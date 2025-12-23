Рейтинг@Mail.ru
ЧП с самолетом главы генштаба Ливии в Анкаре – что известно
ЧП с самолетом главы генштаба Ливии в Анкаре – что известно
ЧП с самолетом главы генштаба Ливии в Анкаре – что известно - РИА Новости Крым, 23.12.2025
ЧП с самолетом главы генштаба Ливии в Анкаре – что известно
Самолет, на борту которого находились члены ливийской делегации и начальник генштаба Ливии Мухаммад аль-Хаддад, исчез с радаров сразу после взлета из аэропорта... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T23:01
2025-12-23T23:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Самолет, на борту которого находились члены ливийской делегации и начальник генштаба Ливии Мухаммад аль-Хаддад, исчез с радаров сразу после взлета из аэропорта в Анкаре. Позже поисковики обнаружили обломки пропавшего воздушного судна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Airporthaber.Пропал с радаров после взлетаВечером во вторник связь с самолетом, вылетевшем из Анкары, на борту которого находится начальник генштаба Ливии была утеряна, после чего воздушное пространство над турецкой столицей закрыли для полетов. Об этом сообщал телеканал NTV.Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил, что на борту пропавшего самолета был начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад. Взрыв у аэропортаПо данным местного агентства İHA, очевидцы сообщили о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре.Спасатели обнаружили обломкиВ районе, где обнаружены обломки, работают подразделения ВС Турции, жандармерии, управление по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (AFAD), министерство транспорта и инфраструктуры и министерство внутренних дел.Район оцеплен, начаты поисково-спасательные работы и техническая экспертиза.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ЧП с самолетом главы генштаба Ливии в Анкаре – что известно

В Анкаре обнаружили обломки самолета начальника генштаба Ливии – СМИ

23:01 23.12.2025 (обновлено: 23:11 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Самолет, на борту которого находились члены ливийской делегации и начальник генштаба Ливии Мухаммад аль-Хаддад, исчез с радаров сразу после взлета из аэропорта в Анкаре. Позже поисковики обнаружили обломки пропавшего воздушного судна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Airporthaber.

Пропал с радаров после взлета

Вечером во вторник связь с самолетом, вылетевшем из Анкары, на борту которого находится начальник генштаба Ливии была утеряна, после чего воздушное пространство над турецкой столицей закрыли для полетов. Об этом сообщал телеканал NTV.

"Связь с частным самолетом, вылетевшим из Анкары, была потеряна. Сообщается, что на борту самолета находится начальник генерального штаба Ливии Мухаммед Али Аль-Хаддад", - сообщил телеканал.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил, что на борту пропавшего самолета был начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад.
"Сегодня в 20.52 (совпадает с мск - ред.) был потерян контакт с самолетом Falcon 50 с регистрационным номером 9H-DFJ, вылетевшим из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20.10. От самолета был получен сигнал об экстренной посадке у района Хаймана (провинции Анкара - ред.), но затем не удалось вновь связаться с лайнером. На борту самолета пять пассажиров, в том числе глава генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад", - сообщил Ерликая в соцсети X.

Взрыв у аэропорта

По данным местного агентства İHA, очевидцы сообщили о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре.
"Очевидцы сообщают о взрыве, вызванном, предварительно, падением самолета в Анкаре, в провинции Хайман", - передало агентство.

Спасатели обнаружили обломки

"В результате поисково-спасательных работ, проводившихся вблизи района Хаймана (вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре – ред.), было сообщено об обнаружении обломков самолета, пропавшего с радаров с начальником генштаба Ливии на борту", - сообщает местный портал.

В районе, где обнаружены обломки, работают подразделения ВС Турции, жандармерии, управление по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий (AFAD), министерство транспорта и инфраструктуры и министерство внутренних дел.
Район оцеплен, начаты поисково-спасательные работы и техническая экспертиза.
