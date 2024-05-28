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Аэропорт Элисты возобновил работу
Аэропорт Элисты возобновил работу - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Аэропорт Элисты возобновил работу
Аэропорт Элисты во вторник возобновил работу после долгого перерыва, связанного с ограничениями на фоне проведения спецоперации, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T11:24
2024-05-28T11:24
2024-05-28T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Аэропорт Элисты во вторник возобновил работу после долгого перерыва, связанного с ограничениями на фоне проведения спецоперации, сообщает РИА Новости.Как сообщали ранее в пресс-службе Росавиации, рейсы будут выполняться два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский на российских самолетах Superjet 100.Следующими этапом после открытия рейсов в Жуковский могут стать полеты в Сочи. Другое приоритетное направление, которое будут рассматривать, – Екатеринбург.Возможность безопасного выполнения полетов подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. В начале осени прошлого года был капитально отремонтирован пассажирский терминал площадью 2130 "квадратов", сообщалось ранее.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.Читайте также на РИА Новости Крым:Аэропорт Симферополь и "Черноморнефтегаз" освободили от налога из-за СВОВ условиях жесточайших санкций: в Росавиации оценили безопасность полетовПутин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодар
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РИА Новости Крым
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элиста, аэропорт, безопасность, транспорт, авиация, новости, калмыкия
Аэропорт Элисты возобновил работу
Аэропорт Элисты возобновил работу после длительного перерыва
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Аэропорт Элисты во вторник возобновил работу после долгого перерыва, связанного с ограничениями на фоне проведения спецоперации, сообщает РИА Новости.
"Первый рейс в Москву выполнит авиакомпания Red Wings, пассажиры уже на месте", - сказано в сообщении.
Как сообщали ранее в пресс-службе Росавиации
, рейсы будут выполняться два раза в неделю из столицы Калмыкии в подмосковный аэропорт Жуковский на российских самолетах Superjet 100.
Следующими этапом после открытия рейсов в Жуковский могут стать полеты в Сочи. Другое приоритетное направление, которое будут рассматривать, – Екатеринбург.
Возможность безопасного выполнения полетов
подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. В начале осени прошлого года был капитально отремонтирован пассажирский терминал площадью 2130 "квадратов", сообщалось ранее.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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