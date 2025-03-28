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Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме
Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме
Более 1,7 тысячи жителей провинции Юньнань на юго-западе Китая признаны пострадавшими от стихийного бедствия после землетрясения в Мьянме, двое получили травмы, РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T19:53
2025-03-28T19:54
китай
землетрясение
происшествия
в мире
мьянма
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Более 1,7 тысячи жителей провинции Юньнань на юго-западе Китая признаны пострадавшими от стихийного бедствия после землетрясения в Мьянме, двое получили травмы, сообщает Центральное телевидение Китая.Отмечается, что некоторые высотные здания и старые дома в городских и сельских районах уезда получили повреждения, а водоснабжение, электроснабжение, транспорт и связь в уезде постепенно возвращаются в нормальное состояние.Китайская провинция Юньнань граничит с Мьянмой.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. В результате землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250328/moschnoe-zemletryasenie-v-myanme-pogibli-144-chelovek-1145303765.html
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китай, землетрясение, происшествия, в мире, мьянма, новости
Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от землетрясения в Мьянме

Более 1,7 тыс жителей КНР пострадали от стихийного бедствия после землетрясения в Мьянме

19:53 28.03.2025 (обновлено: 19:54 28.03.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Более 1,7 тысячи жителей провинции Юньнань на юго-западе Китая признаны пострадавшими от стихийного бедствия после землетрясения в Мьянме, двое получили травмы, сообщает Центральное телевидение Китая.
"В результате землетрясения в Мьянме в городском уезде Жуйли 458 домохозяйств и 1705 человек пострадали от стихийного бедствия, из них два человека получили легкие травмы. В настоящее время ситуация стабильная", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что некоторые высотные здания и старые дома в городских и сельских районах уезда получили повреждения, а водоснабжение, электроснабжение, транспорт и связь в уезде постепенно возвращаются в нормальное состояние.
Китайская провинция Юньнань граничит с Мьянмой.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. В результате землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн.
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Землетрясение - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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