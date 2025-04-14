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Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания - РИА Новости Крым, 14.04.2025
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Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания
Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания
Молдавский агент Киева, задержанный в Керчи, признался, что снимал работу ПВО и передвижение российской военной техники по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T10:12
2025-04-14T10:12
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
теракт
новости
украина
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Молдавский агент Киева, задержанный в Керчи, признался, что снимал работу ПВО и передвижение российской военной техники по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Ранее сообщалось, что в Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.Также СМИ сообщают, что основной мотив завербованного Киевом молдаванина был заработок. "Хорошие деньги" ему предложил некий испанец, с которым тот ранее отбывал срок."Он уехал на Украину. Проходит время, он мне звонит и говорит: "Хочешь подзаработать хорошие деньги?" И я согласился", – рассказал украинский агент телеканалу "Звезда".После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агента18-летний симферополец заключен под стражу за приготовление к терактуВ РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США
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Новости
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, теракт, новости, украина, крымский мост
Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания

Молдавский агент Киева снимал военную технику на Крымском мосту

10:12 14.04.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Молдавский агент Киева, задержанный в Керчи, признался, что снимал работу ПВО и передвижение российской военной техники по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.
"По его (сотрудника украинских спецслужб – ред.) заданию выполнял, военную базу сфотографировал, пару раз отправил ему, военную технику по Крымскому мосту и ПВО. Первое задание было снять прилет с украинской стороны по ж/д парому", – цитирует РИА Новости слова задержанного.
Также СМИ сообщают, что основной мотив завербованного Киевом молдаванина был заработок. "Хорошие деньги" ему предложил некий испанец, с которым тот ранее отбывал срок.
"Он уехал на Украину. Проходит время, он мне звонит и говорит: "Хочешь подзаработать хорошие деньги?" И я согласился", – рассказал украинский агент телеканалу "Звезда".
После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.
В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымТерактНовостиУкраинаКрымский мост
 
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