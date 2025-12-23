https://crimea.ria.ru/20251223/sledovateli-i-prokurory-poluchat-status-veterana-v-rossii-1151927250.html

Следователи и прокуроры получат статус ветерана в России

Следователи и прокуроры получат статус ветерана в России - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Следователи и прокуроры получат статус ветерана в России

В России прокуроры и сотрудники Следственного комитета получат статус ветерана боевых действий за работу в горячих точках.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В России прокуроры и сотрудники Следственного комитета получат статус ветерана боевых действий за работу в горячих точках. Соответствующие изменения в закон "О ветеранах" во втором и третьем чтениях поддержали депутаты Государственной Думы на пленарном заседании во вторник, сказано на официальном портале ГД.На них будут распространены все социальные гарантии, положенные ветеранам боевых действий.В конце октября сообщалось, что Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции, заключившим соглашение с Минобороны в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года о службе в штурмовых подразделениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширены меры поддержки участников СВО и их семейВ России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военныхГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей

Новости

