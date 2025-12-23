Рейтинг@Mail.ru
Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года
Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года
Новую газотурбинную электростанцию "Трудовая", которую будет возводить под Симферополем компания "Технопромэкспорт", планируется построить за полтора года, это... РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Новую газотурбинную электростанцию "Трудовая", которую будет возводить под Симферополем компания "Технопромэкспорт", планируется построить за полтора года, это даст Крыму дополнительно 180 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Аксенов отметил, что резервные мощности особенно необходимы Крыму в летний период, когда на энергетическую инфраструктуру ложится максимальная нагрузка, и объем потребления электричества по всему Южному федеральному округу "зашкаливает".Глава республики при этом подчеркнул, что когда полноценно заработает Запорожская атомная электростанция, она сможет в полном объеме обеспечить потребности в электроэнергии не только новых регионов РФ, но и, при необходимости, Крыма.Ранее Ростех сообщил, что входящая в госкорпорацию компания "Технопромэкспорт" построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт на базе отечественного оборудования. Она будет оперативно включаться в сеть в часы пиковых нагрузок. Это позволит повысить надежность энергосистемы региона.ТЭС "Таврическая" и ТЭС "Балаклавская" в Крыму также построены компанией "Технопромэкспорт".В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал
Новую ГТЭС в Крыму построят за полтора года

Новая ГТЭС в Крыму мощностью до 180 МВт будет построена за полтора года – Аксенов

21:13 23.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Новую газотурбинную электростанцию "Трудовая", которую будет возводить под Симферополем компания "Технопромэкспорт", планируется построить за полтора года, это даст Крыму дополнительно 180 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Уже приступили к проектированию (станции), определен подрядчик, есть понимание, что делать. На этом направлении мы работаем. Дополнительно мы 180 мегаватт строим на территории Республики Крым… Построено будет в кратчайший срок – полтора года", - сказал руководитель региона.
Аксенов отметил, что резервные мощности особенно необходимы Крыму в летний период, когда на энергетическую инфраструктуру ложится максимальная нагрузка, и объем потребления электричества по всему Южному федеральному округу "зашкаливает".
Глава республики при этом подчеркнул, что когда полноценно заработает Запорожская атомная электростанция, она сможет в полном объеме обеспечить потребности в электроэнергии не только новых регионов РФ, но и, при необходимости, Крыма.
Ранее Ростех сообщил, что входящая в госкорпорацию компания "Технопромэкспорт" построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт на базе отечественного оборудования. Она будет оперативно включаться в сеть в часы пиковых нагрузок. Это позволит повысить надежность энергосистемы региона.
ТЭС "Таврическая" и ТЭС "Балаклавская" в Крыму также построены компанией "Технопромэкспорт".
В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал
 
