Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым.
В Крыму преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, в горах -2…4; днем +3…8", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...5.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +6...8
В Ялте и Алуште ночью временами дождь, +4...6, днем без осадков +6...8. В Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Ночью ожидается от 0 до 2 градусов тепла, днем +4...6.
В Ялте и Алуште ночью временами дождь, +4...6, днем без осадков +6...8. В Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Ночью ожидается от 0 до 2 градусов тепла, днем +4...6.