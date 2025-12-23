https://crimea.ria.ru/20251223/bolshe-60-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-v-khersonskoy-oblasti-1151918129.html
Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области
Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области
В Херсонской области больше 60 тысяч абонентов остались без света после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T15:46
2025-12-23T15:46
2025-12-23T15:51
херсонская область
владимир сальдо
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_6cc2ac1de7014ad8e2c28388fe9983f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Херсонской области больше 60 тысяч абонентов остались без света после удара ВСУ по энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Обесточены жители Алешкинского, Голопристанского, Скадовского, Чаплинского, Каланчакского и Каховского муниципальных округов.Ранее сообщалось, что массированной атаке во вторник подверглась энергосистема Украины – обесточены потребители в ряде областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Кубань: почти 13 тысяч человек остались без светаЧасть Запорожской области осталась без света из-за ударов ВСУ и непогодыЧасть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/03/1146908537_223:167:1280:960_1920x0_80_0_0_83656136dda913c646c4add0f6a7877b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, владимир сальдо, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии, новости, новости сво
Больше 60 тысяч человек остались без света в Херсонской области
В Херсонской области больше 60 тысяч человек обесточены после атаки ВСУ – Сальдо
15:46 23.12.2025 (обновлено: 15:51 23.12.2025)