"Осаждалка с вызывалкой не выросли": самые яркие цитаты Марии Захаровой

24 декабря свое 50-летие отмечает одна из наиболее популярных и узнаваемых женщин-дипломатов современности – официальный представитель Министерства иностранных...

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. 24 декабря свое 50-летие отмечает одна из наиболее популярных и узнаваемых женщин-дипломатов современности – официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. За прошедшие 10 лет во главе департамента информации и печати МИД РФ она стала одной из самых известных персон российского истеблишмента. Активно комментируя международные события, выступая на ТВ и проводя традиционные еженедельные брифинги, Захарова нередко использует хлесткие, ироничные и колкие выпады в адрес враждебных России политиков и структур.Сайт РИА Новости Крым поздравляет Марию Владимировну с юбилеем и представляет подборку самых ярких и выразительных высказываний голоса российского дипведомства.О постоянных обвинениях в адрес России:"Есть ли исторические события или природные явления, в которых Россия не виновата?"Июль, 2016. Ответ на высказывание министра обороны Польши Антони Мачеревича о том, что Россия "дала толчок" событиям "Волынской резни".О надругательстве над памятью советских солдат, освободивших Европу от фашизма:"Никто не имеет права манипулировать памятью солдат Красной армии, пользуясь тем, что большинство из них уже не могут дать за такие слова в морду".Январь, 2015. Из комментария по поводу заявления главы МИД Польши Гжегожа Схетыны о том, что узников концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау) освободили украинцы Первого Украинского фронта.Об антироссийских санкциях:"На что рассчитывал Запад, когда вводил вот эти санкционные списки?! Что мы приползем к ним с просьбой "Давайте как-то отыграем..."? Но они все время забывают одну и ту же вещь: ползти нам исторически мешают крылья".Август, 2018.О главе МИД Великобритании Элизабет Трасс:"Страшно представить, как глава британского МИД пересаживается с танка на авианосец для спасения прибалтов с Черного моря: прокравшись через Кельтское море в Средиземное, воспользовавшись Босфором, а далее через Керченский пролив будет стараться незаметно для России попасть в Волго-Балтийский канал? А вот и Балтийское море – приплыли".Февраль, 2022. Сказано в ответ на заявление Трасс о том, что с целью "сдерживания российской агрессии" Лондон предоставляет дополнительную поддержку "балтийским союзникам через Черное море"."Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз".Июль 2022. Ответ на высказывание Лиз Трасс о том, что она готова "осадить" главу МИД РФ Лаврова и "вызвать на разговор" президента России Владимира Путина.О Владимире Зеленском:"Если вам позвонит некто, представится президентом Украины, попросит денег, оружия и ненавидеть Россию – не обращайте внимания. Наверняка, наркоман какой-нибудь".Сентябрь, 2022."Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров".Январь, 2025. Комментарий к заявлению Зеленского о том, что он запретил вести переговоры с Россией всем, кроме себя.О декоммунизации на Украине:"Декоммунизация на остатках Украины идет полным ходом. Снесли бюст Пушкина. Не знала, что Александр Сергеевич был коммунистом".Сентябрь, 2022О Европарламенте:"Европарламент принял резолюцию о признании России "спонсором терроризма". Предлагаю признать Европарламент спонсором идиотизма".Ноябрь, 2022Об отъезде некоторых звезд российской эстрады в Израиль:"Побежали сейчас за паспортами Израиля, наспех крестясь, обрезаясь и доставая из архивов бумаги о предках".Декабрь, 2022О подрыве "Северных потоков":"Не удивлюсь, если в результате якобы "расследования" западники и их газетенки установят, что трубопроводы "Северных потоков" уничтожил дельфин-подрывник, который сбежал из Крыма на Украину".Март, 2022. Комментарий к публикациям некоторых западных СМИ о том, что к подрыву "Северных потоков" причастна некая "проукраинская группировка".О французском президенте Эммануэле Макроне"Многие подумали, что это нечто другое, какие-то иные части тела. Но раз Макрон настаивает, что у Франции теперь такое лицо, то ему виднее, конечно".Август, 2024, в ответ Макрону, который заявил, что на церемонии открытия Олимпиады в Париже Франция "продемонстрировала свое настоящее лицо":Об экс-президенте США Джо Байдене"Кто-то разбудил Байдена и тот заявил дословно: "При демократии нет королей". Метился в Трампа, а попал за океан. Ждем, когда проснется король Карл III и от своего американского друга Джо узнает, что в Британии нет демократии: либо монархия, либо демократия".Ноябрь, 2025. Комментарий к заявлению Байдена, что в странах с демократическим политическим устройством якобы "нет королей".О российской дипломатии:"Дипломатия в сочетании с ВКС России просто творят чудеса!"Март, 2016. Из выступления на телеканале "Россия 1".О работе:"Мы уходим с работы тогда, когда она заканчивается, а заканчивается она редко".Март, 2016. Из интервью телеканалу RTО своих традиционных еженедельных брифингах:"Это основа основ, людям нравится. Уже, мне кажется, как "Спокойной ночи, малыши" смотрят".Июнь, 2017. Из интервью телеканалу "Мир".О своем начальнике, главе МИД РФ Сергее Лаврове:"Понимаете, это какой-то оксюморон – чтобы Сергей Викторович и "недипломатично". Так не бывает. Поэтому у нас и нагоняи сверхдипломатичные".Июнь, 2017. Из интервью телеканалу "Мир".О западной "демократии""Демократия, сэр, приехали. Следующая станция – неоколониализм".Октябрь, 2024. Комментарий к заявлению представителя Госдепа США Мэттью Миллера о том, что Грузию ждут последствия, если она "не изменит курс".О Крыме:"Многие европейцы не понимают, что это не Россия забрала Крым, это Крым сам "встал и ушел": так уходит пасынок или падчерица из семьи, где они никогда не были любимы. Генетический код крымчан прошел колоссальное испытание самодурством украинских властей".Март, 2016. Из интервью Sputnik PolskaО том, что значит быть русским"Быть эмоциональным, душевным и великодушным, широким во многих вещах, страстно любить и сильно ненавидеть, быть очень справедливым, но всегда по-своему. Медленно запрягать и быстро ехать, это совершенно точно по-русски. Не поддаваться силе и таять от любви".Март, 2016. Из интервью Sputnik Polska

