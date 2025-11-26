https://crimea.ria.ru/20251126/tavricheskaya-tes-stanet-samoy-moschnoy-v-krymu-1151194428.html
Таврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок, сообщили в ведомстве.
2025-11-26T11:24
2025-11-26T11:24
2025-11-26T11:28
таврическая тэс
электроэнергия
новости крыма
электросети крыма
электричество
теплоснабжение
крым
главгосэкспертиза
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок, сообщили в ведомстве.Установленная тепловая мощность, вырабатываемая для собственных нужд станции, составит около 21,5 Гкал/ч. Число часов использования установленной электрической мощности после расширения – 6552 в год. Топливо будет поступать из магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым".Как сообщалось ранее, при потребности в дополнительной мощности может быть построен третий блок Таврической ТЭС в Симферополе.
11:24 26.11.2025