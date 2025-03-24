https://crimea.ria.ru/20250324/germaniyu-prevraschayut-v-chetvertyy-reykh--senator-1145174369.html

Германию превращают в "Четвертый Рейх" – сенатор

Германию превращают в "Четвертый Рейх" – сенатор - РИА Новости Крым, 24.03.2025

Германию превращают в "Четвертый Рейх" – сенатор

Нынешние власти ФРГ намерены возродить германскую военную машину, встав на путь превращения страны в "Четвертый Рейх". Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей... РИА Новости Крым, 24.03.2025

2025-03-24T08:12

2025-03-24T08:12

2025-03-24T08:12

германия

алексей пушков

совет федерации

политика

фридрих мерц

мнения

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Нынешние власти ФРГ намерены возродить германскую военную машину, встав на путь превращения страны в "Четвертый Рейх". Такое мнение высказал сенатор РФ Алексей Пушков.Политик прокомментировал обложку немецкого журнала Stern, которая вопрошает молодых немцев, готовы ли они воевать за Германию. Как отметил Пушков, власти таким образом милитаризуют сознание жителей ФРГ.По словам сенатора, вероятный следующий канцлер Фридрих Мерц "намерен возродить германскую военную машину, а на СМИ возложена задача провоенной пропаганды".Ранее в ходе дебатов о реформе наращивания госдолга Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы "ведет войну против Европы и Германии". Глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель заявил РИА Новости, что Мерц назло США будет поддерживать продолжение конфликта на Украине, в то же время Европа и Германия не смогут оказать существенное влияние на мирные переговоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на УкраинеЕС хочет превратить Украину в "шипованную свинью" – ЗахароваЕвропа продолжит вооружать Украину после установления мира – Стармер

германия

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, алексей пушков, совет федерации, политика, фридрих мерц, мнения, европа