В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума России в первом чтении согласовала три новых закона, которые дадут возможность военнослужащим бесплатно ездить к месту прохождения военно-врачебной комиссии, а также получать внеочередные права на жилье и субсидии. Об этом в среду сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Один из новых законов, по словам спикера ГД, дает право бесплатного проезда военнослужащим к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Второй – внеочередное право на получение жилья или субсидии бойцом СВО, воспитывающим совершеннолетних детей-инвалидов I группы. Третий закон – о продлении льгот для совершеннолетних детей военнослужащих после окончания школы до 1 сентября.Кроме того, Володин сообщил, что уже принято 144 закона, направленных на поддержку участников спецоперации и их близких.10 октября в России начнет действовать закон, упрощающий порядок присвоения воинских званий добровольцам, которые участвуют в специальной военной операции, сообщалось ранее.
Госдума в I чтении одобрила три новых закона для поддержки военнослужащих и их семей
14:30 15.10.2025 (обновлено: 14:36 15.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума России в первом чтении согласовала три новых закона, которые дадут возможность военнослужащим бесплатно ездить к месту прохождения военно-врачебной комиссии, а также получать внеочередные права на жилье и субсидии. Об этом в среду сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Сегодня в первом чтении принято три законопроекта, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их близких. Наши воины, их семьи ни в чем не должны нуждаться. У нас этот вопрос на отдельном контроле", – написал Володин в своем Telegram-канале.
Один из новых законов, по словам спикера ГД, дает право бесплатного проезда военнослужащим к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Второй – внеочередное право на получение жилья или субсидии бойцом СВО, воспитывающим совершеннолетних детей-инвалидов I группы. Третий закон – о продлении льгот для совершеннолетних детей военнослужащих после окончания школы до 1 сентября.
Кроме того, Володин сообщил, что уже принято 144 закона, направленных на поддержку участников спецоперации и их близких.
10 октября в России начнет действовать закон, упрощающий порядок присвоения воинских званий
добровольцам, которые участвуют в специальной военной операции, сообщалось ранее.
