Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции, заключившим соглашение с Минобороны в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года о службе в штурмовых подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Закон распространяет на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО, указали в Госдуме.Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время законом предусмотрено присвоение статусов ветерана и инвалида боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО.Однако данные нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных на определенный срок с Минобороны России в период с 1 октября 2022 до 1 сентября 2023 года.При этом многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

