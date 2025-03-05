Рейтинг@Mail.ru
Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250305/zalozhil-vzryvchatku-po-zadaniyu-sbu-yaltintsa-budut-sudit-za-gosizmenu-1144666727.html
Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизмену
Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 05.03.2025
Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизмену
Житель Ялты по заданию украинских кураторов собрал и спрятал самодельную взрывчатку в тайнике. Он обвиняется в государственной измене, сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 05.03.2025
2025-03-05T11:08
2025-03-05T11:08
крым
ялта
задержание в крыму агента сбу
госизмена
происшествия
прокуратура республики крым
сву
новости крыма
южный окружной военный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0d9dbf6a270941a0921b3cfc3309e17a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Житель Ялты по заданию украинских кураторов собрал и спрятал самодельную взрывчатку в тайнике. Он обвиняется в государственной измене, сообщает прокуратура Крыма.В ходе следствия установлено, что обвиняемый в конце 2022 года по личной инициативе начал сотрудничать со службой безопасности Украины. Кураторам он сообщил, что готов помогать с организацией диверсий и терактов на полуострове. Свое первое задание он получил в марте 2024 года.После этого ялтинца задержали российские спецслужбы.Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.20 февраля срок за госизмену получил житель Ленинского района Крыма, который передавал украинской военной разведке информацию о действиях армии России. Он приговорен к 18 годам лишения свободы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за финансирование ВСУЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_688b7874bdc0aafb46da6eae451ad6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, ялта, задержание в крыму агента сбу, госизмена, происшествия, прокуратура республики крым, сву, новости крыма, южный окружной военный суд
Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизмену

Жителя Ялты обвиняют в госизмене

11:08 05.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Житель Ялты по заданию украинских кураторов собрал и спрятал самодельную взрывчатку в тайнике. Он обвиняется в государственной измене, сообщает прокуратура Крыма.
В ходе следствия установлено, что обвиняемый в конце 2022 года по личной инициативе начал сотрудничать со службой безопасности Украины. Кураторам он сообщил, что готов помогать с организацией диверсий и терактов на полуострове. Свое первое задание он получил в марте 2024 года.
"Мужчина изучил основы обращения с взрывными устройствами, приобрел самодельное взрывное устройство, приемник и передатчик, а также взрывчатое вещество на основе гексогена, которые разместил в условленном месте, координаты передал работнику службы безопасности Украины", - рассказали в прокуратуре.
После этого ялтинца задержали российские спецслужбы.
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
20 февраля срок за госизмену получил житель Ленинского района Крыма, который передавал украинской военной разведке информацию о действиях армии России. Он приговорен к 18 годам лишения свободы.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанку будут судить за финансирование ВСУ
Житель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизмену
В Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании
 
КрымЯлтаЗадержание в Крыму агента СБУГосизменаПроисшествияПрокуратура Республики КрымСВУНовости КрымаЮжный окружной военный суд
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:36Трое детей погибли и 29 ранены в результате обстрелов ВСУ
11:29Машина въехала в электроопору и обесточила три села в Крыму
11:08Заложил взрывчатку по заданию СБУ: ялтинца будут судить за госизмену
10:57Рецидивист из Керчи изрезал жену ножом
10:44Речь Трампа в Конгрессе США вызвала хаос – американист
10:32В Крыма спасли корову из глубокой ловушки
09:54Взрыв газа в Краснодарском крае – возбуждено уголовное дело
09:47В Евпатории громко – военные проводят учения
09:37В Крыму восстановят 41 берегоукрепительное сооружение за два года
09:22В лобовом ДТП под Бахчисараем погиб водитель
09:12В Севастополе более 30 улиц останутся без воды на весь день
08:57Режим ЧС введен в Белореченске после взрыва газа в пятиэтажке
08:45В Киеве и Одессе взрывами повреждена критическая инфраструктура
08:29Обращение Трампа к Конгрессу США – главное
08:04Как строили военно-морское училище в Севастополе - инфографика
07:36Один из пострадавших при взрыве газа на Кубани получил 70% ожогов
07:24Возрождение кенассы: в 1930 году был закрыт храм караимов в Симферополе
07:10Три беспилотника уничтожены над Крымом
06:55Зеленский заявил о готовности к переговорам – Трамп
06:41КТО в Дагестане – ликвидированы четыре боевика
Лента новостейМолния