ЧП с самолетом главы генштаба Ливии в Анкаре – что известно

2025-12-23T23:01

2025-12-23T23:01

2025-12-23T23:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Самолет, на борту которого находились члены ливийской делегации и начальник генштаба Ливии Мухаммад аль-Хаддад, исчез с радаров сразу после взлета из аэропорта в Анкаре. Позже поисковики обнаружили обломки пропавшего воздушного судна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Airporthaber.Пропал с радаров после взлетаВечером во вторник связь с самолетом, вылетевшем из Анкары, на борту которого находится начальник генштаба Ливии была утеряна, после чего воздушное пространство над турецкой столицей закрыли для полетов. Об этом сообщал телеканал NTV.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил, что на борту пропавшего самолета был начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад. Взрыв у аэропортаПо данным местного агентства İHA, очевидцы сообщили о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре.Спасатели обнаружили обломкиВ районе, где обнаружены обломки, работают подразделения ВС Турции, жандармерии, управление по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (AFAD), министерство транспорта и инфраструктуры и министерство внутренних дел.Район оцеплен, начаты поисково-спасательные работы и техническая экспертиза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

