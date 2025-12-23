Рейтинг@Mail.ru
Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области
Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области
В Херсонской области больше 60 тысяч абонентов остались без света после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области больше 60 тысяч абонентов остались без света после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Обесточены жители Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского муниципальных округов.Ранее сообщалось, что массированной атаке во вторник подверглась энергосистема Украины – обесточены потребители в ряде областей.
Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области

В Херсонской области больше 60 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ – Сальдо

15:46 23.12.2025 (обновлено: 15:51 23.12.2025)
 
© Администрация Херсонской областиЛЭП
ЛЭП
© Администрация Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области больше 60 тысяч абонентов остались без света после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
Обесточены жители Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского муниципальных округов.

"Из-за высокой активности украинских БПЛА сотрудники "Херсонэнерго" пока не могут приступить к ремонту. Работы по восстановлению электроснабжения начнутся после стабилизации обстановки", – отметил Сальдо в Telegram.

Ранее сообщалось, что массированной атаке во вторник подверглась энергосистема Украины – обесточены потребители в ряде областей.
Херсонская областьВладимир СальдоАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новые регионы РоссииНовостиНовости СВО
 
