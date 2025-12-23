https://crimea.ria.ru/20251223/v-sevastopole-prodavali-nesuschestvuyuschie-kvartiry-1151905536.html

В Севастополе продавали несуществующие квартиры

В Севастополе продавали несуществующие квартиры - РИА Новости Крым, 23.12.2025

В Севастополе продавали несуществующие квартиры

В Севастополе сожителей приговорили к двум и трем годам лишения свободы условно за мошенничество при продаже квартир, сообщают в прокуратуре Севастополя.

2025-12-23T21:46

2025-12-23T21:46

2025-12-23T21:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе сожителей приговорили к двум и трем годам лишения свободы условно за мошенничество при продаже квартир, сообщают в прокуратуре Севастополя.По данным ведомства, 50-летняя женщина и ее 65-летний сожитель "продавали" квартиры-студии в строящемся доме по проезду Коробкова, заведомо зная, что предоставить жилье покупателям не смогут.Так, с ноября 2021 года по июль 2023 мошенники заработали 2,6 млн от двух доверчивых покупателей. Все средства были возмещены пострадавшим в ходе следствия.Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ее сожителю назначено то же наказание, но на два года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годомПенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск9 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистам

