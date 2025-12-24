https://crimea.ria.ru/20251224/v-sevastopole-zakryli-reyd-1151931331.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 24.12.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 24.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе закрыли рейд
