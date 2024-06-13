https://crimea.ria.ru/20240613/v-krymu-khotyat-sozdat-professionalnuyu-khokkeynuyu-komandu-1138085149.html

В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду

В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду - РИА Новости Крым, 13.06.2024

В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду

Профессиональную хоккейную команду планируют создать в Крыму. Что для этого необходимо, обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T17:32

2024-06-13T17:32

2024-06-13T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Профессиональную хоккейную команду планируют создать в Крыму. Что для этого необходимо, обсудили в пресс-центре РИА Новости Крым.Заместитель главы администрации Симферополя Данил Смоляренко уточнил, что при помощи Минспорта РК сегодня в республике создается спортивная инфраструктура: два катка в Симферополе, Ледовый дворец в Уютном, в перспективе появление ледовой площадки в Керчи."Есть важная задача – у нас должен быть профессиональный каток, и мы будем пытаться собирать профессиональную команду. Думаю, в ближайшем будущем нам удастся решить эти вопросы, и будет у нас как минимум молодежная хоккейная команда", – заявил вице-президент Симферопольской городской федерации хоккея с шайбой, представитель Фонда Ночная хоккейная лига в Республике Крым Дмитрий Горячев.Кроме того, гости пресс-центра отметили вероятность создания в Крыму через несколько лет студенческих хоккейных команд. И подняли еще один важный вопрос – наличие собственных тренеров в этом виде спорта. Вырастить их планируют из нынешних спортсменов, которые должны получить соответствующее высшее образование.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскому хоккею нужен ледовый дворецКогда в Керчи появятся бассейн и ледовый дворецВ Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хоккей, новости крыма, крым, спорт, ольга торубарова, минспорта крыма, илья авербух, симферополь