Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T10:36
2025-12-04T10:36
2025-12-04T10:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.Новая станция в Крыму позволит обеспечить еще большую выработку электроэнергии для южных регионов страны, что снизит энергодефицит, даст импульс комплексному развитию региона, позволит возвести новые объекты, уточнили в Ростехе.ТЭС "Таврическая" и ТЭС "Балаклавская" в Крыму также построены компанией "Технопромэкспорт".В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.
