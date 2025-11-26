Рейтинг@Mail.ru
Таврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
Таврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму - РИА Новости Крым, 26.11.2025
Таврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму
Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок, сообщили в ведомстве. РИА Новости Крым, 26.11.2025
2025-11-26T11:24
2025-11-26T11:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок, сообщили в ведомстве.Установленная тепловая мощность, вырабатываемая для собственных нужд станции, составит около 21,5 Гкал/ч. Число часов использования установленной электрической мощности после расширения – 6552 в год. Топливо будет поступать из магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым".Как сообщалось ранее, при потребности в дополнительной мощности может быть построен третий блок Таврической ТЭС в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Таврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму

У одной из крупнейших ТЭС Крыма появится третий блок

11:24 26.11.2025 (обновлено: 11:28 26.11.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство новых ТЭС в Крыму
Строительство новых ТЭС в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок, сообщили в ведомстве.

"После введения в эксплуатацию нового блока ее установленная электрическая мощность составит более 723 МВт, что выведет ее на первое место в регионе", – сказано в сообщении.

Установленная тепловая мощность, вырабатываемая для собственных нужд станции, составит около 21,5 Гкал/ч. Число часов использования установленной электрической мощности после расширения – 6552 в год. Топливо будет поступать из магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым".

"Таврическая ТЭС относится к особо опасным и технически сложным объектам. Разработанная проектная документация и результаты инженерных изысканий учитывают сложные геологические и метеорологические условия площадки строительства", – рассказал представитель Главгосэкспертизы РФ, главный эксперт проекта Андрей Булахтин.

Как сообщалось ранее, при потребности в дополнительной мощности может быть построен третий блок Таврической ТЭС в Симферополе.
