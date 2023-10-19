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Спорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормы - РИА Новости Крым, 19.10.2023
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Спорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормы
Спорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормы - РИА Новости Крым, 19.10.2023
Спорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормы
Рекомендации по обязательному размещению спортивных объектов при строительстве жилых кварталов и обустройстве общественных пространствах в городах и селах... РИА Новости Крым, 19.10.2023
2023-10-19T14:57
2023-10-19T14:57
владимир путин (политик)
спорт
городская среда
закон и право
физкультура
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Рекомендации по обязательному размещению спортивных объектов при строительстве жилых кварталов и обустройстве общественных пространствах в городах и селах должны появиться в документах, регламентирующих градостроительные нормативы в России. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по физической культуре и спорту.По его словам особеное внимание в этом вопросе необходимо уделить сельским территориям"Я уже давал поручение разработать подпрограмму "Спорт на селе" и включить ее в уже действующую государственную программу "Физкультура и спорт". Такой документ, к сожалению, до сих пор не принят. Нужно понять в чем причина, и когда вопрос будет решен по существу, а не по отчетам и докладам", - подчеркнул российский лидер.Он также отметил, что число спортивных сооружений в регионах страны достигло 350 тысяч и постоянно растет, в том числе - на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей."Нужно эту работу продолжать во всех субъектах Федерации: городах, поселках, сельских территориях, уделять дополнительное внимание использованию под занятия спортом общественных пространств, городских парков. Тем боле, что для этого не нужно громоздких строек: достаточно установить тренажеры, оборудовать освещенную лыжню или беговую дорожку", - заключил Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: санкции против российских спортсменов – этническая дискриминацияВ Крыму появятся фиджитал-спортплощадкиВ Крыму построят "умные" спортплощадки и модульные залы за 300 млн рублей
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), спорт, городская среда, закон и право, физкультура, новости
Спорт во дворы: Путин поручил изменить градостроительные нормы

Путин: в градостроительные нормы нужно вписать спортивные объекты

14:57 19.10.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпортивная площадка
Спортивная площадка - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Рекомендации по обязательному размещению спортивных объектов при строительстве жилых кварталов и обустройстве общественных пространствах в городах и селах должны появиться в документах, регламентирующих градостроительные нормативы в России. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по физической культуре и спорту.
"У нас есть рекомендации по возведению плоскостных сооружений и некапитальных многофункциональных спорткомплексов. Эти рекомендации нужно закрепить, как норматив градостроительного проектирования. Он обяжет местные органы власти, застройщиков создавать необходимые людям спортивные объекты в шаговой доступности - во дворах, парках, скверах, набережных, где заниматься смогут представители всех возрастов и групп здоровья, причем люди смогу это делать целыми семьями", - поручил президент.
По его словам особеное внимание в этом вопросе необходимо уделить сельским территориям
"Я уже давал поручение разработать подпрограмму "Спорт на селе" и включить ее в уже действующую государственную программу "Физкультура и спорт". Такой документ, к сожалению, до сих пор не принят. Нужно понять в чем причина, и когда вопрос будет решен по существу, а не по отчетам и докладам", - подчеркнул российский лидер.
Он также отметил, что число спортивных сооружений в регионах страны достигло 350 тысяч и постоянно растет, в том числе - на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
"Нужно эту работу продолжать во всех субъектах Федерации: городах, поселках, сельских территориях, уделять дополнительное внимание использованию под занятия спортом общественных пространств, городских парков. Тем боле, что для этого не нужно громоздких строек: достаточно установить тренажеры, оборудовать освещенную лыжню или беговую дорожку", - заключил Путин.
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