https://crimea.ria.ru/20250327/sevastopolets-gotovil-seriyu-vzryvov-po-zadaniyu-ukrainskoy-razvedki-1145280685.html

Севастополец готовил серию взрывов по заданию украинской разведки

Севастополец готовил серию взрывов по заданию украинской разведки - РИА Новости Крым, 27.03.2025

Севастополец готовил серию взрывов по заданию украинской разведки

Житель Севастополя добровольно вышел на контакт со спецслужбами Украины и по их заданию готовил серию взрывов. Прокуратура Республики Крым утвердила... РИА Новости Крым, 27.03.2025

2025-03-27T18:31

2025-03-27T18:31

2025-03-27T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Житель Севастополя добровольно вышел на контакт со спецслужбами Украины и по их заданию готовил серию взрывов. Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщает пресс-служба ведомства.По версии следствия, обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, в начале 2024 года вступил в контакт с представителем главного управления разведки министерства обороны Украины.Таким образом мужчина, используя полученные координаты, извлек части устройств, одно из которых успел разместить на территории Севастополя, а второе перевез в арендуемое жилье. Реализовать задуманное он не смог – был задержан работниками Управления ФСБ России по РК и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Верховный суд Крыма, отметили в ведомстве.Ранее в республиканской прокуратуре сообщили, что житель Ялты по заданию украинских кураторов собрал и спрятал самодельную взрывчатку в тайнике.20 февраля срок за госизмену получил житель Ленинского района Крыма, который передавал украинской военной разведке информацию о действиях армии России. Он приговорен к 18 годам лишения свободы.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанку будут судить за финансирование ВСУЖитель Крыма получил 13 лет "строгача" за госизменуВ Севастополе за покупку БЭКов для Украины осужден житель Испании

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, украина, украинские спецслужбы