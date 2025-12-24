Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 24.12.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
РИА Новости Крым, 24.12.2025
2025-12-24T00:01
2025-12-24T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...5.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +6...8В Ялте и Алуште ночью временами дождь, +4...6, днем без осадков +6...8. В Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Ночью ожидается от 0 до 2 градусов тепла, днем +4...6.
Чего ждать от погоды в Крыму в среду

00:01 24.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимняя Ялта
Зимняя Ялта - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым.
В Крыму преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, в горах -2…4; днем +3…8", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +3...5.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +6...8
В Ялте и Алуште ночью временами дождь, +4...6, днем без осадков +6...8. В Евпатории, Судаке и Феодосии без осадков. Ночью ожидается от 0 до 2 градусов тепла, днем +4...6.
