https://crimea.ria.ru/20240405/kogda-v-kerchi-poyavitsya-basseyn-i-ledovyy-dvorets-1136317407.html
Когда в Керчи появятся бассейн и ледовый дворец
Когда в Керчи появятся бассейн и ледовый дворец - РИА Новости Крым, 05.04.2024
Когда в Керчи появятся бассейн и ледовый дворец
В Керчи до конца года построят ледовый дворец, в планах на следующий год - строительство бассейна. Об этом сообщил глава администрации города Святослав... РИА Новости Крым, 05.04.2024
2024-04-05T18:41
2024-04-05T18:41
2024-04-05T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. В Керчи до конца года построят ледовый дворец, в планах на следующий год - строительство бассейна. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.В администрации рассказали РИА Новости Крым, что оба спортивных объекта будут находиться в районе Марат, где сейчас возводится общеобразовательная школа.Ранее Илья Авербух рассказывал РИА Новости Крым, что в Керчи появится ледовый тренировочный центр. А в минспорта РК сообщили, что Крым станет одним из 14 пилотных регионов для реализации программы всеобщего обучения детей плаванию.Читайте также на РИА Новости Крым:Дворец водных видов спорта и фиджитал-центр открылись в СевастополеВ Севастополе появятся ледовые катки в новых микрорайонах12 новых школ появятся в Крыму в ближайшие четыре года – где построят
https://crimea.ria.ru/20240225/derzhatsya-na-vode-kak-v-krymu-realizuyut-programmu-plavanie-dlya-vsekh-1135131208.html
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, святослав брусаков, спорт, дети, ледовый каток, строительство бассейнов в крыму, новости крыма
Когда в Керчи появятся бассейн и ледовый дворец
Бассейн и ледовый дворец построят в Керчи в ближайшие два года – власти
18:41 05.04.2024 (обновлено: 18:43 05.04.2024)