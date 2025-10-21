Рейтинг@Mail.ru
Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО
Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции, заключившим соглашение... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Госдума во втором и третьих чтениях приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции, заключившим соглашение с Минобороны в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года о службе в штурмовых подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.Закон распространяет на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО, указали в Госдуме.Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время законом предусмотрено присвоение статусов ветерана и инвалида боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО.Однако данные нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных на определенный срок с Минобороны России в период с 1 октября 2022 до 1 сентября 2023 года.При этом многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами.
Добровольцы-штурмовики получат статус ветеранов СВО

Госдума приняла закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков СВО

14:46 21.10.2025
 
Участник СВО
Участник СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам специальной военной операции, заключившим соглашение с Минобороны в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года о службе в штурмовых подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
"Данный статус (ветерана боевых действий – ред.) смогут получить лица, заключавшие в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года соглашения (имевшие иные правоотношения) с Министерством обороны Российской Федерации и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Закон распространяет на указанных граждан меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 1 статьи 16 федерального закона "О ветеранах", что будет отвечать принципу социальной справедливости и способствовать повышению уровня социальной защиты граждан, принимавших участие в боевых действиях в ходе СВО, указали в Госдуме.
Кроме того, к инвалидам боевых действий, по принятому закону, будут относиться и те, кто заключили контракт с Министерством обороны в тот же срок, но стали инвалидами в следствии ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по выполнению указанных задач.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, в настоящее время законом предусмотрено присвоение статусов ветерана и инвалида боевых действий лицам, поступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО.
Однако данные нормы не распространяются на граждан, принимавших участие в СВО в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных на определенный срок с Минобороны России в период с 1 октября 2022 до 1 сентября 2023 года.
При этом многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами.
