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"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине
"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине - РИА Новости Крым, 23.01.2025
"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине
ВСУ уже не смогут остановить продвижение войск России на Украине. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, его цитирует РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T08:02
2025-01-23T08:02
2025-01-23T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. ВСУ уже не смогут остановить продвижение войск России на Украине. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, его цитирует РИА Новости.По словам Риттера, Россия уже одержала победу в войне на истощение, потому продолжит продвигаться в зоне СВО так, как делает это сейчас, и "Украина ничего не сможет сделать, чтобы это остановить".По мнению Риттера, Россия хорошо понимает, что обсуждаемая Западом заморозка конфликта на Украине будет использована для перевооружения и улучшения положения ее противников. Потому даже не посмотрит в сторону такого варианта завершения СВО, как альтернативного и возможного.При этом он отметил, что новый президент США Дональд Трамп при принятии решений должен исходить из того, что Россия в любом случае успешно достигнет всех целей СВО.Накануне Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию, в противном случае он пригрозил новыми санкциями. При этом отметил, что таким образом хочет сделать одолжение президенту России Владимиру Путину и заверил, что не желает "навредить".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шаги Трампа будут разнонаправленным – политолог об угрозах РоссииЧем грозят удары немецких ракет по Крымскому мосту – экс-разведчик СШАЭкс-советник Трампа сообщил плохие новости для Украины
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скотт риттер, россия, украина, новости сво, политика, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
"Это уже не остановить": в США оценили наступление России на Украине
Продвижение России в зоне спецоперации ВСУ уже не смогут остановить – экс-разведчик США
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. ВСУ уже не смогут остановить продвижение войск России на Украине. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, его цитирует РИА Новости.
По словам Риттера, Россия уже одержала победу в войне на истощение, потому продолжит продвигаться в зоне СВО так, как делает это сейчас, и "Украина ничего не сможет сделать, чтобы это остановить".
"Нет такого количества оборудования или живой силы, которая может стабилизировать ситуацию. Машина по истощению настолько на стороне России, что перемалывает все, что украинцы в нее бросают", – объяснил он.
По мнению Риттера, Россия хорошо понимает, что обсуждаемая Западом заморозка конфликта на Украине будет использована для перевооружения и улучшения положения ее противников. Потому даже не посмотрит в сторону такого варианта завершения СВО, как альтернативного и возможного.
"Сейчас весь Запад разбалансирован как раз потому, что Россия выигрывает войну благодаря превосходству своего военно-промышленного комплекса, превосходству экономики, и Россия не сдаст ни одну из этих позиций ради того, чтобы президент США получил какую-то политическую переговорную позицию", – оценил ситуацию Риттер.
При этом он отметил, что новый президент США Дональд Трамп при принятии решений должен исходить из того, что Россия в любом случае успешно достигнет всех целей СВО.
Накануне Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию
, в противном случае он пригрозил новыми санкциями. При этом отметил, что таким образом хочет сделать одолжение президенту России Владимиру Путину и заверил, что не желает "навредить".
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