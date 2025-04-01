Рейтинг@Mail.ru
От России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД Китая - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250401/ot-rossii-i-ssha-zavisit-konfiguratsiya-miroustroystva---glava-mid-kitaya-1145351635.html
От России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД Китая
От России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД Китая - РИА Новости Крым, 01.04.2025
От России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД Китая
Россия и США несут на себе большую долю ответственности за глобальную стратегическую стабильность. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Китая Ван И. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T06:22
2025-04-01T06:22
китай
россия
сша
политика
ван и
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110572/37/1105723720_0:28:467:291_1920x0_80_0_0_f573e5222a2d74f3e8e3ca397dfe2fd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Россия и США несут на себе большую долю ответственности за глобальную стратегическую стабильность. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Китая Ван И."Россия и США - ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут на себе весомую долю ответственности за мир и спокойствие на планете, в первую очередь глобальную стратегическую стабильность", - сказал Ван И.По его словам, от решений России и США будет зависеть конфигурация мироустройства.Что касается отношений России и Китая, они нерушимы и крепки, Пекин поддерживает Москву, добавил Ван И. Россия и КНР будут вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом направлении, подчеркнул глава МИД КНР.Ван И находится в России с официальным визитом, он приехал по приглашению главы МИД Сергея Лаврова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
китай
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110572/37/1105723720_22:0:446:318_1920x0_80_0_0_1360501139fb77d946419fd0f4102e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, россия, сша, политика, ван и, в мире, новости
От России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД Китая

От решений России и США будет зависеть конфигурация мироустройства - Ван И

06:22 01.04.2025
 
© © Коллаж РИА НовостиФлаги России и США
Флаги России и США
© © Коллаж РИА Новости
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Россия и США несут на себе большую долю ответственности за глобальную стратегическую стабильность. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Китая Ван И.
"Россия и США - ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут на себе весомую долю ответственности за мир и спокойствие на планете, в первую очередь глобальную стратегическую стабильность", - сказал Ван И.
По его словам, от решений России и США будет зависеть конфигурация мироустройства.
"От того, какое решение принято Москвой и Вашингтоном, будет зависеть веяние времени и конфигурация мироустройства. Так что это будет постоянно находиться в центре внимания мирового сообщества", - заявил дипломат.
Что касается отношений России и Китая, они нерушимы и крепки, Пекин поддерживает Москву, добавил Ван И. Россия и КНР будут вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом направлении, подчеркнул глава МИД КНР.
Ван И находится в России с официальным визитом, он приехал по приглашению главы МИД Сергея Лаврова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КитайРоссияСШАПолитикаВан ИВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:37Выросло число пострадавших при ударе по центру Горловки
08:33Каким будет апрель в Крыму – долгосрочный прогноз от ФОБОС
08:12В Севастополе остановили паром
07:59Сделка по Украине: новые заявления Трампа
07:38В Крыму вакантных мест больше безработных - каких специалистов не хватает
07:2412 человек ранены при ударе ВСУ по автобусу в Горловке
06:55Землетрясение в Мьянме: на помощь прибыли более 260 спасателей МЧС России
06:37Евпатория и пригород на несколько дней останутся без воды
06:22От России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД Китая
06:01Повышение пенсий и ипотека во "вторичке": что ждет россиян в апреле
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 1 апреля
22:42Поджог могил героев СВО в Крыму и ЧП на ж/д вокзале Симферополя – главное
22:21Семь человек погибли и 65 пострадали в ДТП в Крыму
22:03Инсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублей
21:43Дело об осквернении могил героев СВО в Крыму: Бастрыкин затребовал доклад
21:32Правительство направит четыре миллиарда на закупку сельхозтехники
21:05В Крыму реализуется 273 инвестиционных проекта
20:47В Индонезии снова произошло землетрясение
20:33Миллиарды внебюджетных инвестиций в Крым – куда пошли средства
Лента новостейМолния