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Зачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами Taurus - РИА Новости Крым, 17.04.2025
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Зачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами Taurus
Зачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами Taurus - РИА Новости Крым, 17.04.2025
Зачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами Taurus
Западные политики все чаше призывают к усилению военной помощи ВСУ в зоне украинско-российского конфликта. Недавно вероятный будущий канцлер Германии Фридрих... РИА Новости Крым, 17.04.2025
2025-04-17T19:48
2025-04-17T20:05
эксклюзивы риа новости крым
фридрих мерц
крымский мост
политика
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
ракеты taurus
мнения
михаил беляев
юрий кнутов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Западные политики все чаше призывают к усилению военной помощи ВСУ в зоне украинско-российского конфликта. Недавно вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности передачи Киеву крылатых ракеты Taurus. В качестве цели германский политик предложил Крымский мост. В свою очередь Россия готова расценивать такую передачу как эскалацию и прямое вовлечение ФРГ в военные действия против РФ. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился военный эксперт Юрий Кнутов.Передача Taurus – фактическое участие Германии в конфликте"Мерц, чтобы обострить обстановку и сорвать возможные мирные договоренности между Россией и США, неоднократно заявлял о необходимости передачи ракет Taurus Украине", – напомнил Юрий Кнутов.К тому же, подчеркнул эксперт, эти заявления продолжают звучать в канун 9 мая. Почему в заявлениях звучит Крымский мост? Потому, что мост – это символ, который связывает Россию и Крым. Передача ракет Taurus будет расцениваться как проявление реваншизма и желание фактического участия в военном конфликте против России, уточнил эксперт.По словам эксперта, у ракет Taurus есть ряд преимуществ перед Storm Shadow (которые ранее Украине поставляли страны НАТО – ред.). Их точку запуска сложнее вычислить. Также эти ракеты способны производить "электромагнитный выброс". От детонации такого снаряда выжигается вся электроника в радиусе нескольких километров."Для ударов по Крымскому мосту Мерц предлагает передать как раз такие ракеты, которые смогут ударить по несущей опоре. Вывод из строя несущей опоры приведет к тому, что мост придется восстанавливать достаточно длительное время", – подчеркнул военный эксперт.Перенастроим и доработаемВоенный эксперт считает, что несмотря на заявления о возможной передаче ракет, Taurus уже могут находится на Украине либо на сопредельной Польше. Запад мог это сделать и без официального объявления.Меры защиты Крымского моста постоянно улучшается, уверен Юрий Кнутов. Российские военные выстраивают зеркальную защиту исходя из данных о вооружении киевского режима. По словам эксперта, ПВО в районе Крымского моста постоянно совершенствуется.Цель не только мост, но и люди"Угроза атаки на мост, конечно, остается. Со стороны моря предприняты серьезные усилия для защиты: дежурят водолазы, небольшие корабли и так далее. Но с воздуха попытки ударов все же повторяются", – говорит Кнутов.По его словам, ВСУ постоянно меняют тактику. Воздушные удары носят как одиночный, так и массированный характер. К тому же, разрабатывая тактику ударов, Украина пытается нанести максимальный ущерб не только моту, но и гражданскому населению. По тем людям, которые едут по этому путепроводу.Заработок "политических дивидендов"Призывы европейских политиков ударить по Крымскому мосту может также быть и частью информационной пропаганды и заработок "политических дивидендов". Такое мнение выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев.Он подчеркнул, что европейцам много лет прививали тезис о независимом государстве Украина, которое якобы притесняется Россией, и народ на этой земле борется, и это народно-освободительная война, в которой европейцы должны помогать.Дополнительно в обществе нагнетается обстановка, что Россия захватит Европу. Так, по мнению эксперта западные политики производят впечатление на свою публику. Параллельно они зарабатывают на этой войне, благодаря своим оружейным корпорациям и держат в "ежовых рукавицах" народы Европы. И все это на фоне депрессии, которая пронизывает практически все слои западного общества.Таким образом, продолжил эксперт, за счет подобных тезисов (удар по Крымскому мосту – ред.) Мерц пытается получить свои "политические плюсы".Ранее сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение, что нынешние власти ФРГ намерены возродить германскую военную машину, встав на путь превращения страны в "Четвертый Рейх".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Украина будет обсуждать с США в Париже"Возрождается евронацизм": в МИД России оценили угрозы Сербии от ЕСВолодин призвал отдать под международный трибунал главу дипломатии ЕС
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фридрих мерц, крымский мост, политика, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, ракеты taurus, мнения, михаил беляев, юрий кнутов, германия
Зачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами Taurus

Призыв разрушить Крымский мост ракетами Taurus: политологи оценили заявления Мерца

19:48 17.04.2025 (обновлено: 20:05 17.04.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Западные политики все чаше призывают к усилению военной помощи ВСУ в зоне украинско-российского конфликта. Недавно вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности передачи Киеву крылатых ракеты Taurus. В качестве цели германский политик предложил Крымский мост. В свою очередь Россия готова расценивать такую передачу как эскалацию и прямое вовлечение ФРГ в военные действия против РФ. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

Передача Taurus – фактическое участие Германии в конфликте

"Мерц, чтобы обострить обстановку и сорвать возможные мирные договоренности между Россией и США, неоднократно заявлял о необходимости передачи ракет Taurus Украине", – напомнил Юрий Кнутов.
К тому же, подчеркнул эксперт, эти заявления продолжают звучать в канун 9 мая. Почему в заявлениях звучит Крымский мост? Потому, что мост – это символ, который связывает Россию и Крым. Передача ракет Taurus будет расцениваться как проявление реваншизма и желание фактического участия в военном конфликте против России, уточнил эксперт.
"Мерц – реваншист. Он выступает за прогитлеровскую политику", – заявил Кнутов.
По словам эксперта, у ракет Taurus есть ряд преимуществ перед Storm Shadow (которые ранее Украине поставляли страны НАТО – ред.). Их точку запуска сложнее вычислить. Также эти ракеты способны производить "электромагнитный выброс". От детонации такого снаряда выжигается вся электроника в радиусе нескольких километров.
"Для ударов по Крымскому мосту Мерц предлагает передать как раз такие ракеты, которые смогут ударить по несущей опоре. Вывод из строя несущей опоры приведет к тому, что мост придется восстанавливать достаточно длительное время", – подчеркнул военный эксперт.

Перенастроим и доработаем

Военный эксперт считает, что несмотря на заявления о возможной передаче ракет, Taurus уже могут находится на Украине либо на сопредельной Польше. Запад мог это сделать и без официального объявления.
"Если это произошло, то у нас первое время могут быть трудности. Но мы перенастроим свои станции РЭБ и доработаем алгоритмы наших зенитно-ракетных комплексов. И Taurus больше не будут представлять для нас опасности. Но в любом случае – это обострение обстановки", – подчеркнул Юрий Кнутов.
Меры защиты Крымского моста постоянно улучшается, уверен Юрий Кнутов. Российские военные выстраивают зеркальную защиту исходя из данных о вооружении киевского режима. По словам эксперта, ПВО в районе Крымского моста постоянно совершенствуется.

Цель не только мост, но и люди

"Угроза атаки на мост, конечно, остается. Со стороны моря предприняты серьезные усилия для защиты: дежурят водолазы, небольшие корабли и так далее. Но с воздуха попытки ударов все же повторяются", – говорит Кнутов.
По его словам, ВСУ постоянно меняют тактику. Воздушные удары носят как одиночный, так и массированный характер. К тому же, разрабатывая тактику ударов, Украина пытается нанести максимальный ущерб не только моту, но и гражданскому населению. По тем людям, которые едут по этому путепроводу.

Заработок "политических дивидендов"

Призывы европейских политиков ударить по Крымскому мосту может также быть и частью информационной пропаганды и заработок "политических дивидендов". Такое мнение выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев.
"У них (у Запада – ред.) хорошо работает пропаганда. Любые, даже маломальские действия, которые можно истолковать в свою сторону, оборачивают в свою пользу с десятикратным усилением", – заявил Беляев.
Он подчеркнул, что европейцам много лет прививали тезис о независимом государстве Украина, которое якобы притесняется Россией, и народ на этой земле борется, и это народно-освободительная война, в которой европейцы должны помогать.
Дополнительно в обществе нагнетается обстановка, что Россия захватит Европу. Так, по мнению эксперта западные политики производят впечатление на свою публику. Параллельно они зарабатывают на этой войне, благодаря своим оружейным корпорациям и держат в "ежовых рукавицах" народы Европы. И все это на фоне депрессии, которая пронизывает практически все слои западного общества.
"Но об этом, как учил их главный идеолог доктор Геббельс, они не скажут. Надо сказать полуправду, остальное умолчать. И европейцам, я вас уверяю, они подадут все как надо, чтобы получить свои дивиденды", – отметил Беляев.
Таким образом, продолжил эксперт, за счет подобных тезисов (удар по Крымскому мосту – ред.) Мерц пытается получить свои "политические плюсы".
Ранее сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение, что нынешние власти ФРГ намерены возродить германскую военную машину, встав на путь превращения страны в "Четвертый Рейх".
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Эксклюзивы РИА Новости КрымФридрих МерцКрымский мостПолитикаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьРакеты TaurusМненияМихаил БеляевЮрий КнутовГермания
 
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