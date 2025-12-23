https://crimea.ria.ru/20251223/kak-otkrytie-aeroporta-gelendzhika-povliyalo-na-turpotok-v-krym-1151912031.html

Как открытие аэропорта Геленджика повлияло на турпоток в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Крым стал основным выгодоприобретателем от возобновления работы аэропорта Геленджик в части роста турпотока. Об этом журналистам сообщила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе брифинга о главных туристических итогах уходящего года.По ее словам, в совокупности с другими факторами – ограничениями в Анапе и приемлемыми по сравнению с другими регионами ценами – это дало полуострову рекордный прирост турпотока в 68%.При этом возобновление полетов в геленджикской воздушной гавани эксперты оценивают как один из самых приятных сюрпризов этого года, позволивший нивелировать тенденцию снижения спроса на черноморские курорты.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 28 мая 2024 года возобновил работу аэропорт Элисты. Аэропорт Геленджик впервые за три с половиной года принял рейс из Москвы 18 июля 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым снова полетят самолеты – заявление АксеноваКогда возобновит работу аэропорт СимферополяКрым в 2025 году показал абсолютный рекорд роста турпотока

