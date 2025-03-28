https://crimea.ria.ru/20250328/bolee-17-tys-zhiteley-knr-postradali-ot-zemletryaseniya-v-myanme-1145304706.html

Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме

Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме

Более 1,7 тысячи жителей провинции Юньнань на юго-западе Китая признаны пострадавшими от стихийного бедствия после землетрясения в Мьянме, двое получили травмы, РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T19:53

2025-03-28T19:53

2025-03-28T19:54

китай

землетрясение

происшествия

в мире

мьянма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Более 1,7 тысячи жителей провинции Юньнань на юго-западе Китая признаны пострадавшими от стихийного бедствия после землетрясения в Мьянме, двое получили травмы, сообщает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что некоторые высотные здания и старые дома в городских и сельских районах уезда получили повреждения, а водоснабжение, электроснабжение, транспорт и связь в уезде постепенно возвращаются в нормальное состояние.Китайская провинция Юньнань граничит с Мьянмой.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. В результате землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250328/moschnoe-zemletryasenie-v-myanme-pogibli-144-chelovek-1145303765.html

китай

мьянма

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, землетрясение, происшествия, в мире, мьянма, новости