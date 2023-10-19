https://crimea.ria.ru/20231019/sport-vo-dvory-putin-poruchil-izmenit-gradostroitelnye-normy-1132200955.html

Спорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормы

Спорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормы - РИА Новости Крым, 19.10.2023

Спорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормы

Рекомендации по обязательному размещению спортивных объектов при строительстве жилых кварталов и обустройстве общественных пространствах в городах и селах... РИА Новости Крым, 19.10.2023

2023-10-19T14:57

2023-10-19T14:57

2023-10-19T14:57

владимир путин (политик)

спорт

городская среда

закон и право

физкультура

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1e/1122207281_0:102:3072:1829_1920x0_80_0_0_2c06668ead640843dd657778d7fc4a4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Рекомендации по обязательному размещению спортивных объектов при строительстве жилых кварталов и обустройстве общественных пространствах в городах и селах должны появиться в документах, регламентирующих градостроительные нормативы в России. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по физической культуре и спорту.По его словам особеное внимание в этом вопросе необходимо уделить сельским территориям"Я уже давал поручение разработать подпрограмму "Спорт на селе" и включить ее в уже действующую государственную программу "Физкультура и спорт". Такой документ, к сожалению, до сих пор не принят. Нужно понять в чем причина, и когда вопрос будет решен по существу, а не по отчетам и докладам", - подчеркнул российский лидер.Он также отметил, что число спортивных сооружений в регионах страны достигло 350 тысяч и постоянно растет, в том числе - на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей."Нужно эту работу продолжать во всех субъектах Федерации: городах, поселках, сельских территориях, уделять дополнительное внимание использованию под занятия спортом общественных пространств, городских парков. Тем боле, что для этого не нужно громоздких строек: достаточно установить тренажеры, оборудовать освещенную лыжню или беговую дорожку", - заключил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминацияВ Крыму появятся фиджитал-спортплощадкиВ Крыму построят "умные" спортплощадки и модульные залы за 300 млн рублей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), спорт, городская среда, закон и право, физкультура, новости