https://crimea.ria.ru/20240528/aeroport-elisty-vozobnovil-rabotu-1137645266.html

Аэропорт Элисты возобновил работу

Аэропорт Элисты возобновил работу - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Аэропорт Элисты возобновил работу

Аэропорт Элисты во вторник возобновил работу после долгого перерыва, связанного с ограничениями на фоне проведения спецоперации, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T11:24

2024-05-28T11:24

2024-05-28T11:21

элиста

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калмыкия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Аэропорт Элисты во вторник возобновил работу после долгого перерыва, связанного с ограничениями на фоне проведения спецоперации, сообщает РИА Новости.Как сообщали ранее в пресс-службе Росавиации, рейсы будут выполняться два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский на российских самолетах Superjet 100.Следующими этапом после открытия рейсов в Жуковский могут стать полеты в Сочи. Другое приоритетное направление, которое будут рассматривать, – Екатеринбург.Возможность безопасного выполнения полетов подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. В начале осени прошлого года был капитально отремонтирован пассажирский терминал площадью 2130 "квадратов", сообщалось ранее.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорт Симферополь и "Черноморнефтегаз" освободили от налога из-за СВОВ условиях жесточайших санкций: в Росавиации оценили безопасность полетовПутин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодар

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элиста, аэропорт, безопасность, транспорт, авиация, новости, калмыкия