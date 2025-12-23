https://crimea.ria.ru/20251223/v-sevastopole-prodavali-nesuschestvuyuschie-kvartiry-1151905536.html
В Севастополе продавали несуществующие квартиры
В Севастополе продавали несуществующие квартиры - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Севастополе продавали несуществующие квартиры
В Севастополе сожителей приговорили к двум и трем годам лишения свободы условно за мошенничество при продаже квартир, сообщают в прокуратуре Севастополя. РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T21:46
2025-12-23T21:46
2025-12-23T21:46
севастополь
новости севастополя
происшествия
прокуратура города севастополя
жилье
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151907912_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0720f57163cbe5550b8f09a5b9702ad0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе сожителей приговорили к двум и трем годам лишения свободы условно за мошенничество при продаже квартир, сообщают в прокуратуре Севастополя.По данным ведомства, 50-летняя женщина и ее 65-летний сожитель "продавали" квартиры-студии в строящемся доме по проезду Коробкова, заведомо зная, что предоставить жилье покупателям не смогут.Так, с ноября 2021 года по июль 2023 мошенники заработали 2,6 млн от двух доверчивых покупателей. Все средства были возмещены пострадавшим в ходе следствия.Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ее сожителю назначено то же наказание, но на два года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годомПенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск9 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151907912_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b8d2d03e1a8f078901b69bfc83990eb0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, происшествия, прокуратура города севастополя, жилье, суд, приговор
В Севастополе продавали несуществующие квартиры
Пара из Севастополя продавала квартиры на непригодном для строительства участке
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе сожителей приговорили к двум и трем годам лишения свободы условно за мошенничество при продаже квартир, сообщают в прокуратуре Севастополя.
По данным ведомства, 50-летняя женщина и ее 65-летний сожитель "продавали" квартиры-студии в строящемся доме по проезду Коробкова, заведомо зная, что предоставить жилье покупателям не смогут.
"Участок, на котором предполагалось строительство многоквартирного дома, предназначен для индивидуальной жилой застройки, возведение многоквартирного жилья на нем запрещено", – объяснили в прокуратуре.
Так, с ноября 2021 года по июль 2023 мошенники заработали 2,6 млн от двух доверчивых покупателей. Все средства были возмещены пострадавшим в ходе следствия.
Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ее сожителю назначено то же наказание, но на два года.
"В настоящее время расследуется еще одно уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки в связи с совершением аналогичных действий по отношению еще к трем потерпевшим, которые также хотели купить квартиры-студии в том же доме", – добавили в прокуратуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: