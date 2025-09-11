https://crimea.ria.ru/20250911/chto-pokazal-nalet-dronov-na-polshu--mnenie-1149379265.html
Что показал налет дронов на Польшу – мнение
Что показал налет дронов на Польшу – мнение - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Что показал налет дронов на Польшу – мнение
Появление беспилотников в небе над Польшей является спланированной провокацией портив России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат... РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T18:51
2025-09-11T18:51
2025-09-11T18:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Появление беспилотников в небе над Польшей является спланированной провокацией портив России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Прежде всего, произошедший так называемые "налет дронов на Польшу" показал абсолютную беспомощность польской ПВО, сказал эксперт.Однако главное в другом: Россия вне всяких сомнений не имеет к этому инциденту никакого отношения, уверен эксперт."Я считаю, что это провокация, причем провокация, подготовленная с участием ряда стран", – сказал Ивлев.В поддержку своего мнения он привел три аргумента. Первым эксперт назвал выступление премьер-министра Польши Дональда Туска 9 сентября, то есть накануне "беспрецедентного по масштабам нарушения воздушного пространства Польши", как он позже оценит ночной инцидент с дронами:Также Ивлев обратил внимание на то, что, по заявлению прокуратуры Люблинского воеводства, ни на одном дроне, которые выявили после инцидента на земле, не обнаружили взрывчатки."Это же не планеры – они имеют конкретную цель. Это второе", – отметил Ивлев.И наконец, третий, и едва ли не самый важный момент, по мнению эксперта, сводится к тому, что на Украине есть немало обломков дронов, которые прилетают со стороны России для поражения объектов военно-промышленного комплекса, транспортных узлов, складов, где собираются боеприпасы, складируются ракеты и так далее, считает эксперт."И собрать из обломков дрона один, другой, пять, десять, двадцать, поставить небольшой моторчик и запустить в сторону Польши через Белоруссию – это задача, которую решает курсант летного училища второго курса, имеющий определенную штурманскую подготовку и разбирающийся в навигации", – добавил Ивлев.Он добавил, что аналогичные провокации против России регулярно организовываются на Украине, и одна из них – так называемый "обстрел "Искандером" здания правительства", сказал Ивлев."Я знаю, что такое "Искандер". У него полтонны заряд, он весит три тонны с лишним и обладает сумасшедшей кинетической энергией. Он пронес бы все перекрытия этого десятиэтажного здания. А то вдруг какая-то ракета взорвалась на одном верхнем этаже, и пожар быстро потушили. Это не "Искандер", и это тоже провокация", – заключил эксперт.В ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные "применили вооружение против объектов". Также в министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов в небе над Польшей. По информации военных, из-за "реальной угрозы" в воздух поднимали самолеты, а на земле подготовили системы ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, закрывали на время проведения операции.В Минобороны РФ, комментируя инцидент, отметили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что "максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км".
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым.
Появление беспилотников в небе над Польшей является спланированной провокацией портив России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Прежде всего, произошедший так называемые "налет дронов на Польшу" показал абсолютную беспомощность польской ПВО, сказал эксперт.
"Дрон, который стоит, образно говоря, тысячу или две тысячи евро, самолеты F-35 сбивали ракетами стоимостью по 2 миллиона долларов. Это называется из пушки по воробьям. И к тому же не попали", – прокомментировал Ивлев.
Однако главное в другом: Россия вне всяких сомнений не имеет к этому инциденту никакого отношения, уверен эксперт.
"Я считаю, что это провокация, причем провокация, подготовленная с участием ряда стран", – сказал Ивлев.
В поддержку своего мнения он привел три аргумента. Первым эксперт назвал выступление премьер-министра Польши Дональда Туска 9 сентября, то есть накануне "беспрецедентного по масштабам нарушения воздушного пространства Польши", как он позже оценит ночной инцидент с дронами:
"Выступая в правительстве, он заявляет, что Польша ожидает многомиллиардной инвестиции евро из комиссии по милитаризации Евросоюза – есть у них такая комиссия с экзотическим названием, – и эти деньги пойдут на перевооружение войска польского, то есть армии Польши. И 10-го ночью вдруг прилетают неизвестные дроны. Вы верите в такие совпадения? Я не верю. Это первое".
Также Ивлев обратил внимание на то, что, по заявлению прокуратуры Люблинского воеводства, ни на одном дроне, которые выявили после инцидента на земле, не обнаружили взрывчатки.
"Это же не планеры – они имеют конкретную цель. Это второе", – отметил Ивлев.
И наконец, третий, и едва ли не самый важный момент, по мнению эксперта, сводится к тому, что на Украине есть немало обломков дронов, которые прилетают со стороны России для поражения объектов военно-промышленного комплекса, транспортных узлов, складов, где собираются боеприпасы, складируются ракеты и так далее, считает эксперт.
"И собрать из обломков дрона один, другой, пять, десять, двадцать, поставить небольшой моторчик и запустить в сторону Польши через Белоруссию – это задача, которую решает курсант летного училища второго курса, имеющий определенную штурманскую подготовку и разбирающийся в навигации", – добавил Ивлев.
Он добавил, что аналогичные провокации против России регулярно организовываются на Украине, и одна из них – так называемый "обстрел "Искандером" здания правительства", сказал Ивлев.
"Я знаю, что такое "Искандер". У него полтонны заряд, он весит три тонны с лишним и обладает сумасшедшей кинетической энергией. Он пронес бы все перекрытия этого десятиэтажного здания. А то вдруг какая-то ракета взорвалась на одном верхнем этаже, и пожар быстро потушили. Это не "Искандер", и это тоже провокация", – заключил эксперт.
В ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил
о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные "применили вооружение против объектов". Также в министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов в небе над Польшей. По информации военных, из-за "реальной угрозы" в воздух поднимали самолеты, а на земле подготовили системы ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, закрывали на время проведения операции.
В Минобороны РФ, комментируя инцидент, отметили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули
, что "максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км".
