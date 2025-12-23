https://crimea.ria.ru/20251223/na-ukraine-zarabotal-reestr-izbirateley-1151928010.html

На Украине заработал реестр избирателей

На Украине заработал реестр избирателей - РИА Новости Крым, 23.12.2025

На Украине заработал реестр избирателей

На Украине впервые за три года возобновил работу Государственный реестр избирателей. Об этом в Telegram-канале заявил глава правящей партии и член комитета по... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T21:38

2025-12-23T21:38

2025-12-23T21:40

украина

верховная рада украины

политика

в мире

выборы

выборы на украине

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123134568_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_1b25005877f8e90ef3250d03d68017fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. На Украине впервые за три года возобновил работу Государственный реестр избирателей. Об этом в Telegram-канале заявил глава правящей партии и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.По его словам, возобновление работы реестра – одно из базовых условий для проведения выборов в стране.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть готова к выборам через 60-90 дней, но при условии, что США и Европа обеспечат безопасность их проведения.Президент России Владимир Путин на "Итогах года" 19 декабря заявил, что Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны.На Украине подсчитали, что выборы президента страны, депутатов Верховной рады и местных советов обойдутся госбюджету в 20 миллиардов гривен, что соответствует 472 миллионам долларов.20 мая 2024 года истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирного соглашения по Украине может не быть – ЗеленскийГлава минобороны Украины поставил условие проведения выборов президентаУкраина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, верховная рада украины, политика, в мире, выборы, выборы на украине, новости