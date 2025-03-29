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Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме
Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек. Такие цифры со ссылкой на данные властей страны приводит агентство Синьхуа, пишет РИА... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T18:41
2025-03-29T18:41
мьянма
землетрясение
происшествия
в мире
общество
новости
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ЧСИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек. Такие цифры со ссылкой на данные властей страны приводит агентство Синьхуа, пишет РИА Новости.Также сообщается, что Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.До этого было известно о 1002 погибших и 2376 пострадавших .Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в МьянмеЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
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РИА Новости Крым
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мьянма, землетрясение, происшествия, в мире, общество, новости
Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме

Число погибших в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек

18:41 29.03.2025
 
© СоцсетиВ Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7
В Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7
© Соцсети
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ЧСИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек. Такие цифры со ссылкой на данные властей страны приводит агентство Синьхуа, пишет РИА Новости.
"По данным информационной группы Государственного административного совета, 1644 человека погибли, 3408 пострадали, а 139 числятся пропавшими без вести в результате мощного землетрясения в Мьянме", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.
До этого было известно о 1002 погибших и 2376 пострадавших .
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.
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