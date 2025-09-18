Рейтинг@Mail.ru
ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250918/gd-uprostila-prisvoenie-zvaniy-dobrovoltsam-i-rasshirila-prava-ikh-semey-1149535916.html
ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей
ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей - РИА Новости Крым, 18.09.2025
ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей
Участники добровольческих формирований смогут получить воинские звание без прохождения военных сборов и сдачи зачетов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T14:58
2025-09-18T14:58
радио "спутник в крыму"
леонид ивлев
новости сво
государственная дума рф
крым
общество
закон и право
ветераны сво
участники сво
добровольцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Участники добровольческих формирований смогут получить воинские звание без прохождения военных сборов и сдачи зачетов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.По словам Ивлева, поправка касается прежде всего добровольцев, действовавших на линии боевого соприкосновения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Закон распространяется на всех военнослужащих запаса, включая жителей Крыма. Депутат подчеркнул, что голосование было единогласным, включая представителей оппозиционных фракций, что, по его мнению, отражает общественную поддержку СВО.Ивлев также рассказал о других законодательных инициативах. В частности, принят в первом чтении первый законопроект, расширяющий социальные льготы на усыновленных детей, пасынков и падчериц военнослужащих. Поправка предусматривает их поступление в вузы вне конкурса на бюджетной основе, а также материальную поддержку детей участников СВО. Ожидается, что закон будет полностью принят в октябре.Депутат отметил, что работа по совершенствованию законодательства ведется системно и оперативно, с учетом практического опыта участников боевых действий и поручений президента РФ.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузыВ Севастополе упростили получение мер соцподдержки для участников СВОУчастники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_84bb968fe079b8ad92949cbfc0a1d0a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид ивлев, новости сво, государственная дума рф, крым, общество, закон и право, ветераны сво, участники сво, добровольцы
ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей

Госдума упростила присвоение воинских званий и защитила права семей добровольцев

14:58 18.09.2025
 
Участник СВО
Участник СВО
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Участники добровольческих формирований смогут получить воинские звание без прохождения военных сборов и сдачи зачетов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Жизнь богаче любой нормы закона. Если человек принимал участие в специальной военной операции, защищая нашу Родину, не за партой просидел, а участвовал в реальных боевых действиях, получал государственные награды, совершал подвиги. То зачем такому военнослужащему проходить еще военные сборы", – отметил он.
По словам Ивлева, поправка касается прежде всего добровольцев, действовавших на линии боевого соприкосновения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Закон распространяется на всех военнослужащих запаса, включая жителей Крыма. Депутат подчеркнул, что голосование было единогласным, включая представителей оппозиционных фракций, что, по его мнению, отражает общественную поддержку СВО.
Ивлев также рассказал о других законодательных инициативах. В частности, принят в первом чтении первый законопроект, расширяющий социальные льготы на усыновленных детей, пасынков и падчериц военнослужащих. Поправка предусматривает их поступление в вузы вне конкурса на бюджетной основе, а также материальную поддержку детей участников СВО. Ожидается, что закон будет полностью принят в октябре.
Депутат отметил, что работа по совершенствованию законодательства ведется системно и оперативно, с учетом практического опыта участников боевых действий и поручений президента РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузы
В Севастополе упростили получение мер соцподдержки для участников СВО
Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
 
Радио "Спутник в Крыму"Леонид ИвлевНовости СВОГосударственная Дума РФКрымОбществоЗакон и правоВетераны СВОУчастники СВОДобровольцы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01Путин назвал конкурентное преимущество России в авиастроении
16:46В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казино
16:33Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл шторм
16:23Лавров: Запад не собирается менять режим Зеленского на Украине
16:16В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей
16:05Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты
15:51Гарантии безопасности Украины обозначили в МИД России
15:44Керчь готова к отопительному сезону на 96 процентов – что сделано
15:29Трассу "Новороссия" отремонтируют и расширят до четырех полос
15:13Огромная пробка на Крымском мосту – проезда ждать более 3 часов
14:58ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей
14:30Вертолет МЧС эвакуировал с перевала на Кубани 50-летнего туриста
14:11Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе
13:56В Симферополе из-за шторма ввели режим повышенной готовности
13:44Писатель и Человек: в Симферополе отметили 150-летие Сергеева-Ценского
13:37Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
13:31В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики
13:05Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента
12:57В горах Крыма ожидается ураганный ветер
12:46Экс-замначальника военного санатория в Крыму приговорили к году колонии
Лента новостейМолния