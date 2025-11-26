https://crimea.ria.ru/20251126/tavricheskaya-tes-stanet-samoy-moschnoy-v-krymu-1151194428.html

Таврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму

Таврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму - РИА Новости Крым, 26.11.2025

Таврическая ТЭС станет самой мощной в Крыму

Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок, сообщили в ведомстве. РИА Новости Крым, 26.11.2025

2025-11-26T11:24

2025-11-26T11:24

2025-11-26T11:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России одобрила расширение Таврической ТЭС. Теперь у одной из крупнейших электростанций Крыма появится третий блок, сообщили в ведомстве.Установленная тепловая мощность, вырабатываемая для собственных нужд станции, составит около 21,5 Гкал/ч. Число часов использования установленной электрической мощности после расширения – 6552 в год. Топливо будет поступать из магистрального газопровода "Краснодарский край – Крым".Как сообщалось ранее, при потребности в дополнительной мощности может быть построен третий блок Таврической ТЭС в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

2025

Новости

