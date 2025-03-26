https://crimea.ria.ru/20250326/bastrykin-predlozhil-chipirovat-domashnikh-sobak-1145253856.html

Бастрыкин предложил чипировать домашних собак

Бастрыкин предложил чипировать домашних собак - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Бастрыкин предложил чипировать домашних собак

В России разрабатывают законопроект, который защитит граждан от нападения собак. Об этом сообщается на официальном сайте Следкома РФ. РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T17:38

2025-03-26T17:38

2025-03-26T17:38

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

собаки

бездомные собаки

александр бастрыкин

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 мар – РИА Новости Крым. В России разрабатывают законопроект, который защитит граждан от нападения собак. Об этом сообщается на официальном сайте Следкома РФ."Опираясь на конкретные примеры из следственной практики, ведомство сделало вывод о целесообразности кардинальных решений для искоренения фактов нападения животных на жителей страны, в том числе детей", – сообщили в СК.В частности, председатель СК России Александр Бастрыкин предложил:А также глава СК предложил повысить требования к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, занимающимся их разведением в коммерческих целях. Собаководов могут обязать проходить спецобучение, домашних животных – подвергать чипированию и обязательному учету.Также Александр Бастрыкин предложил увеличить ответственность для уполномоченных должностных лиц, представителей кинологических клубов и организаций, а также частных заводчиков вплоть до уголовной.Причины нападения собак на людей анализируются регулярно, добавили в Следкоме. Согласно статистике ведомства, в 2022 году возбуждено 78 таких уголовных дел, в 2023 году – 185, в 2024 году ‒ 408. Таким образом, за два года количество случаев, требующих уголовно-правовой оценки, увеличилось более чем в 6,5 раз.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские регионы должны как можно скорее рассмотреть законопроект о самостоятельном продлении сроков содержания животных в приютах, направленный ранее в субъекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи собака набросилась на семилетнего мальчикаЭффективный закон по защите людей от агрессивных собак: названы условияКак защититься от агрессивных собак - инициативы Крыма и Госдумы

https://crimea.ria.ru/20250326/staya-brodyachikh-sobak-rasterzala-zhenschinu-v-dagestane-1145241283.html

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2025

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новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), собаки, бездомные собаки, александр бастрыкин