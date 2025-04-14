Рейтинг@Mail.ru
52 украинских беспилотника атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250414/52-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-regiony-rossii-1145649482.html
52 украинских беспилотника атаковали регионы России
52 украинских беспилотника атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 14.04.2025
52 украинских беспилотника атаковали регионы России
За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России, передает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T07:15
2025-04-14T07:19
министерство обороны рф
новости
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
россия
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140201799_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_9be57ebdee54dee6ea263e2f39291904.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России, передает Минобороны РФ. Над Брянской областью сбиты 33 беспилотника, над Орловской областью - 10, по три дрона уничтожены над Курской и Тульской областями, два – над Калужской областью и один – над Белгородской областью.Накануне вечером силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями.В ночь на воскресенье российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями.Ночью в субботу российской ПВО были уничтожены 36 украинских дронов над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250409/bespilotnik-atakoval-voennyy-aerodrom-v-orenburgskoy-oblasti-1145530995.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/07/1140201799_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_b1c126dbf1a15582ab76786ab1489262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, россия, новости сво
52 украинских беспилотника атаковали регионы России

Над регионами России за ночь сбили 52 украинских беспилотника - Минобороны

07:15 14.04.2025 (обновлено: 07:19 14.04.2025)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости Крым. За минувшую ночь российские силы ПВО уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией России, передает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Над Брянской областью сбиты 33 беспилотника, над Орловской областью - 10, по три дрона уничтожены над Курской и Тульской областями, два – над Калужской областью и один – над Белгородской областью.
Накануне вечером силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над Черным и Азовским морями.
В ночь на воскресенье российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников над Ростовской и Белгородской областями.
Ночью в субботу российской ПВО были уничтожены 36 украинских дронов над Курской, Ростовской, Орловской, Белгородской областями и Краснодарским краем.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
9 апреля, 08:07
Беспилотник атаковал военный аэродром в Оренбургской области
 
Министерство обороны РФНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУРоссияНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:27В Симферополе не хватает жилья – что может исправить ситуацию
07:1552 украинских беспилотника атаковали регионы России
07:03Трамп сделал заявление по конфликту на Украине
06:48Мощная магнитная буря идет к Земле
06:25Землетрясение в Таджикистане - что известно
06:10Крымский мост: обстановка после перекрытия движения
06:06Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО
00:01От -5 до +16 и без осадков: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
22:03Мазут в Керчи и переговоры РФ и Украины по Черному морю: главное за день
21:39Над Черным и Азовским морями сбили украинские беспилотники
21:31В Киеве не подтвердили планы по переговорам РФ и Украины по Черному морю
21:16Ни за кем не числится: куда попадет скифское золото с Украины – мнение
20:54"Игра на бирже": в полиции напомнили о мошеннической схеме
20:32Почему взрываются мобильные телефоны
20:14Реабилитация после рака груди: в Крыму реализуют уникальную программу
19:56Из-за мазута в Черном море мидии и устрицы не пострадали
19:28В Керчи завершили работы по сбору выброса мазута
19:07Компенсация от небесной канцелярии: какой будет погода в Крыму на неделе
18:48Что означает карта России с Крымом в итальянских учебниках – мнения
Лента новостейМолния