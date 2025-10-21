https://crimea.ria.ru/20251021/dobrovoltsy-shturmoviki-poluchat-status-veteranov-svo-1150329009.html
Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО
Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции, заключившим соглашение... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T14:46
2025-10-21T14:46
2025-10-21T14:46
государственная дума рф
закон и право
участники сво
ветераны сво
россия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции, заключившим соглашение с Минобороны в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года о службе в штурмовых подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Закон распространяет на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО, указали в Госдуме.Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время законом предусмотрено присвоение статусов ветерана и инвалида боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО.Однако данные нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных на определенный срок с Минобороны России в период с 1 октября 2022 до 1 сентября 2023 года.При этом многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_84bb968fe079b8ad92949cbfc0a1d0a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, закон и право, участники сво, ветераны сво, россия, новости, общество
Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО
Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции, заключившим соглашение с Минобороны в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года о службе в штурмовых подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
"Данный статус (ветерана боевых действий – ред.) смогут получить лица, заключавшие в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения (имевшие иные правоотношения) с Министерством обороны Российской Федерации и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Закон распространяет на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО, указали в Госдуме.
Кроме того, к инвалидам боевых действий, по принятому закону, будут относиться и те, кто заключили контракт с Министерством обороны в тот же срок, но стали инвалидами в следствии ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по выполнению указанных задач.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время законом предусмотрено присвоение статусов ветерана и инвалида боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО.
Однако данные нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных на определенный срок с Минобороны России в период с 1 октября 2022 до 1 сентября 2023 года.
При этом многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.