧС.Пожар локализован в 12:54. По последним данным, открытое горение удалось ликвидировать в 13:05. Спасатели продолжают работы по ликвидации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, гу мчс рф по республике крым, феодосия, происшествия, новости крыма, срочные новости крыма