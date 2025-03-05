https://crimea.ria.ru/20250305/zalozhil-vzryvchatku-po-zadaniyu-sbu-yaltintsa-budut-sudit-za-gosizmenu-1144666727.html

Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизмену

Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 05.03.2025

Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизмену

Житель Ялты по заданию украинских кураторов собрал и спрятал самодельную взрывчатку в тайнике. Он обвиняется в государственной измене, сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 05.03.2025

2025-03-05T11:08

2025-03-05T11:08

2025-03-05T11:08

крым

ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Житель Ялты по заданию украинских кураторов собрал и спрятал самодельную взрывчатку в тайнике. Он обвиняется в государственной измене, сообщает прокуратура Крыма.В ходе следствия установлено, что обвиняемый в конце 2022 года по личной инициативе начал сотрудничать со службой безопасности Украины. Кураторам он сообщил, что готов помогать с организацией диверсий и терактов на полуострове. Свое первое задание он получил в марте 2024 года.После этого ялтинца задержали российские спецслужбы.Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.20 февраля срок за госизмену получил житель Ленинского района Крыма, который передавал украинской военной разведке информацию о действиях армии России. Он приговорен к 18 годам лишения свободы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за финансирование ВСУЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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