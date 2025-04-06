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В РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США
В РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США - РИА Новости Крым, 06.04.2025
В РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США
Белорусские таможенники пресекли ввоз из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки весом более полутонны. Опасный груз, предварительно,... РИА Новости Крым, 06.04.2025
2025-04-06T20:48
2025-04-06T20:48
2025-04-06T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Белорусские таможенники пресекли ввоз из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки весом более полутонны. Опасный груз, предварительно, производства США планировали провезти далее – в Россию, сообщили в Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.Машину остановили на пункте пропуска "Брест" и на основании системы анализа рисков направили на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Сканограмма показала нехарактерные затемнения в области пола автомобиля и стенки, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки. Эти места, как показал досмотр, оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета."Предположительно взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того, чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой", – рассказали в таможне.Вещество извлекли с привлечением компетентных специалистов. Лабораторная экспертиза показала, что это мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН).Водитель задержан. В отношении него и иных неустановленных лиц, причастных к данной перевозке, возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи в соответствии с белорусским законодательством, предусмотрено лишение свободы до 10 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизменуФСБ предотвратила серию покушений на участников СВОСевастополец готовил серию взрывов по заданию украинской разведки
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таможня, беларусь, новости, происшествия, польша, россия, взрывчатка
В РФ через Беларусь из Польши пытались ввезти взрывчатку производства США
В Россию пытались ввезти 580 кг взрывчатки производства США
20:48 06.04.2025 (обновлено: 20:50 06.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Белорусские таможенники пресекли ввоз из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки весом более полутонны. Опасный груз, предварительно, производства США планировали провезти далее – в Россию, сообщили в Государственном таможенном комитете Республики Беларусь.
"580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель", – сказано в сообщении в официальном Telegram-канале канале ведомства.
Машину остановили на пункте пропуска "Брест" и на основании системы анализа рисков направили на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Сканограмма показала нехарактерные затемнения в области пола автомобиля и стенки, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки. Эти места, как показал досмотр, оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета.
"Предположительно взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того, чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой", – рассказали в таможне.
Вещество извлекли с привлечением компетентных специалистов. Лабораторная экспертиза показала, что это мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН).
Водитель задержан. В отношении него и иных неустановленных лиц, причастных к данной перевозке, возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи в соответствии с белорусским законодательством, предусмотрено лишение свободы до 10 лет.
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