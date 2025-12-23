https://crimea.ria.ru/20251223/upavshiy-v-estonii-dron-okazalsya-ukrainskim-1151924264.html
Упавший в Эстонии дрон оказался украинским
Упавший в Эстонии дрон оказался украинским - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Упавший в Эстонии дрон оказался украинским
Беспилотник, который в августе 2025 года упал на территории Эстонии рядом с российской границей, был украинским. Об этом со ссылкой на результаты расследования... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T18:21
2025-12-23T18:21
2025-12-23T18:21
эстония
беспилотник (бпла, дрон)
в мире
сми
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122916358_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc4360f3cc7fb1d80c2c3dc38ef6102b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Беспилотник, который в августе 2025 года упал на территории Эстонии рядом с российской границей, был украинским. Об этом со ссылкой на результаты расследования сообщает одна из эстонских телерадиокомпаний.В августе этот же телеканал со ссылкой на главу полиции безопасности Эстонии Марго Паллосона и министра обороны страны Ханно Певкура сообщал о падении на территории страны беспилотника. Также сообщалось о падениях дронов в Польше. Североатлантический совет возложил на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками и самолетами в воздушном пространстве Польши, Эстонии и других стран. В российском МИД эти обвинения назвали бездоказательными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами ЕвропыЧто показал налет дронов на Польшу – мнениеЭто война: Медведев об идее разрешить НАТО сбивать дроны над Украиной
эстония
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0c/1122916358_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_526b44f2e68e2c8575650ecb7030a155.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, беспилотник (бпла, дрон), в мире, сми, новости, украина
Упавший в Эстонии дрон оказался украинским
Упавший в августе в Эстонии дрон был украинским - СМИ