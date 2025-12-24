Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Три человека погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве
Три человека погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Три человека погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве
Двое сотрудников ДПС и находившийся рядом с ними человек погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщили в Следкоме РФ. РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Двое сотрудников ДПС и находившийся рядом с ними человек погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщили в Следкоме РФ.Как установило следствие, минувшей ночью двое сотрудников ДПС на улице Елецкой в Москве увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции.Следователи и криминалисты столичного СК России продолжают осматривать место происшествия.Возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот взрывных устройств".Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к расследованию для оперативного установления лиц, причастных к организации и исполнению преступления, и всех обстоятельств произошедшего.Ранее 24 декабря Следком России без подробностей сообщил, что минувшей ночью в результате инцидента в Москве двое сотрудников ДПС пострадали, на месте ЧП работают следователи и криминалисты, возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия, москва, взрыв, новости, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Три человека погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве

При взрыве в Москве погибли два сотрудника ДПС и находившийся рядом человек

09:00 24.12.2025 (обновлено: 09:10 24.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Двое сотрудников ДПС и находившийся рядом с ними человек погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
Как установило следствие, минувшей ночью двое сотрудников ДПС на улице Елецкой в Москве увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции.
"Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли", – сообщили в Следкоме.
Следователи и криминалисты столичного СК России продолжают осматривать место происшествия.
"Подготавливаются необходимые материалы для назначения судебных экспертиз, в том числе генетической, медицинской и взрывотехнической. Устанавливается механизм приведения в действие взрывного устройства. Допрашиваются свидетели, изучаются камеры видеонаблюдения", – уточнили в Следкоме.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот взрывных устройств".
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к расследованию для оперативного установления лиц, причастных к организации и исполнению преступления, и всех обстоятельств произошедшего.
Ранее 24 декабря Следком России без подробностей сообщил, что минувшей ночью в результате инцидента в Москве двое сотрудников ДПС пострадали, на месте ЧП работают следователи и криминалисты, возбуждено уголовное дело.
