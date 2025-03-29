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Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме
Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме
Новое землетрясение в субботу днем произошло недалеко от столицы Мьянмы Нейпьидо. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Новое землетрясение в субботу днем произошло недалеко от столицы Мьянмы Нейпьидо. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр пишет РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Жертвами стихии стали 1002 человека, еще 2376 пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мьянма, землетрясение, новости, в мире, стихия, новости
Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме

В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5,2

12:54 29.03.2025 (обновлено: 13:03 29.03.2025)
 
© СоцсетиЗемлетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Новое землетрясение в субботу днем произошло недалеко от столицы Мьянмы Нейпьидо. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр пишет РИА Новости.
Отмечается, что магнитуда повторных подземных толчков составляла 5,1. Эпицентр был удален от столицы на 19 километров. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Жертвами стихии стали 1002 человека, еще 2376 пострадали.
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