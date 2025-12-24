https://crimea.ria.ru/20251224/sevastopol-predstavit-v-moskve-kartiny-legendarnogo-letchika-yumasheva-1151912452.html

Севастополь представит в Москве картины легендарного летчика Юмашева

Севастополь представит в Москве картины легендарного летчика Юмашева - РИА Новости Крым, 24.12.2025

Севастополь представит в Москве картины легендарного летчика Юмашева

В Москве впервые покажут широкой публике картины легендарного летчика-испытателя, участника рекордного перелета из СССР в США через Северный полюс, Героя... РИА Новости Крым, 24.12.2025

2025-12-24T09:45

2025-12-24T09:45

2025-12-24T10:10

эксклюзивы риа новости крым

российская галерея искусств в севастополе

севастополь

москва

искусство

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151912306_0:378:2036:1523_1920x0_80_0_0_172df3df8156f8f1f5654da76e96abe3.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Москве впервые покажут широкой публике картины легендарного летчика-испытателя, участника рекордного перелета из СССР в США через Северный полюс, Героя Советского Союза Андрея Юмашева, который, как знают немногие, был и талантливым живописцем. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов.По его словам, показ организует Российская галерея искусств, продолжая начатую ею традицию: каждый год представлять в Москве выставку, связанную с Крымом."А Юмашев был очень даже связан с Крымом. Он здесь тренировался, в Коктебеле ставил рекорды на планерах, а в Алупке у него была дача, и туда постоянно приезжали много художников. Он дружил с Петром Кончаловским, с Робертом Фальком и еще много с какими интересными авторами", – рассказал Зотов.Выставку планируют открыть в марте 2026 на площадке Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве.А потому в экспозицию из десятков работ войдут в том числе некоторые зарисовки, которые Юмашев делал во время экспедиций, отметил он."Даже была интересная история. Экипаж Михаила Громова готовился к перелету через Северный полюс, и им нужно было облегчать самолет. Избавлялись от всего лишнего, даже какой-то еды и воды, теплых вещей – счет шел буквально на граммы. И Юмашев уговорил командира, и тот разрешил ему взять с собой блокнот и карандаш, чтобы делать зарисовки. И вот эти зарисовки мы будем показывать", – поделился Зотов.Также на выставке покажут работы Юмашева, которые поступили в коллекцию Российской галереи искусств в Севастополе в 2025 году.По его словам, в 2026 году фонды РГИ пополнят и другие работы живописца. Учреждению их подарит наследница работ художника."Мы несколько лет вели переговоры с ней. Она, конечно, связана с семьей Юмашева, но не его родственница, не член семьи, но так сложилось, что работы перешли ей. И у нас договоренность, что еще несколько работ она передает в дар галерее", – сказал Зотов.Получить их рассчитывают после проведения мероприятия в Москве, в подготовке которого нынешняя владелица части наследия Юмашева тоже принимает участие: готовит материалы для каталога выставки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Абхазию объединила знаковая выставка Российской галереи искусств Жил среди звезд: в Крыму открылась выставка первого обитателя МКС В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства

севастополь

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская галерея искусств в севастополе, севастополь, москва, искусство , новости севастополя