https://crimea.ria.ru/20250130/referendum-ob-otkaze-ot-nato-v-chem-slozhnost-peregovorov-po-ukraine-1143783108.html

Референдум об отказе от НАТО: в чем сложность переговоров по Украине

Референдум об отказе от НАТО: в чем сложность переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Референдум об отказе от НАТО: в чем сложность переговоров по Украине

Мирные переговоры по Украине с учетом нелегитимности ее президента могут осложняться необходимостью провести референдум о нейтральном статусе страны и отказе от РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T07:19

2025-01-30T07:19

2025-01-30T07:19

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

украина

политика

новости

референдум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Мирные переговоры по Украине с учетом нелегитимности ее президента могут осложняться необходимостью провести референдум о нейтральном статусе страны и отказе от вступления в НАТО – первых разделов украинской конституции, которые были незаконно изменены еще при Петре Порошенко. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, юрист, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, мирные переговоры по Украине – сложный процесс по целому ряду причин, и одна из них – исторический опыт, который Россия имеет как минимум 30 лет.Кроме того, не ясно, с кем вести переговоры. И неслучайно президент России Владимир Путин заявил, что присутствие на переговорах представителей Украины возможно, но права подписи документов они иметь не будут, добавил он."Наш президент показывает: кого угодно пусть украинская сторона выставляет. Но официальный переговорный процесс и решение о том или ином исходе конфликта должно быть подтверждено легитимным органом власти", – сказал политолог.Причем проблема не только в том, что Владимир Зеленский уже не президент, а лишь глава режима в Киеве. Но и в том, что пока еще легитимная Верховная рада Украины не может подписывать такого уровня соглашения – ни как орган власти, ни, тем более, в лице какой-то своего представителя, добавил Колесниченко.Путин: Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией >>На этом фоне, по его мнению, процесс достижения соглашений осложняет необходимость возвращения в конституцию Украины незаконно изъятых из нее ранее пунктов о внеблоковом статусе. А это одна из целей СВО.Он напомнил, что российская сторона согласилась с формированием независимого государства Украина при распаде СССР на основании как раз преамбулы и первых –главных разделов конституции, где говорилось, что Украина нейтральна и находится в экономических и политических связях с Российской Федерацией, подчеркнул Колесниченко.В то же время нельзя не учитывать, что Украина уже не первый десяток лет нарушает свои обязательства, включая те, что делали законными само ее создание, добавил он. А следовательно, субъектность Украины под серьезным вопросом и суверенитет ее весьма сомнительный со всеми вытекающими последствиями."Вот такая юридическая коллизия. Поэтому этот вопрос переговоров с точки зрения права весьма сложный".Накануне президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину указал на некорректность заявлений Владимира Зеленского о переговорах по Украине. Он также заявил, что при прекращении поддержки Киева Западом конфликт закончится через месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ "Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим колесниченко, украина, политика, новости, референдум