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Когда возобновит работу аэропорт Симферополя
Когда возобновит работу аэропорт Симферополя - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Когда возобновит работу аэропорт Симферополя
Решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T12:57
2025-07-10T12:57
2025-07-10T13:01
аэропорт
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дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.28 мая 2024 году после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, за первое полугодие 2025 года воздушная гавань приняла около 29 тысяч человек, выполнено 324 рейса.Накануне в Росавиации сообщили, что аэропорт Геленджика готовится вновь принимать пассажиров. Авиагавань сможет принимать и отправлять гражданские самолеты уже 10 июля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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аэропорт, аэропорт симферополь, кремль, дмитрий песков, крым
Когда возобновит работу аэропорт Симферополя
Решение об открытии аэропорта в Крыму будут принимать Минтранс и военные – Кремль
12:57 10.07.2025 (обновлено: 13:01 10.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не наша прерогатива. Это прерогатива Минтранса, наших военных, специальных ведомств", - цитирует Песков РИА Новости.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
28 мая 2024 году после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты
. По данным Росавиации, за первое полугодие 2025 года воздушная гавань приняла около 29 тысяч человек, выполнено 324 рейса.
Накануне в Росавиации сообщили
, что аэропорт Геленджика готовится вновь принимать пассажиров. Авиагавань сможет принимать и отправлять гражданские самолеты уже 10 июля.
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