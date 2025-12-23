Рейтинг@Mail.ru
Следователи и прокуроры получат статус ветерана в России - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Следователи и прокуроры получат статус ветерана в России
Следователи и прокуроры получат статус ветерана в России - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Следователи и прокуроры получат статус ветерана в России
В России прокуроры и сотрудники Следственного комитета получат статус ветерана боевых действий за работу в горячих точках. Соответствующие изменения в закон "О... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T20:51
2025-12-23T20:51
россия
государственная дума рф
закон и право
ветераны
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В России прокуроры и сотрудники Следственного комитета получат статус ветерана боевых действий за работу в горячих точках. Соответствующие изменения в закон "О ветеранах" во втором и третьем чтениях поддержали депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, сказано на официальном портале ГД.На них будут распространены все социальные гарантии, положенные ветеранам боевых действий.В конце октября сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции, заключившим соглашение с Минобороны в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года о службе в штурмовых подразделениях.
Новости
россия, государственная дума рф, закон и право, ветераны, новости, общество
Следователи и прокуроры получат статус ветерана в России

В России прокуроры и следователи получат статус ветерана за работу в зоне боевых действий

20:51 23.12.2025
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В России прокуроры и сотрудники Следственного комитета получат статус ветерана боевых действий за работу в горячих точках. Соответствующие изменения в закон "О ветеранах" во втором и третьем чтениях поддержали депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, сказано на официальном портале ГД.
"В соответствии с законом статус ветерана боевых действий также смогут получить прокуроры и сотрудники Следственного комитета РФ, исполнявшие свои служебные обязанности на территории Российской Федерации и других государств в период ведения там боевых действий", – сказано в сообщении.
На них будут распространены все социальные гарантии, положенные ветеранам боевых действий.
В конце октября сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции, заключившим соглашение с Минобороны в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года о службе в штурмовых подразделениях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Расширены меры поддержки участников СВО и их семей
В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных
ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей
 
РоссияГосударственная Дума РФЗакон и правоВетераныНовостиОбщество
 
