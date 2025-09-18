https://crimea.ria.ru/20250918/gd-uprostila-prisvoenie-zvaniy-dobrovoltsam-i-rasshirila-prava-ikh-semey-1149535916.html
ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей
ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей - РИА Новости Крым, 18.09.2025
ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей
Участники добровольческих формирований смогут получить воинские звание без прохождения военных сборов и сдачи зачетов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T14:58
2025-09-18T14:58
2025-09-18T14:58
радио "спутник в крыму"
леонид ивлев
новости сво
государственная дума рф
крым
общество
закон и право
ветераны сво
участники сво
добровольцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Участники добровольческих формирований смогут получить воинские звание без прохождения военных сборов и сдачи зачетов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.По словам Ивлева, поправка касается прежде всего добровольцев, действовавших на линии боевого соприкосновения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Закон распространяется на всех военнослужащих запаса, включая жителей Крыма. Депутат подчеркнул, что голосование было единогласным, включая представителей оппозиционных фракций, что, по его мнению, отражает общественную поддержку СВО.Ивлев также рассказал о других законодательных инициативах. В частности, принят в первом чтении первый законопроект, расширяющий социальные льготы на усыновленных детей, пасынков и падчериц военнослужащих. Поправка предусматривает их поступление в вузы вне конкурса на бюджетной основе, а также материальную поддержку детей участников СВО. Ожидается, что закон будет полностью принят в октябре.Депутат отметил, что работа по совершенствованию законодательства ведется системно и оперативно, с учетом практического опыта участников боевых действий и поручений президента РФ.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приемным детям участников СВО предоставят льготы при поступлении в вузыВ Севастополе упростили получение мер соцподдержки для участников СВОУчастники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_84bb968fe079b8ad92949cbfc0a1d0a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид ивлев, новости сво, государственная дума рф, крым, общество, закон и право, ветераны сво, участники сво, добровольцы
ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей
Госдума упростила присвоение воинских званий и защитила права семей добровольцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым.
Участники добровольческих формирований смогут получить воинские звание без прохождения военных сборов и сдачи зачетов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Жизнь богаче любой нормы закона. Если человек принимал участие в специальной военной операции, защищая нашу Родину, не за партой просидел, а участвовал в реальных боевых действиях, получал государственные награды, совершал подвиги. То зачем такому военнослужащему проходить еще военные сборы", – отметил он.
По словам Ивлева, поправка касается прежде всего добровольцев, действовавших на линии боевого соприкосновения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Закон распространяется на всех военнослужащих запаса, включая жителей Крыма. Депутат подчеркнул, что голосование было единогласным, включая представителей оппозиционных фракций, что, по его мнению, отражает общественную поддержку СВО.
Ивлев также рассказал о других законодательных инициативах. В частности, принят в первом чтении первый законопроект, расширяющий социальные льготы на усыновленных детей, пасынков и падчериц военнослужащих. Поправка предусматривает их поступление в вузы вне конкурса на бюджетной основе, а также материальную поддержку детей участников СВО. Ожидается, что закон будет полностью принят в октябре.
Депутат отметил, что работа по совершенствованию законодательства ведется системно и оперативно, с учетом практического опыта участников боевых действий и поручений президента РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет льготы при поступлении
в вузы детям военнослужащих и силовиков, принимавших участие в боевых действиях на территории РФ
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: