Что показал налет дронов на Польшу – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Появление беспилотников в небе над Польшей является спланированной провокацией портив России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Прежде всего, произошедший так называемые "налет дронов на Польшу" показал абсолютную беспомощность польской ПВО, сказал эксперт.Однако главное в другом: Россия вне всяких сомнений не имеет к этому инциденту никакого отношения, уверен эксперт."Я считаю, что это провокация, причем провокация, подготовленная с участием ряда стран", – сказал Ивлев.В поддержку своего мнения он привел три аргумента. Первым эксперт назвал выступление премьер-министра Польши Дональда Туска 9 сентября, то есть накануне "беспрецедентного по масштабам нарушения воздушного пространства Польши", как он позже оценит ночной инцидент с дронами:Также Ивлев обратил внимание на то, что, по заявлению прокуратуры Люблинского воеводства, ни на одном дроне, которые выявили после инцидента на земле, не обнаружили взрывчатки."Это же не планеры – они имеют конкретную цель. Это второе", – отметил Ивлев.И наконец, третий, и едва ли не самый важный момент, по мнению эксперта, сводится к тому, что на Украине есть немало обломков дронов, которые прилетают со стороны России для поражения объектов военно-промышленного комплекса, транспортных узлов, складов, где собираются боеприпасы, складируются ракеты и так далее, считает эксперт."И собрать из обломков дрона один, другой, пять, десять, двадцать, поставить небольшой моторчик и запустить в сторону Польши через Белоруссию – это задача, которую решает курсант летного училища второго курса, имеющий определенную штурманскую подготовку и разбирающийся в навигации", – добавил Ивлев.Он добавил, что аналогичные провокации против России регулярно организовываются на Украине, и одна из них – так называемый "обстрел "Искандером" здания правительства", сказал Ивлев."Я знаю, что такое "Искандер". У него полтонны заряд, он весит три тонны с лишним и обладает сумасшедшей кинетической энергией. Он пронес бы все перекрытия этого десятиэтажного здания. А то вдруг какая-то ракета взорвалась на одном верхнем этаже, и пожар быстро потушили. Это не "Искандер", и это тоже провокация", – заключил эксперт."Искандер" уничтожил пункт запуска дальних беспилотников на УкраинеВ ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные "применили вооружение против объектов". Также в министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов в небе над Польшей. По информации военных, из-за "реальной угрозы" в воздух поднимали самолеты, а на земле подготовили системы ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, закрывали на время проведения операции.В Минобороны РФ, комментируя инцидент, отметили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что "максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия ударила по военным базам в пяти областях Украины 17 беспилотников сбиты над Россией Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ

