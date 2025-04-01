https://crimea.ria.ru/20250401/ot-rossii-i-ssha-zavisit-konfiguratsiya-miroustroystva---glava-mid-kitaya-1145351635.html

От России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД Китая

От России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД Китая - РИА Новости Крым, 01.04.2025

От России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД Китая

Россия и США несут на себе большую долю ответственности за глобальную стратегическую стабильность. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Китая Ван И. РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T06:22

2025-04-01T06:22

2025-04-01T06:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. Россия и США несут на себе большую долю ответственности за глобальную стратегическую стабильность. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава МИД Китая Ван И."Россия и США - ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут на себе весомую долю ответственности за мир и спокойствие на планете, в первую очередь глобальную стратегическую стабильность", - сказал Ван И.По его словам, от решений России и США будет зависеть конфигурация мироустройства.Что касается отношений России и Китая, они нерушимы и крепки, Пекин поддерживает Москву, добавил Ван И. Россия и КНР будут вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом направлении, подчеркнул глава МИД КНР.Ван И находится в России с официальным визитом, он приехал по приглашению главы МИД Сергея Лаврова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, россия, сша, политика, ван и, в мире, новости