https://crimea.ria.ru/20250130/referendum-ob-otkaze-ot-nato-v-chem-slozhnost-peregovorov-po-ukraine-1143783108.html
Референдум об отказе от НАТО: в чем сложность переговоров по Украине
Референдум об отказе от НАТО: в чем сложность переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Референдум об отказе от НАТО: в чем сложность переговоров по Украине
Мирные переговоры по Украине с учетом нелегитимности ее президента могут осложняться необходимостью провести референдум о нейтральном статусе страны и отказе от РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T07:19
2025-01-30T07:19
2025-01-30T07:19
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
украина
политика
новости
референдум
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Мирные переговоры по Украине с учетом нелегитимности ее президента могут осложняться необходимостью провести референдум о нейтральном статусе страны и отказе от вступления в НАТО – первых разделов украинской конституции, которые были незаконно изменены еще при Петре Порошенко. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, юрист, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, мирные переговоры по Украине – сложный процесс по целому ряду причин, и одна из них – исторический опыт, который Россия имеет как минимум 30 лет.Кроме того, не ясно, с кем вести переговоры. И неслучайно президент России Владимир Путин заявил, что присутствие на переговорах представителей Украины возможно, но права подписи документов они иметь не будут, добавил он."Наш президент показывает: кого угодно пусть украинская сторона выставляет. Но официальный переговорный процесс и решение о том или ином исходе конфликта должно быть подтверждено легитимным органом власти", – сказал политолог.Причем проблема не только в том, что Владимир Зеленский уже не президент, а лишь глава режима в Киеве. Но и в том, что пока еще легитимная Верховная рада Украины не может подписывать такого уровня соглашения – ни как орган власти, ни, тем более, в лице какой-то своего представителя, добавил Колесниченко.Путин: Зеленский не имеет права подписывать итоговые соглашения с Россией >>На этом фоне, по его мнению, процесс достижения соглашений осложняет необходимость возвращения в конституцию Украины незаконно изъятых из нее ранее пунктов о внеблоковом статусе. А это одна из целей СВО.Он напомнил, что российская сторона согласилась с формированием независимого государства Украина при распаде СССР на основании как раз преамбулы и первых –главных разделов конституции, где говорилось, что Украина нейтральна и находится в экономических и политических связях с Российской Федерацией, подчеркнул Колесниченко.В то же время нельзя не учитывать, что Украина уже не первый десяток лет нарушает свои обязательства, включая те, что делали законными само ее создание, добавил он. А следовательно, субъектность Украины под серьезным вопросом и суверенитет ее весьма сомнительный со всеми вытекающими последствиями."Вот такая юридическая коллизия. Поэтому этот вопрос переговоров с точки зрения права весьма сложный".Накануне президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину указал на некорректность заявлений Владимира Зеленского о переговорах по Украине. Он также заявил, что при прекращении поддержки Киева Западом конфликт закончится через месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский дважды ошибся в попытке оправдать запрет на переговоры с РФ "Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине
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мнения, вадим колесниченко, украина, политика, новости, референдум
Референдум об отказе от НАТО: в чем сложность переговоров по Украине
Для достижения мира Украине нужен референдум об отказе от вступления в НАТО - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым.
Мирные переговоры по Украине с учетом нелегитимности ее президента могут осложняться необходимостью провести референдум о нейтральном статусе страны и отказе от вступления в НАТО – первых разделов украинской конституции, которые были незаконно изменены еще при Петре Порошенко. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог, юрист, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По его словам, мирные переговоры по Украине – сложный процесс по целому ряду причин, и одна из них – исторический опыт, который Россия имеет как минимум 30 лет.
"А события с 2014 года многократно научили, что нас стараются обманывать, в чем признавались сами западные так называемые партнеры, более того: гордились этим, от Минских соглашений до Стамбульских", – заметил Колесниченко.
Кроме того, не ясно, с кем вести переговоры. И неслучайно президент России Владимир Путин заявил, что присутствие на переговорах представителей Украины возможно, но права подписи документов они иметь не будут, добавил он.
"Наш президент показывает: кого угодно пусть украинская сторона выставляет. Но официальный переговорный процесс и решение о том или ином исходе конфликта должно быть подтверждено легитимным органом власти", – сказал политолог.
Причем проблема не только в том, что Владимир Зеленский уже не президент, а лишь глава режима в Киеве. Но и в том, что пока еще легитимная Верховная рада Украины не может подписывать такого уровня соглашения – ни как орган власти, ни, тем более, в лице какой-то своего представителя, добавил Колесниченко.
На этом фоне, по его мнению, процесс достижения соглашений осложняет необходимость возвращения в конституцию Украины незаконно изъятых из нее ранее пунктов о внеблоковом статусе. А это одна из целей СВО.
"И было бы хорошо, чтобы провели еще и референдум. Потому что вопрос нейтрального статуса Украины и отказ от вступления в НАТО – это вопрос изменений в Конституцию Украины, которые в бытность президентом Петра Порошенко (2014 – 2019 гг.) были внесены незаконно в нарушение преамбулы конституции и ее основ", – сказал эксперт.
Он напомнил, что российская сторона согласилась с формированием независимого государства Украина при распаде СССР на основании как раз преамбулы и первых –главных разделов конституции, где говорилось, что Украина нейтральна и находится в экономических и политических связях с Российской Федерацией, подчеркнул Колесниченко.
В то же время нельзя не учитывать, что Украина уже не первый десяток лет нарушает свои обязательства, включая те, что делали законными само ее создание, добавил он. А следовательно, субъектность Украины под серьезным вопросом и суверенитет ее весьма сомнительный со всеми вытекающими последствиями.
"Вот такая юридическая коллизия. Поэтому этот вопрос переговоров с точки зрения права весьма сложный".
Накануне президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину указал
на некорректность заявлений Владимира Зеленского о переговорах по Украине. Он также заявил
, что при прекращении поддержки Киева Западом конфликт закончится через месяц.
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