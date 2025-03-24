Рейтинг@Mail.ru
Германию превращают в "Четвертый Рейх" – сенатор - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250324/germaniyu-prevraschayut-v-chetvertyy-reykh--senator-1145174369.html
Германию превращают в "Четвертый Рейх" – сенатор
Германию превращают в "Четвертый Рейх" – сенатор - РИА Новости Крым, 24.03.2025
Германию превращают в "Четвертый Рейх" – сенатор
Нынешние власти ФРГ намерены возродить германскую военную машину, встав на путь превращения страны в "Четвертый Рейх". Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей... РИА Новости Крым, 24.03.2025
2025-03-24T08:12
2025-03-24T08:12
германия
алексей пушков
совет федерации
политика
фридрих мерц
мнения
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144422524_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a2a6944eb707088e863cb036680d825a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Нынешние власти ФРГ намерены возродить германскую военную машину, встав на путь превращения страны в "Четвертый Рейх". Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Политик прокомментировал обложку немецкого журнала Stern, которая вопрошает молодых немцев, готовы ли они воевать за Германию. Как отметил Пушков, власти таким образом милитаризуют сознание жителей ФРГ.По словам сенатора, вероятный следующий канцлер Фридрих Мерц "намерен возродить германскую военную машину, а на СМИ возложена задача провоенной пропаганды".Ранее в ходе дебатов о реформе наращивания госдолга Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы "ведет войну против Европы и Германии". Глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель заявил РИА Новости, что Мерц назло США будет поддерживать продолжение конфликта на Украине, в то же время Европа и Германия не смогут оказать существенное влияние на мирные переговоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на УкраинеЕС хочет превратить Украину в "шипованную свинью" – ЗахароваЕвропа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер
германия
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/18/1144422524_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_e60cf69e90179c9d0fc1a9cbd4194a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, алексей пушков, совет федерации, политика, фридрих мерц, мнения, европа
Германию превращают в "Четвертый Рейх" – сенатор

Власти Германии превращают страну в военизированный "Четвертый Рейх" – сенатор

08:12 24.03.2025
 
© AP Photo Markus SchreiberВид на здание Рейхстага в Берлине, Германия, в воскресенье, 23 февраля 2025 года, во время национальных выборов в Германии. (AP Photo/Markus Schreiber)
Вид на здание Рейхстага в Берлине, Германия, в воскресенье, 23 февраля 2025 года, во время национальных выборов в Германии. (AP Photo/Markus Schreiber) - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo Markus Schreiber
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Нынешние власти ФРГ намерены возродить германскую военную машину, встав на путь превращения страны в "Четвертый Рейх". Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.
Политик прокомментировал обложку немецкого журнала Stern, которая вопрошает молодых немцев, готовы ли они воевать за Германию. Как отметил Пушков, власти таким образом милитаризуют сознание жителей ФРГ.
По словам сенатора, вероятный следующий канцлер Фридрих Мерц "намерен возродить германскую военную машину, а на СМИ возложена задача провоенной пропаганды".
"В подавляющем большинстве своем молодые немцы не хотят идти служить в армию и тем более воевать с Россией. В бундесвере не хватает солдат. Но нынешние германские власти намерены изменить такое положение дел: они встали на путь превращения Германии в военизированный "Четвертый Рейх", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее в ходе дебатов о реформе наращивания госдолга Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы "ведет войну против Европы и Германии". Глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель заявил РИА Новости, что Мерц назло США будет поддерживать продолжение конфликта на Украине, в то же время Европа и Германия не смогут оказать существенное влияние на мирные переговоры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине
ЕС хочет превратить Украину в "шипованную свинью" – Захарова
Европа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер
 
ГерманияАлексей ПушковСовет ФедерацииПолитикаФридрих МерцМненияЕвропа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41В центре Москвы полыхает кровля жилого комплекса
13:37Киев несет громадные потери – данные за сутки
13:21В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом
12:58Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров
12:42ВСУ снова ударили по объекту энергетики России
12:28Раненую туристку спасли в курортном поселке в Крыму
11:598 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые
11:53Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев
11:36В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей
11:29Крымский мост - проезда ждут 105 автомобилей
11:11Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно
11:04Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
10:42В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
10:33Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
10:22Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу
10:16Стала известна причина ДТП с шестью погибшими под Симферополем
10:11На Крымском мосту растет очередь
10:07Мощная магнитная буря накроет Землю
09:37Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6
09:34ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик
Лента новостейМолния