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Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду

Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду

В среду в Крыму сохранится холодная погода и усилится северо-восточный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T00:01

2025-02-19T00:01

2025-02-19T06:05

крым

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится холодная погода и усилится северо-восточный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -7...9, днем 0...-2.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5...7, днем 0...-2.В Ялте, Алуште и Евпатории сухо, ночью столбики термометров покажут -4...6, днем -1...+1.В Судаке и Феодосии ночью ожидается снег. В темное время суток температура воздуха составит -6...8. днем -1...+1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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