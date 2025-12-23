https://crimea.ria.ru/20251223/upavshiy-v-estonii-dron-okazalsya-ukrainskim-1151924264.html

Упавший в Эстонии дрон оказался украинским

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Беспилотник, который в августе 2025 года упал на территории Эстонии рядом с российской границей, был украинским. Об этом со ссылкой на результаты расследования сообщает одна из эстонских телерадиокомпаний.В августе этот же телеканал со ссылкой на главу полиции безопасности Эстонии Марго Паллосона и министра обороны страны Ханно Певкура сообщал о падении на территории страны беспилотника. Также сообщалось о падениях дронов в Польше. Североатлантический совет возложил на Москву ответственность за инциденты с беспилотниками и самолетами в воздушном пространстве Польши, Эстонии и других стран. В российском МИД эти обвинения назвали бездоказательными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами ЕвропыЧто показал налет дронов на Польшу – мнениеЭто война: Медведев об идее разрешить НАТО сбивать дроны над Украиной

