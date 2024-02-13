https://crimea.ria.ru/20240213/plavanie-dlya-vsekh-krym-stanet-pilotnym-regionom-gosprogrammy-1134899371.html

Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммы

Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммы - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммы

Уже в I квартале 2024 года в 14 пилотных регионах России начнется реализация программы всеобщего обучения детей плаванию. Среди них и Крым. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T08:58

2024-02-13T08:58

2024-02-13T09:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Уже в I квартале 2024 года в 14 пилотных регионах России начнется реализация программы всеобщего обучения детей плаванию. Среди них и Крым. Об этом РИА Новости Крым рассказали в Министерстве спорта РК.Создать программу, цель которой научить плавать как можно больше детей, поручил президент России Владимир Путин."В Республике Крым, как и в других регионах, будет сформирован социальный заказ на организацию занятий в бассейнах. Кроме того, план предусматривает актуализацию действующей региональной программы обучения плаванию", – рассказали в министерстве.По информации Минспорта РК, в республике в 2023 году был внедрен пилотный проект "Плавание для всех"."Спортивная школа водных видов спорта" в Симферополе – базовая в республике школа по обучению плаванию и подготовке чемпионов, отметили в ведомстве. Каждый желающий может заняться плаванием по результатам медицинского и спортивного тестирования.Дворец водных видов спорта был открыт в девятую годовщину "Крымской весны". В министерстве говорят, что это стало важным событием для всех спортсменов. Три чаши бассейнов позволят одновременно проводить тренировочный процесс по разным видам спорта: плавание, водное поло, синхронное плавание.Также здесь установлено специальное оборудование, которое позволяет синхронисткам слышать музыку под водой."Сейчас здесь тренируются более 500 детей. Это только начальная ступень, потому что мощности объекта позволят набирать новые группы", – рассказали в Минспорта РК.В конце прошлого года в Севастополе открылся новый Дворец водных видов спорта. По информации губернатора Михаила Развожаева, в нем планируется проводить всероссийские соревнования по прыжкам в воду.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спорт становится нормой жизни в КрымуКак в Крыму планируют развивать настольный теннисСпорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, плавание, здоровье, школа, дети, образование в крыму и севастополе, минспорта крыма