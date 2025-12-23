https://crimea.ria.ru/20251223/chp-s-samoletom-glavy-genshtaba-livii-v-ankare--chto-izvestno-1151929425.html
ЧП с самолетом главы генштаба Ливии в Анкаре – что известно
ЧП с самолетом главы генштаба Ливии в Анкаре – что известно - РИА Новости Крым, 23.12.2025
ЧП с самолетом главы генштаба Ливии в Анкаре – что известно
Самолет, на борту которого находились члены ливийской делегации и начальник генштаба Ливии Мухаммад аль-Хаддад, исчез с радаров сразу после взлета из аэропорта... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T23:01
2025-12-23T23:01
2025-12-23T23:11
ЧП с самолетом главы генштаба Ливии в Анкаре – что известно
В Анкаре обнаружили обломки самолета начальника генштаба Ливии – СМИ
23:01 23.12.2025 (обновлено: 23:11 23.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Самолет, на борту которого находились члены ливийской делегации и начальник генштаба Ливии Мухаммад аль-Хаддад, исчез с радаров сразу после взлета из аэропорта в Анкаре. Позже поисковики обнаружили обломки пропавшего воздушного судна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Airporthaber.
Пропал с радаров после взлета
Вечером во вторник связь с самолетом, вылетевшем из Анкары, на борту которого находится начальник генштаба Ливии была утеряна, после чего воздушное пространство над турецкой столицей закрыли для полетов. Об этом сообщал телеканал NTV.
"Связь с частным самолетом, вылетевшим из Анкары, была потеряна. Сообщается, что на борту самолета находится начальник генерального штаба Ливии Мухаммед Али Аль-Хаддад", - сообщил телеканал.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил, что на борту пропавшего самолета был начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад.
"Сегодня в 20.52 (совпадает с мск - ред.) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20.10. От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана (провинции Анкара - ред.), но затем не удалось вновь связаться с лайнером. На борту самолета пять пассажиров, в том числе глава генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад", - сообщил Ерликая в соцсети X.
Взрыв у аэропорта
По данным местного агентства İHA, очевидцы сообщили о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре.
"Очевидцы сообщают о взрыве, вызванном, предварительно, падением самолета в Анкаре, в провинции Хайман", - передало агентство.
Спасатели обнаружили обломки
"В результате поисково-спасательных работ, проводившихся вблизи района Хаймана (вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре – ред.), было сообщено об обнаружении обломков самолета, пропавшего с радаров с начальником генштаба Ливии на борту", - сообщает местный портал.
В районе, где обнаружены обломки, работают подразделения ВС Турции, жандармерии, управление по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (AFAD), министерство транспорта и инфраструктуры и министерство внутренних дел.
Район оцеплен, начаты поисково-спасательные работы и техническая экспертиза.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.