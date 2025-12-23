https://crimea.ria.ru/20251223/novuyu-gtes-v-krymu-postroyat-za-poltora-goda-1151910206.html

Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года

Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года

Новую газотурбинную электростанцию "Трудовая", которую будет возводить под Симферополем компания "Технопромэкспорт", планируется построить за полтора года, это... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T21:13

2025-12-23T21:13

2025-12-23T21:13

сергей аксенов

интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму"

новости крыма

крым

энергосистема крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110265/67/1102656774_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_46eb42db8d052f517e2c16cf306c48a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Новую газотурбинную электростанцию "Трудовая", которую будет возводить под Симферополем компания "Технопромэкспорт", планируется построить за полтора года, это даст Крыму дополнительно 180 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Аксенов отметил, что резервные мощности особенно необходимы Крыму в летний период, когда на энергетическую инфраструктуру ложится максимальная нагрузка, и объем потребления электричества по всему Южному федеральному округу "зашкаливает".Глава республики при этом подчеркнул, что когда полноценно заработает Запорожская атомная электростанция, она сможет в полном объеме обеспечить потребности в электроэнергии не только новых регионов РФ, но и, при необходимости, Крыма.Ранее Ростех сообщил, что входящая в госкорпорацию компания "Технопромэкспорт" построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт на базе отечественного оборудования. Она будет оперативно включаться в сеть в часы пиковых нагрузок. Это позволит повысить надежность энергосистемы региона.ТЭС "Таврическая" и ТЭС "Балаклавская" в Крыму также построены компанией "Технопромэкспорт".В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму", новости крыма, крым, энергосистема крыма