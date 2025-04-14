https://crimea.ria.ru/20250414/snimal-tekhniku-na-krymskom-mostu-moldavskiy-agent-kieva-dal-pokazaniya-1145652093.html

Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания

Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания - РИА Новости Крым, 14.04.2025

Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания

Молдавский агент Киева, задержанный в Керчи, признался, что снимал работу ПВО и передвижение российской военной техники по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 14.04.2025

2025-04-14T10:12

2025-04-14T10:12

2025-04-14T10:12

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

крым

теракт

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крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Молдавский агент Киева, задержанный в Керчи, признался, что снимал работу ПВО и передвижение российской военной техники по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Ранее сообщалось, что в Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.Также СМИ сообщают, что основной мотив завербованного Киевом молдаванина был заработок. "Хорошие деньги" ему предложил некий испанец, с которым тот ранее отбывал срок."Он уехал на Украину. Проходит время, он мне звонит и говорит: "Хочешь подзаработать хорошие деньги?" И я согласился", – рассказал украинский агент телеканалу "Звезда".После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агента18-летний симферополец заключен под стражу за приготовление к терактуВ РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США

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крымский мост

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, теракт, новости, украина, крымский мост