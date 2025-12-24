https://crimea.ria.ru/20251224/kogda-dunay-potek-vspyat-235-let-so-vzyatiya-russkimi-voyskami-izmaila-1151926329.html

Когда Дунай потек вспять: 235 лет со взятия русскими войсками Измаила

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. 24 декабря в России отмечается День воинской славы в честь взятия русскими войсками под командованием генерал-аншефа Александра Суворова турецкой крепости Измаил. Этому знаменательному событию в отечественной военной истории исполняется 235 лет. В результате успешного штурма неприступной османской цитадели произошел коренной перелом в войне Российской и Османской империй. "На такой штурм можно пускаться лишь один раз в жизни", - признавался впоследствии великий русский полководец. Но именно взятие Измаила является одной из ярких побед Суворова и его чудо-богатырей.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Отстоять КрымВзятие Измаила – один из ключевых эпизодов Русско-турецкой войны 1787-1791 годов, которую многие дореволюционные историки называли "Потемкинской", поскольку в центре конфликта находились Крым и Причерноморье. А командующим всеми силами России на ее южных рубежах был светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический.Турция, постепенно теряющая свое могущество и влияние, не желала смириться с условиями Кючук-Кайнарджийского мирного договора, заключенного по итогам предыдущей войны 1768-1774 годов. Тогда османы потеряли Крым, Северное Причерноморье, Тамань, Кубань и причерноморские области Грузии. Стамбул не только всячески старался уклониться от четкого выполнения условий договора, но и пытался дестабилизировать ситуацию в Крыму.Первой крупной победой русских войск в войне стало сражение при крепости Кинбурн, прикрывавшей базу русского флота в Херсоне. Гарнизон под командованием тогда еще генерал-аншефа Александра Суворова разбил атаковавший Кинбурн десант из 5000 турок. Других активных военных действий в 1787 году больше не велось, поскольку ни турецкая, ни российская армия пока не были готовы к активному и масштабному наступлению.Россию в войне с Портой поддерживала Австрия, согласно заключенному в 1781 году договору, по которому Вена обязалась помогать Петербургу "всеми силами". Императором Священной Римской империи германской нации и по совместительству австрийским эрцгерцогом Иосифом II, разумеется, двигали не только союзные обязательства, но и стремление с помощью сильного союзника в лице России отвоевать у турок территории на Балканах.Начало войныВ кампании 1788 года основной целью русской армии стало овладение крепостью Очаков, благодаря которой турки контролировали выход в Черное море и угрожали Крыму. О сражениях за эту цитадель мы подробно писали в предыдущем материале цикла "Защитники земли русской". После долгой осады в декабре 1788-го Очаков был взят.1789 год ознаменовался блестящими победами русско-австрийских войск во главе с Суворовым под Факшанами и при Рымнике, а также разгромом турок на реке Салча войсками князя Николая Репнина и взятием Бендер армией Потемкина.Кампания 1790 года началась с успеха османов. Австрийские войска осадили их крепость Журжу в Валахии, но в результате успешной вылазки турок были вынуждены снять осаду и отступить. Также на руку Стамбулу сыграла кончина австрийского императора Иосифа II. Его преемник Леопольд II желал как можно скорее выйти из войны и подписал конвенцию, согласно которой Австрия отказывалась помогать России в войне с Турцией."Крепость без слабых мест"Однако ключевая и самая мощная крепость османов на Дунае – Измаил – казалась неприступной. В ходе предыдущей войны войска Репнина уже захватывали ее в 1774 году, и по условиям Кючук-Кайнарджийского мира крепость была возвращена туркам. Но сейчас перед русской армией уже другой Измаил.В период между двумя войнами немецкие и французские инженеры помогли Порте серьезно усилить его фортификационные сооружения. Измаил имел высокий вал в 6-8 метров, ров шириной до 12 метров и глубиной 6-10 метров, 11 бастионов с более чем 260 орудиями. С южной стороны крепость прикрывал Дунай. Внутри было много каменных построек, которые могли активно использоваться для ведения обороны. Гарнизон крепости составлял серьезную силу – 35 тысяч человек, который пополнился в том числе за счет отступивших из других крепостей солдат и офицеров.Осенью 1790-го 31-тысячная русская армия при 500 орудиях под командованием генералов Ивана Гудовича, Павла Потемкина и Александра Самойлова осадила Измаил с суши, а с Дуная крепость блокировала речная флотилия генерала Осипа де Рибаса. Однако повторялась ситуация под Очаковом двумя годами ранее. Русские военачальники не решались штурмовать османскую твердыню. Кроме того, приближались зимние холода, сулившие осадной армии большие потери из-за болезней, голода и обморожений.В конце ноября военный совет и вовсе решил снять осаду с Измаила. Но этому воспротивился Григорий Потемкин-Таврический, который не решался на решительный штурм Очакова и теперь, судя по всему, вынес уроки из едва не провалившейся осады два года назад. Светлейший князь срочно вызвал под Измаил Александра Суворова, который в то время стоял в Бырладе примерно в 100 верстах от крепости. На его талант и блестящее умение организовать штурмовые действия была вся надежда.В начале декабря триумфатор Очакова прибыл в лагерь, изучил ситуацию и пришел к выводу, что Измаил, как он сам говорил – это "крепость без слабых мест". Более того, к тому времени под городом оставалось порядка 20 тысяч русских солдат. Боеприпасов и провизии не хватало, осадные работы были остановлены.Суворов немедленно начал активную подготовку к штурму. Генералу удалось быстро улучшить снабжение войск силами местных жителей. Кроме того, Суворов приказал скрытно от противника соорудить копию измаильского вала и рва, на которой солдаты тренировались их штурмовать. Также в расположение вернулись войска Павла Потемкина, которые отошли от Измаила согласно решению военного совета еще до приезда Суворова. Численность русской армии возросла до 30 тысяч человек.Штурм и победаВоенный совет принял решение идти на штурм. Его назначили на 22 декабря. Суворов решил разделить войска на три колонны: де Рибас (9 тысяч человек) должен был атаковать из-за реки, Потемкин (7,5 тысячи человек) должен был ударить с западной части крепости, Самойлов (12 тысяч человек) – с восточной. В резерве стояла кавалерия генерал-майора Федора Вестфалена (2,5 тысячи человек).В авангарде штурмующих измаильские редуты колонн шли самые опытные и боеспособные отряды. Их возглавляли генерал-майор Федор Мекноб и герои очаковского штурма – генерал Сергей Львов и генерал-майор Михаил Кутузов – будущий победитель Наполеона.Штурму предшествовала массированная артиллерийская подготовка с береговых батарей и кораблей флотилии. Огонь велся на протяжении почти суток из более чем 500 орудий. Крепостным редутам был нанесен серьезный урон. В то же время турки ответным огнем потопили русскую бригантину.Итоги сраженияЭту битву военные историки не зря относят к самым блестящим. Для того времени, чтобы успешно взять подобную крепость, штурмующие должны иметь как минимум трехкратное превосходство над обороняющимися. Тогда как в Измаиле 35 тысячам турок противостояли 30 тысяч русских воинов. Суворову удалось невероятное. Его войска не только захватили неприступную крепость, но при этом допустили в своих рядах минимальные потери – порядка 4 тысяч убитыми и 6 тысяч ранеными. Тогда как османы только убитыми потеряли 26 тысяч человек, еще 2 тысячи раненых умерли уже на следующий день. Остальные оказались в плену.В качестве трофеев русским войскам достались 265 орудий, около 3 тысяч пудов пороха, 20 тысяч ядер и множество других боеприпасов, до 400 знамен, большие запасы провианта, а также драгоценности.Взятие Измаила подвигло Гавриила Державина, самого знаменитого поэта того времени, к сочинению песни "Гром победы, раздавайся!", в соавторстве с с композитором Осипом Козловским. Эта композиция до 1816 года оставалась неофициальным гимном Российской империи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

