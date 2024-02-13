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Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммы - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммы
Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммы - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммы
Уже в I квартале 2024 года в 14 пилотных регионах России начнется реализация программы всеобщего обучения детей плаванию. Среди них и Крым. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T08:58
2024-02-13T09:17
спорт
эксклюзивы риа новости крым
плавание
здоровье
школа
дети
образование в крыму и севастополе
минспорта крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Уже в I квартале 2024 года в 14 пилотных регионах России начнется реализация программы всеобщего обучения детей плаванию. Среди них и Крым. Об этом РИА Новости Крым рассказали в Министерстве спорта РК.Создать программу, цель которой научить плавать как можно больше детей, поручил президент России Владимир Путин."В Республике Крым, как и в других регионах, будет сформирован социальный заказ на организацию занятий в бассейнах. Кроме того, план предусматривает актуализацию действующей региональной программы обучения плаванию", – рассказали в министерстве.По информации Минспорта РК, в республике в 2023 году был внедрен пилотный проект "Плавание для всех"."Спортивная школа водных видов спорта" в Симферополе – базовая в республике школа по обучению плаванию и подготовке чемпионов, отметили в ведомстве. Каждый желающий может заняться плаванием по результатам медицинского и спортивного тестирования.Дворец водных видов спорта был открыт в девятую годовщину "Крымской весны". В министерстве говорят, что это стало важным событием для всех спортсменов. Три чаши бассейнов позволят одновременно проводить тренировочный процесс по разным видам спорта: плавание, водное поло, синхронное плавание.Также здесь установлено специальное оборудование, которое позволяет синхронисткам слышать музыку под водой."Сейчас здесь тренируются более 500 детей. Это только начальная ступень, потому что мощности объекта позволят набирать новые группы", – рассказали в Минспорта РК.В конце прошлого года в Севастополе открылся новый Дворец водных видов спорта. По информации губернатора Михаила Развожаева, в нем планируется проводить всероссийские соревнования по прыжкам в воду.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спорт становится нормой жизни в КрымуКак в Крыму планируют развивать настольный теннисСпорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормы
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спорт, плавание, здоровье, школа, дети, образование в крыму и севастополе, минспорта крыма
Плавание для всех: Крым станет пилотным регионом госпрограммы

Крым станет пилотным регионом по введению в школах уроков плавания

08:58 13.02.2024 (обновлено: 09:17 13.02.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевДворец водных видов спорта в Севастополе
Дворец водных видов спорта в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Уже в I квартале 2024 года в 14 пилотных регионах России начнется реализация программы всеобщего обучения детей плаванию. Среди них и Крым. Об этом РИА Новости Крым рассказали в Министерстве спорта РК.

"Правительство России утвердило программу "Плавание для всех", реализация которой будет проходить до 2030 года. В школах, где есть бассейны, программа предполагает внедрение учебного модуля "Плавание" уже со второго класса. Таким образом, к 2030 году в таких школах доля учеников, умеющих плавать, должна составлять до 80%", уточнили в Минспорта РК.

Создать программу, цель которой научить плавать как можно больше детей, поручил президент России Владимир Путин.
"В Республике Крым, как и в других регионах, будет сформирован социальный заказ на организацию занятий в бассейнах. Кроме того, план предусматривает актуализацию действующей региональной программы обучения плаванию", – рассказали в министерстве.
По информации Минспорта РК, в республике в 2023 году был внедрен пилотный проект "Плавание для всех".

"В рамках оздоровительной кампании 2023 года в "Спортивной школе водных видов спорта" была организована фокус группа "Плавание для всех". Тренеры-преподаватели школы во внеурочное время обучали первичным навыкам плавания детей 2015-2016 года рождения", – рассказали в министерстве.

"Спортивная школа водных видов спорта" в Симферополе – базовая в республике школа по обучению плаванию и подготовке чемпионов, отметили в ведомстве. Каждый желающий может заняться плаванием по результатам медицинского и спортивного тестирования.
Дворец водных видов спорта был открыт в девятую годовщину "Крымской весны". В министерстве говорят, что это стало важным событием для всех спортсменов. Три чаши бассейнов позволят одновременно проводить тренировочный процесс по разным видам спорта: плавание, водное поло, синхронное плавание.
Также здесь установлено специальное оборудование, которое позволяет синхронисткам слышать музыку под водой.
"Сейчас здесь тренируются более 500 детей. Это только начальная ступень, потому что мощности объекта позволят набирать новые группы", – рассказали в Минспорта РК.
В конце прошлого года в Севастополе открылся новый Дворец водных видов спорта. По информации губернатора Михаила Развожаева, в нем планируется проводить всероссийские соревнования по прыжкам в воду.
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