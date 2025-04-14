https://crimea.ria.ru/20250414/snimal-tekhniku-na-krymskom-mostu-moldavskiy-agent-kieva-dal-pokazaniya-1145652093.html
Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания
Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания - РИА Новости Крым, 14.04.2025
Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания
Молдавский агент Киева, задержанный в Керчи, признался, что снимал работу ПВО и передвижение российской военной техники по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 14.04.2025
2025-04-14T10:12
2025-04-14T10:12
2025-04-14T10:12
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
теракт
новости
украина
крымский мост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129058290_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360fa9cc7f78832e5e45a21eaef03aee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Молдавский агент Киева, задержанный в Керчи, признался, что снимал работу ПВО и передвижение российской военной техники по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.Ранее сообщалось, что в Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.Также СМИ сообщают, что основной мотив завербованного Киевом молдаванина был заработок. "Хорошие деньги" ему предложил некий испанец, с которым тот ранее отбывал срок."Он уехал на Украину. Проходит время, он мне звонит и говорит: "Хочешь подзаработать хорошие деньги?" И я согласился", – рассказал украинский агент телеканалу "Звезда".После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вез в Россию бомбы для терактов: ФСБ задержала украинского агента18-летний симферополец заключен под стражу за приготовление к терактуВ РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США
крым
украина
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129058290_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b27d22d4ed2fa88672956241dac95ceb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, теракт, новости, украина, крымский мост
Снимал технику на Крымском мосту: молдавский агент Киева дал показания
Молдавский агент Киева снимал военную технику на Крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Молдавский агент Киева, задержанный в Керчи, признался, что снимал работу ПВО и передвижение российской военной техники по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Керчи задержали агента украинских спецслужб, гражданина Молдавии, собиравшегося взорвать городскую водонасосную станцию.
"По его (сотрудника украинских спецслужб – ред.) заданию выполнял, военную базу сфотографировал, пару раз отправил ему, военную технику по Крымскому мосту и ПВО. Первое задание было снять прилет с украинской стороны по ж/д парому", – цитирует РИА Новости слова задержанного.
Также СМИ сообщают, что основной мотив завербованного Киевом молдаванина был заработок. "Хорошие деньги" ему предложил некий испанец, с которым тот ранее отбывал срок.
"Он уехал на Украину. Проходит время, он мне звонит и говорит: "Хочешь подзаработать хорошие деньги?" И я согласился", – рассказал украинский агент телеканалу "Звезда".
После задержания мужчина предоставил координаты тайника, в котором нашли самодельное взрывное устройство фугасного действия, предназначавшееся для подрыва водонасосной станции в городе Керчь.
В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: