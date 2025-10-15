Рейтинг@Mail.ru
В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/v-rossii-v-pervom-chtenii-odobrili-tri-novykh-zakona-v-podderzhu-voennykh-1150196089.html
В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных
В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных
Государственная Дума России в первом чтении согласовала три новых закона, которые дадут возможность военнослужащим бесплатно ездить к месту прохождения... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T14:30
2025-10-15T14:36
государственная дума рф
вячеслав володин
закон и право
участники сво
общество
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111338/25/1113382590_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ccb0976df0568bbbd358204a3a8a6bd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума России в первом чтении согласовала три новых закона, которые дадут возможность военнослужащим бесплатно ездить к месту прохождения военно-врачебной комиссии, а также получать внеочередные права на жилье и субсидии. Об этом в среду сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Один из новых законов, по словам спикера ГД, дает право бесплатного проезда военнослужащим к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Второй – внеочередное право на получение жилья или субсидии бойцом СВО, воспитывающим совершеннолетних детей-инвалидов I группы. Третий закон – о продлении льгот для совершеннолетних детей военнослужащих после окончания школы до 1 сентября.Кроме того, Володин сообщил, что уже принято 144 закона, направленных на поддержку участников спецоперации и их близких.10 октября в России начнет действовать закон, упрощающий порядок присвоения воинских званий добровольцам, которые участвуют в специальной военной операции, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветеранаКомплексная реабилитация и поддержка участников СВОВ Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111338/25/1113382590_80:0:564:363_1920x0_80_0_0_8aa1ff2eedaaaa4a0c4f2e431cfbe73b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, вячеслав володин, закон и право, участники сво, общество, новости, россия
В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных

Госдума в I чтении одобрила три новых закона для поддержки военнослужащих и их семей

14:30 15.10.2025 (обновлено: 14:36 15.10.2025)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Госдумы. Архивное фото
Здание Госдумы. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума России в первом чтении согласовала три новых закона, которые дадут возможность военнослужащим бесплатно ездить к месту прохождения военно-врачебной комиссии, а также получать внеочередные права на жилье и субсидии. Об этом в среду сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Сегодня в первом чтении принято три законопроекта, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их близких. Наши воины, их семьи ни в чем не должны нуждаться. У нас этот вопрос на отдельном контроле", – написал Володин в своем Telegram-канале.

Один из новых законов, по словам спикера ГД, дает право бесплатного проезда военнослужащим к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Второй – внеочередное право на получение жилья или субсидии бойцом СВО, воспитывающим совершеннолетних детей-инвалидов I группы. Третий закон – о продлении льгот для совершеннолетних детей военнослужащих после окончания школы до 1 сентября.
Кроме того, Володин сообщил, что уже принято 144 закона, направленных на поддержку участников спецоперации и их близких.
10 октября в России начнет действовать закон, упрощающий порядок присвоения воинских званий добровольцам, которые участвуют в специальной военной операции, сообщалось ранее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
Комплексная реабилитация и поддержка участников СВО
В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации
 
Государственная Дума РФВячеслав ВолодинЗакон и правоУчастники СВООбществоНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Крымский мост сейчас – очередь со стороны Керчи продолжает расти
16:04Запад подорвал диалог между странами с ядерным оружием – Белоусов
15:57НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии
15:47Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
15:43В Севастополе осудили двух бывших оперов за вымогательство
15:27Новости Феодосии: из-за ЧП на нефтебазе изменили схему движения автобусов
15:15МЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков
15:12Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито
15:02Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности
14:55В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКов
14:45Отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер – Путин
14:38Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
14:30В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных
14:13Банк ВТБ расширил список доступных социальных выплат
14:05Магнитные бури обрушатся на Землю к выходным
13:50В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
13:45На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе
13:37Аварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей
13:22Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за день
13:20Крым в тренде: на полуострове подвели итоги высокого курортного сезона
Лента новостейМолния