Бастрыкин предложил чипировать домашних собак
Собаководов могут обязать чипировать питомцев и проходить обучение
© РИА Новости Крым . Ольга ЛеоноваНабережная Ялты. Зима. Бездомные собаки
© РИА Новости Крым . Ольга Леонова
СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В России разрабатывают законопроект, который защитит граждан от нападения собак. Об этом сообщается на официальном сайте Следкома РФ.
"Опираясь на конкретные примеры из следственной практики, ведомство сделало вывод о целесообразности кардинальных решений для искоренения фактов нападения животных на жителей страны, в том числе детей", – сообщили в СК.
В частности, председатель СК России Александр Бастрыкин предложил:
- —Исключить возможность возвращения бездомных животных, прошедших программу "отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск" в места их обитания.
- —Помочь негосударственным приютам в содержании бездомных собак. Снизить или отменить для них налоги и безвозмездно передать им помещения и землю для обустройств приютов.
- —Усилить контроль за должностными лицами, кинологическими клубами, организациями и частными заводчиками.
А также глава СК предложил повысить требования к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, занимающимся их разведением в коммерческих целях. Собаководов могут обязать проходить спецобучение, домашних животных – подвергать чипированию и обязательному учету.
Также Александр Бастрыкин предложил увеличить ответственность для уполномоченных должностных лиц, представителей кинологических клубов и организаций, а также частных заводчиков вплоть до уголовной.
Причины нападения собак на людей анализируются регулярно, добавили в Следкоме. Согласно статистике ведомства, в 2022 году возбуждено 78 таких уголовных дел, в 2023 году – 185, в 2024 году ‒ 408. Таким образом, за два года количество случаев, требующих уголовно-правовой оценки, увеличилось более чем в 6,5 раз.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские регионы должны как можно скорее рассмотреть законопроект о самостоятельном продлении сроков содержания животных в приютах, направленный ранее в субъекты.
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Также Александр Бастрыкин предложил увеличить ответственность для уполномоченных должностных лиц, представителей кинологических клубов и организаций, а также частных заводчиков вплоть до уголовной.
Причины нападения собак на людей анализируются регулярно, добавили в Следкоме. Согласно статистике ведомства, в 2022 году возбуждено 78 таких уголовных дел, в 2023 году – 185, в 2024 году ‒ 408. Таким образом, за два года количество случаев, требующих уголовно-правовой оценки, увеличилось более чем в 6,5 раз.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские регионы должны как можно скорее рассмотреть законопроект о самостоятельном продлении сроков содержания животных в приютах, направленный ранее в субъекты.
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