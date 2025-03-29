https://crimea.ria.ru/20250329/pochti-vdvoe-vyroslo-chislo-pogibshikh-pri-zemletryasenii-v-myanme-1145315301.html
Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме
Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме
Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек. Такие цифры со ссылкой на данные властей страны приводит агентство Синьхуа, пишет РИА... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T18:41
2025-03-29T18:41
2025-03-29T18:41
мьянма
землетрясение
происшествия
в мире
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1c/1145294079_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_9aef3514c5d8af0ad7cba4ee03a1208b.jpg
ЧСИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек. Такие цифры со ссылкой на данные властей страны приводит агентство Синьхуа, пишет РИА Новости.Также сообщается, что Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.До этого было известно о 1002 погибших и 2376 пострадавших .Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Позже также сообщалось о новых подземных толчках, которые произошли в субботу днем близ от столицы Мьянмы Нейпьидо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в МьянмеЗемлетрясение в Мьянме - власти объявили режим ЧП43 рабочих оказались под завалами рухнувшего в Бангкоке небоскреба
мьянма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1c/1145294079_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fa5d2953a0190927e7c0e9e6bc126d95.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, землетрясение, происшествия, в мире, общество, новости
Почти вдвое выросло число погибших при землетрясении в Мьянме
Число погибших в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек