https://crimea.ria.ru/20250417/zachem-merts-predlagaet-razrushit-krymskiy-most-raketami-taurus-1145758830.html

Зачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами Taurus

Зачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами Taurus - РИА Новости Крым, 17.04.2025

Зачем Мерц предлагает разрушить Крымский мост ракетами Taurus

Западные политики все чаше призывают к усилению военной помощи ВСУ в зоне украинско-российского конфликта. Недавно вероятный будущий канцлер Германии Фридрих... РИА Новости Крым, 17.04.2025

2025-04-17T19:48

2025-04-17T19:48

2025-04-17T20:05

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Западные политики все чаше призывают к усилению военной помощи ВСУ в зоне украинско-российского конфликта. Недавно вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности передачи Киеву крылатых ракеты Taurus. В качестве цели германский политик предложил Крымский мост. В свою очередь Россия готова расценивать такую передачу как эскалацию и прямое вовлечение ФРГ в военные действия против РФ. Таким мнением с РИА Новости Крым поделился военный эксперт Юрий Кнутов.Передача Taurus – фактическое участие Германии в конфликте"Мерц, чтобы обострить обстановку и сорвать возможные мирные договоренности между Россией и США, неоднократно заявлял о необходимости передачи ракет Taurus Украине", – напомнил Юрий Кнутов.К тому же, подчеркнул эксперт, эти заявления продолжают звучать в канун 9 мая. Почему в заявлениях звучит Крымский мост? Потому, что мост – это символ, который связывает Россию и Крым. Передача ракет Taurus будет расцениваться как проявление реваншизма и желание фактического участия в военном конфликте против России, уточнил эксперт.По словам эксперта, у ракет Taurus есть ряд преимуществ перед Storm Shadow (которые ранее Украине поставляли страны НАТО – ред.). Их точку запуска сложнее вычислить. Также эти ракеты способны производить "электромагнитный выброс". От детонации такого снаряда выжигается вся электроника в радиусе нескольких километров."Для ударов по Крымскому мосту Мерц предлагает передать как раз такие ракеты, которые смогут ударить по несущей опоре. Вывод из строя несущей опоры приведет к тому, что мост придется восстанавливать достаточно длительное время", – подчеркнул военный эксперт.Перенастроим и доработаемВоенный эксперт считает, что несмотря на заявления о возможной передаче ракет, Taurus уже могут находится на Украине либо на сопредельной Польше. Запад мог это сделать и без официального объявления.Меры защиты Крымского моста постоянно улучшается, уверен Юрий Кнутов. Российские военные выстраивают зеркальную защиту исходя из данных о вооружении киевского режима. По словам эксперта, ПВО в районе Крымского моста постоянно совершенствуется.Цель не только мост, но и люди"Угроза атаки на мост, конечно, остается. Со стороны моря предприняты серьезные усилия для защиты: дежурят водолазы, небольшие корабли и так далее. Но с воздуха попытки ударов все же повторяются", – говорит Кнутов.По его словам, ВСУ постоянно меняют тактику. Воздушные удары носят как одиночный, так и массированный характер. К тому же, разрабатывая тактику ударов, Украина пытается нанести максимальный ущерб не только моту, но и гражданскому населению. По тем людям, которые едут по этому путепроводу.Заработок "политических дивидендов"Призывы европейских политиков ударить по Крымскому мосту может также быть и частью информационной пропаганды и заработок "политических дивидендов". Такое мнение выразил кандидат экономических наук Михаил Беляев.Он подчеркнул, что европейцам много лет прививали тезис о независимом государстве Украина, которое якобы притесняется Россией, и народ на этой земле борется, и это народно-освободительная война, в которой европейцы должны помогать.Дополнительно в обществе нагнетается обстановка, что Россия захватит Европу. Так, по мнению эксперта западные политики производят впечатление на свою публику. Параллельно они зарабатывают на этой войне, благодаря своим оружейным корпорациям и держат в "ежовых рукавицах" народы Европы. И все это на фоне депрессии, которая пронизывает практически все слои западного общества.Таким образом, продолжил эксперт, за счет подобных тезисов (удар по Крымскому мосту – ред.) Мерц пытается получить свои "политические плюсы".Ранее сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение, что нынешние власти ФРГ намерены возродить германскую военную машину, встав на путь превращения страны в "Четвертый Рейх".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Украина будет обсуждать с США в Париже"Возрождается евронацизм": в МИД России оценили угрозы Сербии от ЕСВолодин призвал отдать под международный трибунал главу дипломатии ЕС

https://crimea.ria.ru/20231001/kak-ukraina-mozhet-ispolzovat-nemetskie-rakety-taurus--ekspert-1131782539.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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