Подарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обмана - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Подарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обмана
Подарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обмана - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Подарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обмана
Мошенники придумали новую новогоднюю схему обмана с подарочными сертификатами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T22:36
2025-12-23T22:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую новогоднюю схему обмана с подарочными сертификатами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.При этом подарочные сертификаты – недействительные. В ответ на претензии покупателя мошенники обещают "разобраться" и "компенсировать ущерб", но исчезают, а человеку, который хотел заработать, приходится возвращать деньги покупателю. В противном случае он рискует стать соучастником преступления.В этой связи россиянам советуют проверять потенциальных работодателей и не соглашаться работать без письменных договоренностей, а подарочные сертификаты покупать только в официальных магазинах или на их сайтах.В преддверии Нового года мошенники придумали еще одну схему обмана: теперь они якобы доставляют корпоративные подарки, сообщалось ранее.
Подарочные сертификаты: аферисты придумали новогоднюю схему обмана

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Мошенники придумали новую новогоднюю схему обмана с подарочными сертификатами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"В мессенджерах преступники предлагают продавать подарочные сертификаты. Для этого нужно размещать в интернете объявления, получать деньги и переводить их начальству, а себе оставлять процент за каждую сделку", – сказано в сообщении.
При этом подарочные сертификаты – недействительные. В ответ на претензии покупателя мошенники обещают "разобраться" и "компенсировать ущерб", но исчезают, а человеку, который хотел заработать, приходится возвращать деньги покупателю. В противном случае он рискует стать соучастником преступления.
В этой связи россиянам советуют проверять потенциальных работодателей и не соглашаться работать без письменных договоренностей, а подарочные сертификаты покупать только в официальных магазинах или на их сайтах.
В преддверии Нового года мошенники придумали еще одну схему обмана: теперь они якобы доставляют корпоративные подарки, сообщалось ранее.
