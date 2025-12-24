https://crimea.ria.ru/20251224/pozhar-voznik-na-predpriyatii-v-tulskoy-oblasti-vo-vremya-ataki-dronov-vsu-1151931673.html

Пожар возник на предприятии в Тульской области во время атаки дронов ВСУ

Пожар возник на предприятии в Тульской области во время атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Пожар возник на предприятии в Тульской области во время атаки дронов ВСУ

Пожар произошел на одном из предприятий в Тульской области в ходе отражения атаки ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 24.12.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0d/1144889101_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2033076d967bde0d7d5381980ac743fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Пожар произошел на одном из предприятий в Тульской области в ходе отражения атаки ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.ПВО Минобороны России отражали очередную серию атак беспилотников ВСУ в Тульской области с позднего вечера 23 декабря. Опасность была объявлена в 22-05.Позже губернатор региона сообщил об уничтожении военными одного дрона, а спустя несколько часов о ликвидации еще двенадцати беспилотников.При этом стало известно, что в ходе отражения воздушной атаки обломками одного из беспилотников был поврежден частный дом в Большой Туле.По словам Миляева, пострадавших людей в результате ночной атаки нет."На месте работают оперативные службы", – уточнил глава региона.Ранее сообщалось, что в порту Тамань тушили пожар, возникший в ходе атаки БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ночью атаковали Крым и еще пять регионов России Шесть беспилотников сбили над Крымом и Черным морем Новый удар ВСУ по Белгородской области – погиб мужчина и ранен ребенок

