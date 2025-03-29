https://crimea.ria.ru/20250329/pochti-vdvoe-vyroslo-chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-myanme-1145315301.html

Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме

Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме

Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек. Такие цифры со ссылкой на данные властей страны приводит агентство Синьхуа, пишет РИА... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T18:41

2025-03-29T18:41

2025-03-29T18:41

мьянма

землетрясение

происшествия

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ЧСИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек. Такие цифры со ссылкой на данные властей страны приводит агентство Синьхуа, пишет РИА Новости.Также сообщается, что Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.До этого было известно о 1002 погибших и 2376 пострадавших .Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в МьянмеЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба

мьянма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мьянма, землетрясение, происшествия, в мире, общество, новости