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Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 19.02.2025
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Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду
Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится холодная погода и усилится северо-восточный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится холодная погода и усилится северо-восточный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -7...9, днем 0...-2.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5...7, днем 0...-2.В Ялте, Алуште и Евпатории сухо, ночью столбики термометров покажут -4...6, днем -1...+1.В Судаке и Феодосии ночью ожидается снег. В темное время суток температура воздуха составит -6...8. днем -1...+1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма, крымский гидрометцентр
Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду

В Крыму в среду похолодает до -12 и усилится ветер до 18 метров в секунду

00:01 19.02.2025 (обновлено: 06:05 19.02.2025)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкПрирода в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму
Природа в окрестностях горы Чатыр-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится холодная погода и усилится северо-восточный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В предгорных и южных районах на некоторых участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -7…12, на южном побережье -4…6; днем -3…+2, в горах -6…8", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -7...9, днем 0...-2.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5...7, днем 0...-2.
В Ялте, Алуште и Евпатории сухо, ночью столбики термометров покажут -4...6, днем -1...+1.
В Судаке и Феодосии ночью ожидается снег. В темное время суток температура воздуха составит -6...8. днем -1...+1.
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КрымПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакНовости КрымаКрымский гидрометцентр
 
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