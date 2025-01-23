https://crimea.ria.ru/20250123/eto-uzhe-ne-ostanovit-v-ssha-otsenili-nastuplenie-rossii-na-ukraine-1143583779.html

"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине

"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине - РИА Новости Крым, 23.01.2025

"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине

ВСУ уже не смогут остановить продвижение войск России на Украине. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, его цитирует РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T08:02

2025-01-23T08:02

2025-01-23T08:02

скотт риттер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. ВСУ уже не смогут остановить продвижение войск России на Украине. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, его цитирует РИА Новости.По словам Риттера, Россия уже одержала победу в войне на истощение, потому продолжит продвигаться в зоне СВО так, как делает это сейчас, и "Украина ничего не сможет сделать, чтобы это остановить".По мнению Риттера, Россия хорошо понимает, что обсуждаемая Западом заморозка конфликта на Украине будет использована для перевооружения и улучшения положения ее противников. Потому даже не посмотрит в сторону такого варианта завершения СВО, как альтернативного и возможного.При этом он отметил, что новый президент США Дональд Трамп при принятии решений должен исходить из того, что Россия в любом случае успешно достигнет всех целей СВО.Накануне Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию, в противном случае он пригрозил новыми санкциями. При этом отметил, что таким образом хочет сделать одолжение президенту России Владимиру Путину и заверил, что не желает "навредить".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаги Трампа будут разнонаправленным – политолог об угрозах РоссииЧем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик СШАЭкс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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