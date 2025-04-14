https://crimea.ria.ru/20250414/52-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-regiony-rossii-1145649482.html

52 украинских беспилотника атаковали регионы России

52 украинских беспилотника атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 14.04.2025

52 украинских беспилотника атаковали регионы России

За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России, передает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T07:15

2025-04-14T07:15

2025-04-14T07:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России, передает Минобороны РФ. Над Брянской областью сбиты 33 беспилотника, над Орловской областью - 10, по три дрона уничтожены над Курской и Тульской областями, два – над Калужской областью и один – над Белгородской областью.Накануне вечером силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями.В ночь на воскресенье российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями.Ночью в субботу российской ПВО были уничтожены 36 украинских дронов над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, россия, новости сво