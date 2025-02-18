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Две девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки
Две девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки - РИА Новости Крым, 18.02.2025
Две девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки
Шесть мирных жителей, в том числе двое детей, получили ранения в результате атак украинских боевиков на Горловку во вторник. Об этом сообщил глава Донецкой... РИА Новости Крым, 18.02.2025
2025-02-18T21:52
2025-02-18T21:52
2025-02-18T21:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА Новости Крым. Шесть мирных жителей, в том числе двое детей, получили ранения в результате атак украинских боевиков на Горловку во вторник. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В городе при падении обломков повреждено остекление и фасады жилых домов, ряд торговых и социальных объектов.Кроме того, у Васильевских ставков в Пантелеймоновке при детонации взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получил 58-летний мирный житель.Всего в течение дня Киев 10 раз атаковал республику из ствольной артиллерии калибром 155 мм и ударными БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по мирным жителям Донбасса – ранены четыре человекаВ Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщинаМедик получила контузию при атаке беспилотника ВСУ в Запорожской области
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Две девочки и четверо взрослых ранены при атаке по центру Горловки
В Горловке при атаках ВСУ ранены две детей и четверо взрослых – Пушилин