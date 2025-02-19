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Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду
Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится холодная погода и усилится северо-восточный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T00:01
2025-02-19T00:01
2025-02-19T06:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится холодная погода и усилится северо-восточный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -7...9, днем 0...-2.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5...7, днем 0...-2.В Ялте, Алуште и Евпатории сухо, ночью столбики термометров покажут -4...6, днем -1...+1.В Судаке и Феодосии ночью ожидается снег. В темное время суток температура воздуха составит -6...8. днем -1...+1.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Мороз и сильный ветер ожидаются в Крыму в среду
В Крыму в среду похолодает до -12 и усилится ветер до 18 метров в секунду
00:01 19.02.2025 (обновлено: 06:05 19.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев - РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится холодная погода и усилится северо-восточный ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В предгорных и южных районах на некоторых участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -7…12, на южном побережье -4…6; днем -3…+2, в горах -6…8", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -7...9, днем 0...-2.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -5...7, днем 0...-2.
В Ялте, Алуште и Евпатории сухо, ночью столбики термометров покажут -4...6, днем -1...+1.
В Судаке и Феодосии ночью ожидается снег. В темное время суток температура воздуха составит -6...8. днем -1...+1.
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