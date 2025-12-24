https://crimea.ria.ru/20251224/tri-cheloveka-pogibli-pri-vzryve-na-eletskoy-ulitse-v-moskve--1151932283.html

Три человека погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве

Три человека погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Двое сотрудников ДПС и находившийся рядом с ними человек погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщили в Следкоме РФ.Как установило следствие, минувшей ночью двое сотрудников ДПС на улице Елецкой в Москве увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции.Следователи и криминалисты столичного СК России продолжают осматривать место происшествия.Возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот взрывных устройств".Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил опытным криминалистам центрального аппарата ведомства подключиться к расследованию для оперативного установления лиц, причастных к организации и исполнению преступления, и всех обстоятельств произошедшего.Ранее 24 декабря Следком России без подробностей сообщил, что минувшей ночью в результате инцидента в Москве двое сотрудников ДПС пострадали, на месте ЧП работают следователи и криминалисты, возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

