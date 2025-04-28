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Авербух назвал точную дату открытия ледового комплекса в Керчи

Авербух назвал точную дату открытия ледового комплекса в Керчи - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Авербух назвал точную дату открытия ледового комплекса в Керчи

Открытие нового ледового катка в Керчи запланировано на 5 мая. Об этом рассказал заслуженный мастер спорта России, инвестор этого проекта Илья Авербух в ходе... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T16:56

2025-04-28T16:56

2025-04-28T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Открытие нового ледового катка в Керчи запланировано на 5 мая. Об этом рассказал заслуженный мастер спорта России, инвестор этого проекта Илья Авербух в ходе федерального просветительского марафон "Знание. Первые" в Севастополе.Как отметил Авербух, отделение керлинга появится на полуострове впервые, и на него уже записалось много детей."У нас в Керчи очень красивая керлинговая дорожка, первая в Крыму. Кто-то просто попробует для себя, а кто-то захочет заниматься профессионально. Магия керлинга заключается в том, что в этот вид спорта можно прийти даже в сознательном возрасте, начать играть после 30 лет и добиваться больших результатов", - уточнил спортсмен.Он напомнил, что на полуострове при поддержке главы Крыма Сергея Аксенова уже построены три ледовых катка - в Керчи, в Симферополе и в поселке Уютное под Евпаторией."Я думаю, что это вдохновение для ребят, которые получили возможность заниматься. И пусть не все станут сразу чемпионами, но это огромный шанс. У нас, в наших школах, уже занимается около тысячи детей. Симферопольские ребята-хоккеисты выиграли золотую шайбу. И вообще, когда они обыгрывают "Салават Юлаев" или сверстников из Сочи, или "Ак-Барс" никто не верит, что это сделали крымчане. Просто есть условия и сразу все получается", - сказал он.Ранее о том, что открытие нового ледового катка в Керчи запланировано на начало мая сообщал глава республики Сергей Аксенов. Также он отмечал, что свыше 700 детей смогут заниматься здесь за счет бюджетных средств.В январе руководитель подрядной организации, которая возводит комплекс, Петр Цанава рассказывал РИА Новости Крым, что возведение ледового комплекса в Керчи, инвестором проекта которого стал заслуженный мастер спорта России Илья Авербух, завершено.Илья Авербух рассказал РИА Новости Крым, что проект стоит около 300 миллионов рублей, бесплатные занятия детей будут субсидироваться. В ледовом комплексе в Керчи построена трибуна на 800 мест, также есть дорожка для занятий керлингом. В этом комплексе будут проводиться соревнования, так как до Керчи очень удобно добираться спортсменам из других регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авербух сообщил об открытии второй школы фигурного катания в КрымуВ Крыму хотят создать профессиональную хоккейную командуЗвезда и лед: как в Крыму готовят будущих чемпионов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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