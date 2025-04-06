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В РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США

В РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США - РИА Новости Крым, 06.04.2025

В РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США

Белорусские таможенники пресекли ввоз из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки весом более полутонны. Опасный груз, предварительно,... РИА Новости Крым, 06.04.2025

2025-04-06T20:48

2025-04-06T20:48

2025-04-06T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Белорусские таможенники пресекли ввоз из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки весом более полутонны. Опасный груз, предварительно, производства США планировали провезти далее – в Россию, сообщили в Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.Машину остановили на пункте пропуска "Брест" и на основании системы анализа рисков направили на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Сканограмма показала нехарактерные затемнения в области пола автомобиля и стенки, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки. Эти места, как показал досмотр, оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета."Предположительно взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того, чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой", – рассказали в таможне.Вещество извлекли с привлечением компетентных специалистов. Лабораторная экспертиза показала, что это мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН).Водитель задержан. В отношении него и иных неустановленных лиц, причастных к данной перевозке, возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи в соответствии с белорусским законодательством, предусмотрено лишение свободы до 10 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизменуФСБ предотвратила серию покушений на участников СВОСевастополец готовил серию взрывов по заданию украинской разведки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таможня, беларусь, новости, происшествия, польша, россия, взрывчатка