https://crimea.ria.ru/20250414/52-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-regiony-rossii-1145649482.html
52 украинских беспилотника атаковали регионы России
52 украинских беспилотника атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 14.04.2025
52 украинских беспилотника атаковали регионы России
За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России, передает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T07:15
2025-04-14T07:15
2025-04-14T07:19
министерство обороны рф
новости
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
россия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140201799_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_9be57ebdee54dee6ea263e2f39291904.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России, передает Минобороны РФ. Над Брянской областью сбиты 33 беспилотника, над Орловской областью - 10, по три дрона уничтожены над Курской и Тульской областями, два – над Калужской областью и один – над Белгородской областью.Накануне вечером силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями.В ночь на воскресенье российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями.Ночью в субботу российской ПВО были уничтожены 36 украинских дронов над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250409/bespilotnik-atakoval-voennyy-aerodrom-v-orenburgskoy-oblasti-1145530995.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140201799_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_b1c126dbf1a15582ab76786ab1489262.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, россия, новости сво
52 украинских беспилотника атаковали регионы России
Над регионами России за ночь сбили 52 украинских беспилотника - Минобороны
07:15 14.04.2025 (обновлено: 07:19 14.04.2025)