Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области

В Херсонской области больше 60 тысяч абонентов остались без света после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщает губернатор региона...

2025-12-23T15:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области больше 60 тысяч абонентов остались без света после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Обесточены жители Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского муниципальных округов.Ранее сообщалось, что массированной атаке во вторник подверглась энергосистема Украины – обесточены потребители в ряде областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Кубань: почти 13 тысяч человек остались без светаЧасть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогодыЧасть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ

