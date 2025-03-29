https://crimea.ria.ru/20250329/novoe-silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-v-myanme-1145311238.html

Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме

Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Новое сильное землетрясение произошло в Мьянме

Новое землетрясение в субботу днем произошло недалеко от столицы Мьянмы Нейпьидо. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр... РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T12:54

2025-03-29T12:54

2025-03-29T13:03

мьянма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Новое землетрясение в субботу днем произошло недалеко от столицы Мьянмы Нейпьидо. Об этом со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр пишет РИА Новости.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Жертвами стихии стали 1002 человека, еще 2376 пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мьянма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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