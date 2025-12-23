На Украине заработал реестр избирателей
На Украине впервые за три года возобновили работу реестра избирателей –депутат Рады
21:38 23.12.2025 (обновлено: 21:40 23.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. На Украине впервые за три года возобновил работу Государственный реестр избирателей. Об этом в Telegram-канале заявил глава правящей партии и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.
По его словам, возобновление работы реестра – одно из базовых условий для проведения выборов в стране.
"Сегодня постановлением ЦИК была возобновлена работа "Государственного реестра избирателей". Это, фактически, открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и как следствие – его актуализации", – заявил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, поскольку нынешняя ситуация в стране не отвечает нормам демократии.
Владимир Зеленский заявил, что Украина может быть готова к выборам через 60-90 дней, но при условии, что США и Европа обеспечат безопасность их проведения.
Президент России Владимир Путин на "Итогах года" 19 декабря заявил, что Россия готова рассмотреть возможность обеспечения безопасности в случае проведения выборов на Украине, в том числе воздержаться от ударов вглубь территории страны.
На Украине подсчитали, что выборы президента страны, депутатов Верховной рады и местных советов обойдутся госбюджету в 20 миллиардов гривен, что соответствует 472 миллионам долларов.
20 мая 2024 года истек срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
Читайте также на РИА Новости Крым: