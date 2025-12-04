https://crimea.ria.ru/20251204/rostekh-postroit-v-krymu-novuyu-gazoturbinnuyu-elektrostantsiyu-1151398452.html

Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Ростех построит в Крыму новую газотурбинную электростанцию "Трудовая" установленной мощностью 135 МВт. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.Новая станция в Крыму позволит обеспечить еще большую выработку электроэнергии для южных регионов страны, что снизит энергодефицит, даст импульс комплексному развитию региона, позволит возвести новые объекты, уточнили в Ростехе.ТЭС "Таврическая" и ТЭС "Балаклавская" в Крыму также построены компанией "Технопромэкспорт".В конце ноября Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказал

