Подарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обмана

Подарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обмана - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Подарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обмана

Мошенники придумали новую новогоднюю схему обмана с подарочными сертификатами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23

2025-12-23T22:36

2025-12-23T22:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую новогоднюю схему обмана с подарочными сертификатами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.При этом подарочные сертификаты – недействительные. В ответ на претензии покупателя мошенники обещают "разобраться" и "компенсировать ущерб", но исчезают, а человеку, который хотел заработать, приходится возвращать деньги покупателю. В противном случае он рискует стать соучастником преступления.В этой связи россиянам советуют проверять потенциальных работодателей и не соглашаться работать без письменных договоренностей, а подарочные сертификаты покупать только в официальных магазинах или на их сайтах.В преддверии Нового года мошенники придумали еще одну схему обмана: теперь они якобы доставляют корпоративные подарки, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск"Безопасные счета" и билеты в театр: крымчане отдали аферистам 20 млнКак провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД

2025

