Рейтинг@Mail.ru
Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251204/rostekh-postroit-v-krymu-novuyu-gazoturbinnuyu-elektrostantsiyu-1151398452.html
Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации. РИА Новости Крым, 04.12.2025
2025-12-04T10:36
2025-12-04T10:36
крым
новости крыма
электроэнергия
ростех
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110265/67/1102656774_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_46eb42db8d052f517e2c16cf306c48a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.Новая станция в Крыму позволит обеспечить еще большую выработку электроэнергии для южных регионов страны, что снизит энергодефицит, даст импульс комплексному развитию региона, позволит возвести новые объекты, уточнили в Ростехе.ТЭС "Таврическая" и ТЭС "Балаклавская" в Крыму также построены компанией "Технопромэкспорт".В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110265/67/1102656774_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69fec4c075ff7db95e5afde27329c5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, электроэнергия, ростех, энергетика
Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию

В Крыму появится новая газотурбинная электростанция "Трудовая" мощностью 135 МВт - Ростех

10:36 04.12.2025
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкМобильные ГТЭС - газотурбинные электростанции - в Севастополе
Мобильные ГТЭС - газотурбинные электростанции - в Севастополе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости . Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

"Наша компания "Технопромэкспорт" построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт на базе отечественного оборудования. Она будет оперативно включаться в сеть в часы пиковых нагрузок. Это позволит повысить надежность энергосистемы региона", - говорится в сообщении.

Новая станция в Крыму позволит обеспечить еще большую выработку электроэнергии для южных регионов страны, что снизит энергодефицит, даст импульс комплексному развитию региона, позволит возвести новые объекты, уточнили в Ростехе.
ТЭС "Таврическая" и ТЭС "Балаклавская" в Крыму также построены компанией "Технопромэкспорт".
В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 году
Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал
 
КрымНовости КрымаЭлектроэнергияРостехЭнергетика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:06Повреждения большие – в Одесской области 52 тысяч потребителей без света
10:52"Сбер": Ялта вошла в рейтинг городов РФ по аренде квартир на Новый год
10:41Путин оценил итоги встречи с Уиткоффом и Кушнером
10:36Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию
10:25Обман на 4,5 млн – в Севастополе задержали земельного афериста
10:14Россия в любом случае освободит занимаемые Киевом территории – Путин
10:03Путин рассказал о масштабном плане сотрудничества с Индией
09:57Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями
09:38С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка
09:25Путин подведет итоги года в прямом эфире 19 декабря
09:18Часть Алушты без воды из-за аварии – когда закончат аварийные работы
09:14В Крыму на неделе чаще всего рождались Алеши и Маши
09:04Взрывы на Украине: в Одессе горит энергообъект
08:39Как изменится парк Ливадийского дворца после реновации
08:09Пятикратно нареченный: история авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
07:47Женщина ранена при атаке ВСУ по Воронежской области
07:2822 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
07:12Трамп сделал заявление после встречи Путина и Уиткоффа в Москве
06:59Введение во храм Богородицы отмечают православные – история праздника
06:25Беспилотник сбит на подлете к Москве
Лента новостейМолния