https://crimea.ria.ru/20250918/gd-uprostila-prisvoenie-zvaniy-dobrovoltsam-i-rasshirila-prava-ikh-semey-1149535916.html

ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей

ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей - РИА Новости Крым, 18.09.2025

ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей

Участники добровольческих формирований смогут получить воинские звание без прохождения военных сборов и сдачи зачетов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 18.09.2025

2025-09-18T14:58

2025-09-18T14:58

2025-09-18T14:58

радио "спутник в крыму"

леонид ивлев

новости сво

государственная дума рф

крым

общество

закон и право

ветераны сво

участники сво

добровольцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Участники добровольческих формирований смогут получить воинские звание без прохождения военных сборов и сдачи зачетов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.По словам Ивлева, поправка касается прежде всего добровольцев, действовавших на линии боевого соприкосновения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Закон распространяется на всех военнослужащих запаса, включая жителей Крыма. Депутат подчеркнул, что голосование было единогласным, включая представителей оппозиционных фракций, что, по его мнению, отражает общественную поддержку СВО.Ивлев также рассказал о других законодательных инициативах. В частности, принят в первом чтении первый законопроект, расширяющий социальные льготы на усыновленных детей, пасынков и падчериц военнослужащих. Поправка предусматривает их поступление в вузы вне конкурса на бюджетной основе, а также материальную поддержку детей участников СВО. Ожидается, что закон будет полностью принят в октябре.Депутат отметил, что работа по совершенствованию законодательства ведется системно и оперативно, с учетом практического опыта участников боевых действий и поручений президента РФ.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузыВ Севастополе упростили получение мер соцподдержки для участников СВОУчастники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид ивлев, новости сво, государственная дума рф, крым, общество, закон и право, ветераны сво, участники сво, добровольцы