Над Польшей сбиты БПЛА: Туск созывает экстренное заседание правительства

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Об этом сообщил премьер в социальной сети X. По информации пресс-секретаря правительства Польши Адама Шлапки, Дональд Туск рано утром провел встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность, и созвал экстренное заседание правительства. Также, по словам Шлапки, польский премьер находится в постоянном контакте по этому вопросу с генсеком НАТО Марком Рютте.Замминистра национальной обороны Цезарий Томчик в соцсети X ранним утром также сообщил, что операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу государства, продолжается. По информации военных, из-за "реальной угрозы" в воздух ночью поднимались самолеты, также сообщалось о работе наземных систем ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой и аэропортом имени Шопена, было закрыто из-за проведения операции.На данный момент небо над Варшавой уже открыто. Но работы по поиску и установлению возможных мест падения сбитых воздушных объектов все еще продолжаются, сообщает оперативное командование Вооруженных сил страны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Об этом сообщил премьер в социальной сети X.
"Проводится операция, связанная с многочисленными нарушениями воздушного пространства Польши. Военные применили вооружение против объектов. Я нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил прямой доклад от командующего операцией", – написал Туск.
По информации пресс-секретаря правительства Польши Адама Шлапки, Дональд Туск рано утром провел встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность, и созвал экстренное заседание правительства. Также, по словам Шлапки, польский премьер находится в постоянном контакте по этому вопросу с генсеком НАТО Марком Рютте.
Замминистра национальной обороны Цезарий Томчик в соцсети X ранним утром также сообщил, что операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу государства, продолжается.
"Призываем всех оставаться дома. Наиболее уязвимыми регионами являются Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства", – отметили в оперативном командовании ВС Польши.
По информации военных, из-за "реальной угрозы" в воздух ночью поднимались самолеты, также сообщалось о работе наземных систем ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой и аэропортом имени Шопена, было закрыто из-за проведения операции.
На данный момент небо над Варшавой уже открыто. Но работы по поиску и установлению возможных мест падения сбитых воздушных объектов все еще продолжаются, сообщает оперативное командование Вооруженных сил страны.
