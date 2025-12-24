Рейтинг@Mail.ru
Пожар возник на предприятии в Тульской области во время атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Пожар возник на предприятии в Тульской области во время атаки дронов ВСУ
Пожар возник на предприятии в Тульской области во время атаки дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Пожар возник на предприятии в Тульской области во время атаки дронов ВСУ
Пожар произошел на одном из предприятий в Тульской области в ходе отражения атаки ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 24.12.2025
тульская область
пожар
происшествия
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
дмитрий миляев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Пожар произошел на одном из предприятий в Тульской области в ходе отражения атаки ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.ПВО Минобороны России отражали очередную серию атак беспилотников ВСУ в Тульской области с позднего вечера 23 декабря. Опасность была объявлена в 22-05.Позже губернатор региона сообщил об уничтожении военными одного дрона, а спустя несколько часов о ликвидации еще двенадцати беспилотников.При этом стало известно, что в ходе отражения воздушной атаки обломками одного из беспилотников был поврежден частный дом в Большой Туле.По словам Миляева, пострадавших людей в результате ночной атаки нет."На месте работают оперативные службы", – уточнил глава региона.Ранее сообщалось, что в порту Тамань тушили пожар, возникший в ходе атаки БПЛА.
Пожар возник на предприятии в Тульской области во время атаки дронов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Пожар произошел на одном из предприятий в Тульской области в ходе отражения атаки ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
ПВО Минобороны России отражали очередную серию атак беспилотников ВСУ в Тульской области с позднего вечера 23 декабря. Опасность была объявлена в 22-05.
Позже губернатор региона сообщил об уничтожении военными одного дрона, а спустя несколько часов о ликвидации еще двенадцати беспилотников.
При этом стало известно, что в ходе отражения воздушной атаки обломками одного из беспилотников был поврежден частный дом в Большой Туле.
"Также на территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано", – добавил губернатор.
По словам Миляева, пострадавших людей в результате ночной атаки нет.
"На месте работают оперативные службы", – уточнил глава региона.
Ранее сообщалось, что в порту Тамань тушили пожар, возникший в ходе атаки БПЛА.
