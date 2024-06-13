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В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду
В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду - РИА Новости Крым, 13.06.2024
В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду
Профессиональную хоккейную команду планируют создать в Крыму. Что для этого необходимо, обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T17:32
2024-06-13T17:32
2024-06-13T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Профессиональную хоккейную команду планируют создать в Крыму. Что для этого необходимо, обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым.Заместитель главы администрации Симферополя Данил Смоляренко уточнил, что при помощи Минспорта РК сегодня в республике создается спортивная инфраструктура: два катка в Симферополе, Ледовый дворец в Уютном, в перспективе появление ледовой площадки в Керчи."Есть важная задача – у нас должен быть профессиональный каток, и мы будем пытаться собирать профессиональную команду. Думаю, в ближайшем будущем нам удастся решить эти вопросы, и будет у нас как минимум молодежная хоккейная команда", – заявил вице-президент Симферопольской городской федерации хоккея с шайбой, представитель Фонда Ночная хоккейная лига в Республике Крым Дмитрий Горячев.Кроме того, гости пресс-центра отметили вероятность создания в Крыму через несколько лет студенческих хоккейных команд. И подняли еще один важный вопрос – наличие собственных тренеров в этом виде спорта. Вырастить их планируют из нынешних спортсменов, которые должны получить соответствующее высшее образование.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскому хоккею нужен ледовый дворецКогда в Керчи появятся бассейн и ледовый дворецВ Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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хоккей, новости крыма, крым, спорт, ольга торубарова, минспорта крыма, илья авербух, симферополь
В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду
Профессиональную хоккейную команду планируют создать в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым.
Профессиональную хоккейную команду планируют создать в Крыму. Что для этого необходимо, обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым
.
"Для популяризации хоккея, чтобы проводить серьезные мероприятия, в Крыму обязательно должен быть стационарный Дворец зимних видов спорта. Над этой задачей мы работаем. У нас есть инициативы инвестора – спортсмена Ильи Авербуха. Это будет реализация частно-государственного партнерства", – сказала министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.
Заместитель главы администрации Симферополя Данил Смоляренко уточнил, что при помощи Минспорта РК сегодня в республике создается спортивная инфраструктура: два катка в Симферополе, Ледовый дворец в Уютном, в перспективе появление ледовой площадки в Керчи.
"Есть важная задача – у нас должен быть профессиональный каток, и мы будем пытаться собирать профессиональную команду. Думаю, в ближайшем будущем нам удастся решить эти вопросы, и будет у нас как минимум молодежная хоккейная команда", – заявил вице-президент Симферопольской городской федерации хоккея с шайбой, представитель Фонда Ночная хоккейная лига в Республике Крым Дмитрий Горячев.
Кроме того, гости пресс-центра отметили вероятность создания в Крыму через несколько лет студенческих хоккейных команд. И подняли еще один важный вопрос – наличие собственных тренеров в этом виде спорта. Вырастить их планируют из нынешних спортсменов, которые должны получить соответствующее высшее образование.
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