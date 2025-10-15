https://crimea.ria.ru/20251015/v-rossii-v-pervom-chtenii-odobrili-tri-novykh-zakona-v-podderzhu-voennykh-1150196089.html

В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных

В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных - РИА Новости Крым, 15.10.2025

В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных

Государственная Дума России в первом чтении согласовала три новых закона, которые дадут возможность военнослужащим бесплатно ездить к месту прохождения... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T14:30

2025-10-15T14:30

2025-10-15T14:36

государственная дума рф

вячеслав володин

закон и право

участники сво

общество

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111338/25/1113382590_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ccb0976df0568bbbd358204a3a8a6bd1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Государственная Дума России в первом чтении согласовала три новых закона, которые дадут возможность военнослужащим бесплатно ездить к месту прохождения военно-врачебной комиссии, а также получать внеочередные права на жилье и субсидии. Об этом в среду сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Один из новых законов, по словам спикера ГД, дает право бесплатного проезда военнослужащим к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно. Второй – внеочередное право на получение жилья или субсидии бойцом СВО, воспитывающим совершеннолетних детей-инвалидов I группы. Третий закон – о продлении льгот для совершеннолетних детей военнослужащих после окончания школы до 1 сентября.Кроме того, Володин сообщил, что уже принято 144 закона, направленных на поддержку участников спецоперации и их близких.10 октября в России начнет действовать закон, упрощающий порядок присвоения воинских званий добровольцам, которые участвуют в специальной военной операции, сообщалось ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветеранаКомплексная реабилитация и поддержка участников СВОВ Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, вячеслав володин, закон и право, участники сво, общество, новости, россия