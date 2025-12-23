Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года
Новая ГТЭС в Крыму мощностью до 180 МВт будет построена за полтора года – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Новую газотурбинную электростанцию "Трудовая", которую будет возводить под Симферополем компания "Технопромэкспорт", планируется построить за полтора года, это даст Крыму дополнительно 180 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Уже приступили к проектированию (станции), определен подрядчик, есть понимание, что делать. На этом направлении мы работаем. Дополнительно мы 180 мегаватт строим на территории Республики Крым… Построено будет в кратчайший срок – полтора года", - сказал руководитель региона.
Аксенов отметил, что резервные мощности особенно необходимы Крыму в летний период, когда на энергетическую инфраструктуру ложится максимальная нагрузка, и объем потребления электричества по всему Южному федеральному округу "зашкаливает".
Глава республики при этом подчеркнул, что когда полноценно заработает Запорожская атомная электростанция, она сможет в полном объеме обеспечить потребности в электроэнергии не только новых регионов РФ, но и, при необходимости, Крыма.
Ранее Ростех сообщил, что входящая в госкорпорацию компания "Технопромэкспорт" построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт на базе отечественного оборудования. Она будет оперативно включаться в сеть в часы пиковых нагрузок. Это позволит повысить надежность энергосистемы региона.
ТЭС "Таврическая" и ТЭС "Балаклавская" в Крыму также построены компанией "Технопромэкспорт".
В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.
