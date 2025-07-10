https://crimea.ria.ru/20250710/kogda-vozobnovit-rabotu-aeroport-simferopolya-1147850107.html

Когда возобновит работу аэропорт Симферополя

Когда возобновит работу аэропорт Симферополя - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Когда возобновит работу аэропорт Симферополя

Решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T12:57

2025-07-10T12:57

2025-07-10T13:01

аэропорт

аэропорт симферополь

кремль

дмитрий песков

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.28 мая 2024 году после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, за первое полугодие 2025 года воздушная гавань приняла около 29 тысяч человек, выполнено 324 рейса.Накануне в Росавиации сообщили, что аэропорт Геленджика готовится вновь принимать пассажиров. Авиагавань сможет принимать и отправлять гражданские самолеты уже 10 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт, аэропорт симферополь, кремль, дмитрий песков, крым