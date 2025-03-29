https://crimea.ria.ru/20250329/novoe-silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-myanme-1145311238.html
Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме
Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме
Новое землетрясение в субботу днем произошло недалеко от столицы Мьянмы Нейпьидо. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T12:54
2025-03-29T12:54
2025-03-29T13:03
мьянма
землетрясение
новости
в мире
стихия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1c/1145297944_0:346:1046:934_1920x0_80_0_0_85d7511a0a142b4b2c19cee89d7ece10.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Новое землетрясение в субботу днем произошло недалеко от столицы Мьянмы Нейпьидо. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр пишет РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Жертвами стихии стали 1002 человека, еще 2376 пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мьянма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1c/1145297944_0:248:1046:1033_1920x0_80_0_0_ca5f730c75a8e1a94d18cb4a5dbb0448.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, землетрясение, новости, в мире, стихия, новости
Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме
В Мьянме произошло новое землетрясение магнитудой 5,2
12:54 29.03.2025 (обновлено: 13:03 29.03.2025)